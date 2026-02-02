Tribesigns est classée par BeyondClick et Ipsos dans le Top 50 des marques de consommation émergentes à l'étranger de MeetBrands

NEW YORK, 2 février 2026 /PRNewswire/ -- Tribesigns, un fabricant et détaillant de meubles mondialement reconnu, a récemment obtenu une place sur la liste 2025 Top 50 Emerging Overseas Consumer Brands de MeetBrands lors du 2025 Global Emerging Brands Digital Marketing Summit.

Le sommet s'est tenu à Shenzhen, en Chine, le 16 janvier 2026, où la liste MeetBrands 2025 Top 50 Emerging Overseas Consumer Brands a été publiée conjointement par BeyondClick, fournisseur de services de marketing numérique, et Ipsos, société internationale d'études de marché et de recherche sociale.

La liste couvre huit grandes catégories de produits de consommation, dont l'électronique grand public, les accessoires électroniques, les appareils ménagers, les produits de beauté et les soins de la peau, la maison et l'habitat, les appareils de soins personnels, les vêtements à la mode et les articles de sport et de plein air, et elle met en évidence l'élan croissant et la compétitivité mondiale des marques internationales émergentes de produits de consommation.

"Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance", a déclaré Peter Wang, PDG de Tribesigns. "Elle confirme non seulement nos progrès continus en matière de développement de la marque et d'exécution opérationnelle, mais elle nous encourage également à rester agiles et résistants alors que nous naviguons sur un marché mondial en évolution et que nous poursuivons une croissance durable à long terme."

Un jour plus tôt, le 15 janvier 2026, les 2026 PR Newswire Communications Awards se sont tenus à Shanghai, en Chine, où Tribesigns a reçu le 2026 PR Newswire Excellence in Multichannel Communications Award de Cision & PR Newswire, récompensant l'approche stratégique et innovante de l'entreprise en matière de communication de marque internationale dans le secteur de l'ameublement de la maison.

Le fait de remporter deux distinctions l'une après l'autre démontre la présence croissante de la marque Tribesigns et renforce sa stratégie commerciale à long terme. À l'avenir, Tribesigns continuera à remplir la mission de sa marque en plaçant les clients au premier plan, en maintenant un engagement fort en faveur de la qualité, tout en proposant des solutions d'ameublement au design unique qui répondent aux besoins d'un mode de vie réel.

À propos de Tribesigns

Tribesigns est un concepteur et fabricant mondial de meubles. Avec la ligne de marque "Designed for Life", sa philosophie reflète un engagement envers les préférences de style de vie individuelles et les choix de conception respectueux de l'environnement.

Tribesigns est largement reconnu pour ses designs de meubles distinctifs et raffinés. Un grand nombre de ses derniers modèles sont développés exclusivement pour la marque, offrant des pièces originales qui allient individualité, savoir-faire et attrait esthétique durable.

Pour plus d'informations sur Tribesigns, veuillez consulter https://tribesigns.com/

