Tribesigns wird von BeyondClick und Ipsos als MeetBrands' Top 50 aufstrebende Verbrauchermarken in Übersee ausgezeichnet

NEW YORK, 2.Februar 2026 /PRNewswire/ -- Tribesigns, ein weltweit anerkannter Möbelhersteller und Einzelhändler, wurde kürzlich auf dem 2025 Global Emerging Brands Digital Marketing Summit von MeetBrands in die Liste der 2025 Top 50 aufstrebenden Verbrauchermarken in Übersee aufgenommen.

Das Gipfeltreffen fand am 16. Januar 2026 in Shenzhen, China, statt, wo die MeetBrands' 2025 Top 50 Emerging Overseas Consumer Brands Liste gemeinsam von BeyondClick, einem Anbieter von digitalen Marketingdienstleistungen, und Ipsos, einem globalen Markt- und Sozialforschungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Tribesigns Awarded as MeetBrands Top 50 Emerging Overseas Consumer Brands by BeyondClick and Ipsos Tribesigns Awarded as MeetBrands Top 50 Emerging Overseas Consumer Brands by BeyondClick and Ipsos

Die Liste umfasst acht große Konsumgüterkategorien, darunter Unterhaltungselektronik, Elektronikzubehör, Haushaltsgeräte, Schönheit und Hautpflege, Haus und Wohnen, Körperpflegegeräte, trendige Kleidung sowie Sport und Outdoor, und sie verdeutlicht die wachsende Dynamik und globale Wettbewerbsfähigkeit aufstrebender internationaler Konsumgütermarken.

"Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung zu erhalten", sagte Peter Wang, CEO von Tribesigns. "Er bestätigt nicht nur unsere kontinuierlichen Fortschritte bei der Markenentwicklung und der operativen Umsetzung, sondern ermutigt uns auch, flexibel und widerstandsfähig zu bleiben, während wir uns auf einem sich entwickelnden globalen Markt bewegen und nachhaltiges, langfristiges Wachstum anstreben.

Einen Tag zuvor, am 15. Januar 2026, fanden in Shanghai, China, die 2026 PR Newswire Communications Awards statt, bei denen Tribesigns den 2026 PR Newswire Excellence in Multichannel Communications Award von Cision & PR Newswire erhielt. Damit wurde die strategische und innovative Herangehensweise des Unternehmens an die internationale Markenkommunikation in der Einrichtungsbranche anerkannt.

Der Gewinn von zwei Auszeichnungen kurz hintereinander zeigt die wachsende Markenpräsenz von Tribesigns und bestärkt die langfristige Geschäftsstrategie des Unternehmens. Auch in Zukunft wird Tribesigns seiner Markenmission gerecht werden, indem es den Kunden an die erste Stelle setzt, ein starkes Engagement für Qualität beibehält und gleichzeitig einzigartig gestaltete Möbellösungen anbietet, die den realen Bedürfnissen des Lebens entsprechen.

Informationen zu Tribesigns

Tribesigns ist ein weltweit tätiger Möbeldesigner und -hersteller. Mit der Markenlinie "Designed for Life" spiegelt die Philosophie des Unternehmens das Engagement für individuelle Lebensstile und umweltbewusste Designentscheidungen wider.

Tribesigns ist weithin bekannt für seine unverwechselbaren und raffinierten Möbeldesigns. Viele der neuesten Modelle werden exklusiv für die Marke entwickelt und bieten originelle Stücke, die Individualität, Handwerkskunst und dauerhafte Ästhetik vereinen.

Für weitere Informationen über Tribesigns besuchen Sie bitte https://tribesigns.com/, Amazon, B2B, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest und TikTok.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872492/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872491/1.jpg