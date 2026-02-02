Tribesigns es una de las 50 principales marcas emergentes de consumo en el extranjero según MeetBrands

- Tribesigns, reconocida como una de las 50 principales marcas emergentes de consumo en el extranjero según MeetBrands por BeyondClick e Ipsos

NUEVA YORK, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Tribesigns, un fabricante y minorista de muebles reconocido mundialmente, recientemente obtuvo un lugar en la lista de las 50 principales marcas emergentes de consumo en el extranjero de MeetBrands en 2025 en la cumbre mundial de marketing digital de marcas emergentes de 2025.

Tribesigns Awarded as MeetBrands Top 50 Emerging Overseas Consumer Brands by BeyondClick and Ipsos

La cumbre se celebró en Shenzhen, China, el 16 de enero de 2026. Allí, BeyondClick, proveedor de servicios de marketing digital, e Ipsos, firma global de investigación de mercados y redes sociales, publicaron conjuntamente la lista de las 50 principales marcas emergentes de consumo en el extranjero de MeetBrands de 2025.

La lista abarca ocho categorías principales de productos de consumo, como electrónica de consumo, accesorios electrónicos, electrodomésticos, belleza y cuidado de la piel, hogar y vida cotidiana, electrodomésticos para el cuidado personal, ropa de moda y deportes y actividades al aire libre. Además, destaca el creciente impulso y la competitividad global de las marcas emergentes de consumo internacionales.

"Nos honra recibir este reconocimiento", declaró Peter Wang, consejero delegado de Tribesigns. "No solo confirma nuestro continuo progreso en el desarrollo de la marca y la ejecución operativa, sino que también nos anima a mantenernos ágiles y resilientes mientras navegamos en un mercado global en constante evolución y buscamos un crecimiento sostenible a largo plazo".

Un día antes, el 15 de enero de 2026, se celebraron los Premios de Comunicación PR Newswire 2026 en Shanghái, China, donde Tribesigns recibió el Premio a la Excelencia en Comunicaciones Multicanal PR Newswire 2026 de Cision & PR Newswire, en reconocimiento al enfoque estratégico e innovador de la compañía en la comunicación internacional de marcas en el sector del mobiliario para el hogar.

La obtención de dos reconocimientos consecutivos demuestra la creciente presencia de la marca Tribesigns y refuerza su estrategia comercial a largo plazo. De cara al futuro, Tribesigns seguirá cumpliendo su misión de marca: priorizar al cliente, mantener un firme compromiso con la calidad y ofrecer soluciones de mobiliario con un diseño único que responden a las necesidades de cada estilo de vida.

Acerca de Tribesigns

Tribesigns es un diseñador y fabricante global de muebles. Con la línea de marca "Diseñado para la Vida", su filosofía refleja un compromiso con las preferencias individuales de cada estilo de vida y decisiones de diseño responsables con el medio ambiente.

Tribesigns es ampliamente reconocido por sus diseños de muebles distintivos y refinados. Muchos de sus últimos modelos se desarrollan exclusivamente para la marca, ofreciendo piezas originales que combinan individualidad, artesanía y un atractivo estético duradero.

Si desea más información acerca de Tribesigns visite https://tribesigns.com/ , Amazon , B2B , Facebook , Instagram , YouTube , Pinterest y TikTok .