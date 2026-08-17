Thunes va prendre en charge les paiements mondiaux en temps réel de Fiserv pour ses plateformes

Cette fonctionnalité permet aux commerçants clients de Fiserv de proposer des paiements internationaux en temps réel via une seule et même intégration.

SAN FRANCISCO, 17 août 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, l'« autoroute intelligente » permettant de transférer des fonds partout dans le monde, et Fiserv, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de paiement et de services financiers, ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique visant à transformer la manière dont les plateformes et les places de marché mondiales gèrent les paiements internationaux.

Ce partenariat permettra à Thunes de prendre en charge les paiements au sein de l'écosystème de commerçants de Fiserv, permettant ainsi aux plateformes d'e-commerce, aux places de marché et aux autres clients de Fiserv d'effectuer des virements instantanés dans le monde entier pour payer leurs employés, régler leurs factures et s'acquitter de leurs prestataires.

En tirant parti du réseau mondial direct de Thunes, les clients de Fiserv pourront accéder à 12 milliards de comptes bancaires et de portefeuilles mobiles dans plus de 140 pays et dans 90 devises.

Sanjay Saraf, directeur des produits chez Fiserv Merchant Services, a déclaré : « À mesure que les commerçants étendent leurs activités à l'international, ils ont besoin de solutions de paiement aussi fluides que leurs ambitions de croissance. Notre collaboration avec Thunes aide les entreprises à réaliser des transferts d'argent à l'international avec plus de rapidité, de transparence et de prévisibilité, ce qui leur permet de mener des opérations internationales plus efficaces et plus évolutives ».

Chloé Mayenobe, directrice générale adjointe de Thunes, a ajouté : « Nous sommes ravis de mettre en place une infrastructure de paiements transfrontaliers pour Fiserv, qui repousse ainsi les limites du possible pour ses clients. Cette collaboration confirme une nouvelle fois la capacité de Thunes à accompagner les plus grandes entreprises mondiales du secteur des technologies financières grâce à un réseau mondial solide, conçu pour faciliter des paiements transfrontaliers conformes et efficaces. En travaillant avec Fiserv, nous contribuons à façonner l'avenir du commerce mondial en rendant les paiements transfrontaliers transparents, fiables et instantanés sur les marchés pris en charge ».

Kyle Rosen, directeur de la division Amériques chez Thunes, a ajouté : « Cette collaboration avec Fiserv s'inscrit dans la dynamique forte que nous développons aux États-Unis. Les plateformes et les places de marché américaines ont rencontré des obstacles importants lorsqu'il s'agit d'effectuer des paiements à l'échelle mondiale. Ensemble, les capacités de paiement agréées de Thunes aux États-Unis et l'écosystème de commerçants de Fiserv permettent aux entreprises souhaitant tirer parti de la croissance mondiale de gagner en rapidité et en efficacité. Nous sommes fiers d'être le moteur infrastructurel qui propulse ce nouveau chapitre du commerce en temps réel pour les entreprises américaines ».

Cette nouvelle collaboration marque une étape importante dans le développement de Thunes sur le continent américain, l'entreprise ayant obtenu des licences de transfert d'argent dans tous les États américains où celles-ci sont obligatoires. Thunes continue de renforcer son soutien aux principales entreprises de fintech aux États-Unis et dans le monde entier, en proposant des transferts d'argent internationaux rapides, sécurisés et fiables grâce à son réseau Direct Global Network.

À propos de Thunes :

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.thunes.com/.