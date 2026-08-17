Thunes dará soporte a los pagos globales en tiempo real de Fiserv para plataformas

Esta funcionalidad permite a los clientes comerciales de Fiserv ofrecer pagos internacionales en tiempo real mediante una única integración

SAN FRANCISCO, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, la autopista inteligente para transferir dinero por todo el mundo, y Fiserv, proveedor líder mundial de tecnología para pagos y servicios financieros, han dado a conocer hoy una colaboración estratégica que tiene como finalidad transformar la forma en que las plataformas y los mercados globales gestionan los pagos internacionales.

Gracias a esta alianza, Thunes facilitará los pagos al ecosistema de comercios de Fiserv, permitiendo que plataformas de comercio electrónico, marketplaces y otros clientes de Fiserv envíen dinero instantáneamente a todo el mundo con el objetivo de pagar a empleados, facturas y proveedores.

Con el fin de aprovechar la Red Global Directa de Thunes, los clientes de Fiserv podrán acceder a 12.000 millones de cuentas bancarias y monederos móviles en más de 140 países y 90 divisas.

Sanjay Saraf, responsable de producto de Fiserv Merchant Services, declaró: "Al tiempo que los comerciantes se expanden internacionalmente, necesitan disponer de pagos tan fluidos como sus ambiciones de crecimiento. Nuestra colaboración con Thunes ayuda a las empresas a transferir dinero a nivel global con mayor rapidez, transparencia y previsibilidad, lo que permite operaciones globales más eficientes y escalables".

Chloé Mayenobe, ayudante del consejero delegado de Thunes, añadió: "Nos complace enormemente facilitar la infraestructura de pagos transfronterizos a Fiserv, a medida que amplían las posibilidades de sus clientes. Esta colaboración sirve para validar aún más la capacidad de Thunes de cara a respaldar a las mayores empresas fintech del mundo con una sólida red global diseñada para facilitar pagos transfronterizos eficientes y conformes a la normativa. Junto con Fiserv, vamos a impulsar el futuro del comercio global al hacer que los pagos transfronterizos sean transparentes, fiables y en tiempo real en los mercados compatibles".

Kyle Rosen, responsable para América de Thunes, declaró: "Esta colaboración con Fiserv refleja el gran impulso que estamos generando en Estados Unidos. Históricamente, las plataformas y los mercados estadounidenses se han enfrentado a importantes dificultades para realizar pagos globales a gran escala. De forma conjunta, las capacidades de pago con licencia de Thunes en Estados Unidos y el ecosistema comercial de Fiserv pueden proporcionar una mayor velocidad y eficiencia a las empresas que buscan impulsar el crecimiento global. Nos enorgullece ser el motor de infraestructura que impulsa este nuevo capítulo del comercio en tiempo real para las empresas estadounidenses".

Esta última colaboración para Thunes representa otro hito en su crecimiento en América, tras haber obtenido licencias de transmisión de dinero en todos los estados de Estados Unidos donde se requerían. Thunes continúa ampliando su apoyo a las principales empresas fintech en Estados Unidos y en todo el mundo, ofreciendo transferencias de dinero globales rápidas, seguras y fiables a través de su Red Global Directa.

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