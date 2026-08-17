Thunes prestará apoyo a los pagos globales en tiempo real de Fiserv para sus plataformas

Esta funcionalidad permite a los clientes comerciales de Fiserv ofrecer pagos internacionales en tiempo real mediante una única integración

SAN FRANCISCO, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, la autopista inteligente (Smart Superhighway) para transferir dinero por todo el mundo, y Fiserv, proveedor líder mundial de tecnología para pagos y servicios financieros, han anunciado hoy una colaboración estratégica para transformar la forma en que las plataformas y los mercados globales gestionan los pagos internacionales.

A través de esta alianza, Thunes prestará apoyo a los pagos del ecosistema de comerciantes de Fiserv, lo que permitirá a las plataformas de comercio electrónico, los mercados online y otros clientes de Fiserv enviar dinero al instante a cualquier parte del mundo para pagar a empleados, facturas y proveedores.

Gracias a la red global directa de Thunes, los clientes de Fiserv podrán acceder a 12 000 millones de cuentas bancarias y monederos móviles en más de 140 países y 90 divisas.

Sanjay Saraf, director de producto de Fiserv Merchant Services, afirmó: "A medida que los comerciantes se expanden más allá de las fronteras, necesitan sistemas de pago tan fluidos como sus ambiciones de crecimiento. Nuestra colaboración con Thunes ayuda a las empresas a transferir fondos a nivel mundial con mayor rapidez, transparencia y previsibilidad, lo que contribuye a que sus operaciones globales sean más eficientes y escalables".

Chloé Mayenobe, CEO adjunta de Thunes, añadió: "Estamos encantados de facilitar la infraestructura de pagos transfronterizos a Fiserv, ya que así amplían los límites de lo que sus clientes pueden lograr. Esta colaboración reafirma aún más la capacidad de Thunes para prestar apoyo a las empresas de tecnología financiera más grandes del mundo mediante una sólida red global diseñada para facilitar pagos transfronterizos eficientes y que cumplan con la normativa. Junto con Fiserv, estamos impulsando el futuro del comercio mundial, haciendo que los pagos transfronterizos sean transparentes, fiables y en tiempo real en los mercados en los que operamos".

Kyle Rosen, director para América de Thunes, añadió: "Esta colaboración con Fiserv refleja el gran impulso que estamos generando en Estados Unidos. Las plataformas y los mercados estadounidenses se han enfrentado históricamente a importantes dificultades a la hora de realizar pagos a escala global. La combinación de las capacidades de pagos autorizadas en EE. UU. de Thunes y el ecosistema de comerciantes de Fiserv puede aportar mayor rapidez y eficiencia a las empresas que buscan aprovechar el crecimiento global. Estamos orgullosos de ser el motor de infraestructura que impulsa esta nueva etapa del comercio en tiempo real para las empresas estadounidenses".

Esta última colaboración de Thunes supone otro hito en su crecimiento en América, tras haber obtenido licencias de transferencia de dinero en todos los estados de EE. UU. en los que son obligatorias. Thunes sigue ampliando su apoyo a las principales empresas de tecnología financiera de EE. UU. y de todo el mundo, ofreciendo transferencias de dinero internacionales rápidas, seguras y fiables a través de su red Direct Global Network.

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FUENTE Thunes