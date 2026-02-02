إعلان Tribesigns ضمن قائمة "أفضل 50 علامة تجارية ناشئة للسلع الاستهلاكية دوليًا لعام 2025" من BeyondClick و Ipsos

نيويورك ، 2 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- حصلت مؤخرًا "ترايبساينز" (Tribesigns)، وهي شركة مصنعة للأثاث ومتاجر تجزئة معترف بها عالميًا ، على مكان في قائمة "أفضل 50 علامة تجارية ناشئة للسلع الاستهلاكية لعام دوليًا 2025" التابعة لـ MeetBrands في "قمة التسويق الرقمي للعلامات التجارية الناشئة العالمية لعام 2025".

عُقدت القمة في شينزين، الصين ، في 16 يناير 2026 ، حيث تم إصدار قائمة "أفضل 50 علامة تجارية ناشئة للسلع الاستهلاكية دوليًا لعام 2025" التابعة لـ MeetBrands شكل مشترك من قبل "بيوند كليك" (BeyondClick)، وهي مزود لخدمات التسويق الرقمي ، و"إبسوس" (Ipsos)، وهي شركة أبحاث سوقية واجتماعية عالمية.

يمتد نطاق القائمة ليشمل ثماني فئات رئيسية من المنتجات الاستهلاكية ، بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية ، والإكسسوارات الإلكترونية ، والأجهزة المنزلية ، ومنتجات الجمال والعناية بالبشرة ، والمنزل والعيش ، وأجهزة العناية الشخصية ، والملابس العصرية ، والرياضة وlمستلزمات الهواء الطلق، وتسلط الضوء على الزخم المتزايد والقدرة التنافسية العالمية للعلامات التجارية الاستهلاكية الدولية الناشئة.

قال "بيتر وانغ"، الرئيس التنفيذي لشركة "ترايبساينز": "يشرفنا أن نتلقى هذا الاعتراف". "إنه لا يؤكد فقط تقدمنا المستمر في تطوير العلامة التجارية والتنفيذ التشغيلي ، بل يشجعنا أيضًا على البقاء نشطين ومرنين أثناء التنقل في سوق عالمية متطورة والسعي لتحقيق نمو مستدام وطويل الأجل".

في يوم سابق ، في 15 يناير 2026 ، أُقيمت جوائز (PR Newswire Communications Awards) للاتصالات الإعلامية لعام 2026 في شنغهاي ، الصين ، حيث حصلت "ترايبساينز" على جائزة (PR Newswire Excellence in Multichannel Communications Award) للتميّز في الاتصالات الإعلامية متعددة القنوات لعام 2026 من شركتيّ "سيجن" (Cision) و"بي آر نيوزواير" (PR Newswire) ، والتي تمثل اعترافًا بنهج الشركة الاستراتيجي والابتكاري في اتصالات العلامة التجارية الدولية في قطاع الأثاث المنزلي.

يُظهر الفوز بالاعترافين على التوالي الحضور المتنامي للعلامة التجارية لـ "ترايبساينز" ويعزز استراتيجيتها التجارية طويلة الأجل. في المستقبل ، ستواصل "ترايبساينز" الوفاء بمهمة علامتها التجارية من خلال وضع العملاء في المقام الأول ، والحفاظ على التزام قوي بالجودة ، مع تقديم حلول أثاث مصممة بشكل فريد تلبي احتياجات نمط الحياة في العالم الحقيقي.

نبذة عن Tribesigns

"ترايبساينز" هي شركة رائدة عالميًا في مجال تصميم وتصنيع الأثاث. مع خط العلامة التجارية "صُمِّمَت للحياة" ، تعكس فلسفتها التزامًا بتفضيلات نمط الحياة الفردية وخيارات التصميم المسؤولة بيئيًا.

تُعرف "ترايبساينز" على نطاق واسع بتصميماتها المميزة والأنيقة للأثاث. يتم تطوير العديد من أحدث طرازاتها حصريًا للعلامة التجارية ، حيث تقدم قطعًا أصلية تجمع بين الفردية والحرفية والجاذبية الجمالية الدائمة.

لمزيد من المعلومات حول "ترايبساينز" ، يُرجى زيارة موقع الويب https://tribesigns.com/،وصفحاتنا على أمازون، و"صفحة البيع للشركات على موقع الويب"، وصفحاتنا على فيسبوك، وإنستغرام، ويوتيوب، وبنترست و تيك توك.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2872492/2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2872491/1.jpg