Tribesigns premiadas como as 50 principais marcas emergentes de consumo no exterior da MeetBrands pela BeyondClick e Ipsos

NOVA YORK, 2 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Tribesigns, uma fabricante e varejista de móveis reconhecida mundialmente, ganhou recentemente um lugar na lista das 50 principais marcas emergentes de consumo no exterior da MeetBrands em 2025 no Global Emerging Brands Digital Marketing Summit de 2025.

A cúpula foi realizada em Shenzhen, na China, em 16 de janeiro de 2026, onde a lista das 50 principais marcas emergentes de consumo no exterior da MeetBrands em 2025 foi divulgada em conjunto pela BeyondClick, uma provedora de serviços de marketing digital, e pela Ipsos, uma empresa global de pesquisa de mercado e social.

A lista abrange oito grandes categorias de produtos de consumo, incluindo produtos eletrônicos, acessórios eletrônicos, eletrodomésticos, beleza e cuidados com a pele, casa e moradia, eletrodomésticos, roupas da moda, esportes e atividades ao ar livre, e destaca o crescente impulso e a competitividade global de marcas de consumo internacionais emergentes.

"Estamos honrados em receber esse reconhecimento", disse Peter Wang, CEO da Tribesigns. "Isso não apenas confirma nosso progresso contínuo no desenvolvimento da marca e na execução operacional, mas também nos encoraja a permanecer ágeis e resilientes à medida que navegamos em um mercado global em evolução e buscamos um crescimento sustentável e de longo prazo."

Um dia antes, em 15 de janeiro de 2026, o 2026 PR Newswire Communications Awards foi realizado em Xangai, na China, onde a Tribesigns recebeu o 2026 PR Newswire Excellence in Multichannel Communications Award da Cision & PR Newswire, reconhecendo a abordagem estratégica e inovadora da empresa às comunicações internacionais de marca no setor de mobiliário doméstico.

Ganhar dois reconhecimentos em estreita sucessão demonstra a crescente presença da marca Tribesigns e reforça sua estratégia de negócios de longo prazo. No futuro, a Tribesigns continuará a cumprir sua missão de marca, colocando os clientes em primeiro lugar, mantendo um forte compromisso com a qualidade, ao mesmo tempo em que oferece soluções de móveis com design exclusivo que atendem às necessidades de estilo de vida do mundo real.

Sobre a Tribesigns

A Tribesigns é uma designer e fabricante global de móveis. Com a linha da marca "Designed for Life", sua filosofia reflete um compromisso com as preferências individuais de estilo de vida e escolhas de design ambientalmente responsáveis.

A Tribesigns é amplamente reconhecida por seus designs de móveis distintos e refinados. Muitos de seus modelos mais recentes são desenvolvidos exclusivamente para a marca, oferecendo peças originais que combinam individualidade, artesanato e apelo estético duradouro.

