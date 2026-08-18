Thunes、Fiservのプラットフォーム向けリアルタイムグローバル決済を支援へ

この機能により、Fiservの加盟店顧客は、単一の連携を通じてリアルタイムの国際送金サービスを提供できるようになります。

サンフランシスコ, 2026年8月18日 /PRNewswire/ -- 世界中で資金を移動させる「スマート・スーパーハイウェイ」である Thunesと、決済および金融サービス技術のグローバルリーディングプロバイダーである Fiservは、グローバルプラットフォームやマーケットプレイスにおける国際送金の処理方法を変革するための戦略的提携を発表しました。

この提携を通じて、ThunesはFiservの加盟店エコシステムにおける支払いを支援し、eコマースプラットフォームやマーケットプレイス、その他のFiservの顧客が、従業員への給与、請求書の支払い、サプライヤーへの支払いのために、世界中へ即座に送金できるようにします。

Thunesの「Direct Global Network」を活用することで、Fiservの顧客は、140カ国以上、90通貨にまたがる120億の銀行口座およびモバイルウォレットにアクセスできるようになります。

Fiserv Merchant Servicesの最高製品責任者（CPO）であるSanjay Saraf氏は、次のように述べています。「加盟店が国境を越えて事業を拡大するなか、その成長への意欲と同じくらいシームレスな決済手段が必要となります。Thunesとの提携により、企業がより迅速かつ透明性が高く、予測可能な形で世界中に資金を移動できるよう支援し、より効率的で拡張性の高いグローバル事業運営を支えています。」

Thunesの副最高経営責任者（副CEO）であるChloé Mayenobeは、次のように付け加えています。「Fiservが顧客の達成可能な範囲を広げているなか、同社向けに国境を越えた決済インフラを提供できることを大変嬉しく思います。」今回の提携により、コンプライアンスに準拠した効率的なクロスボーダー決済を支援するために構築された強固なグローバルネットワークを通じて、Thunesが世界最大級のフィンテック企業を支援できることが改めて実証されました。当社はFiservと連携し、対応市場において国境を越えた決済を透明性が高く、信頼性があり、リアルタイムなものにすることで、グローバルな商取引の未来を牽引しています。」

Thunesの米州担当責任者であるKyle Rosen は、次のように付け加えています。「Fiservとの今回の提携は、当社が米国で築き上げつつある力強い勢いを如実に表しています。米国のプラットフォームやマーケットプレイスはこれまで、世界規模で大規模な支払いを行う際に、大きな障壁に直面してきました。Thunesの米国における認可済み決済機能と、Fiservの加盟店エコシステムを組み合わせることで、グローバルな成長を目指す企業に対し、さらなるスピードと効率性をもたらすことができます。米国企業のリアルタイム・コマースの新たな章を牽引するインフラの原動力となれることを誇りに思います。」

送金ライセンスの取得が義務付けられている米国の全ての州で同ライセンスを取得したことを受け、Thunesにとって今回の新たな提携は、米州における同社の成長にとって新たな節目となるものです。Thunesは、米国および世界中の主要なフィンテック企業への支援を拡大しており、自社の「Direct Global Network」を通じて、迅速かつ安全で信頼性の高いグローバル送金サービスを提供しています。

Thunesについて：

詳細については、以下をご覧ください：https://www.thunes.com/

SOURCE Thunes