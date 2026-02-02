Tribesigns premiada como las 50 mejores marcas emergentes de consumo en el extranjero de MeetBrands por BeyondClick e Ipsos

NUEVA YORK, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Tribesigns, un fabricante y minorista de muebles reconocido a nivel mundial, recientemente se ganó un lugar en la lista de las 50 mejores marcas de consumo emergentes en el extranjero de 2025 de MeetBrands en la Cumbre Global de Marketing Digital de Marcas Emergentes de 2025.

Tribesigns galardonado como las 50 mejores marcas emergentes de consumo en el extranjero de MeetBrands por BeyondClick e Ipsos Tribesigns galardonado como las 50 mejores marcas emergentes de consumo en el extranjero de MeetBrands por BeyondClick e Ipsos

La cumbre se celebró en Shenzhen, China, el 16 de enero de 2026, donde BeyondClick, un proveedor de servicios de marketing digital, e Ipsos, una firma de investigación social y de mercado global, publicaron conjuntamente la lista de las 50 marcas de consumo emergentes más importantes de 2025 de MeetBrands.

La lista abarca ocho categorías principales de productos de consumo, incluida la electrónica de consumo, los accesorios de electrónica, los electrodomésticos, la belleza y el cuidado de la piel, el hogar y la vida, los electrodomésticos de cuidado personal, la ropa de moda y los deportes y actividades al aire libre, y destaca el creciente impulso y la competitividad global de las marcas de consumo internacionales emergentes.

"Nos sentimos honrados de recibir este reconocimiento", dijo Peter Wang, director ejecutivo de Tribesigns. "No solo reafirma nuestro progreso continuo en el desarrollo de la marca y la ejecución operativa, sino que también nos alienta a seguir siendo ágiles y resistentes a medida que navegamos por un mercado global en evolución y buscamos un crecimiento sostenible a largo plazo".

Un día antes, el 15 de enero de 2026, se celebraron los PR Newswire Communications Awards 2026 en Shanghái, China, donde Tribesigns recibió el premio 2026 PR Newswire Excellence in Multichannel Communications Award de Cision & PR Newswire, que reconoce el enfoque estratégico e innovador de la empresa para las comunicaciones de marca internacionales en el sector de los muebles para el hogar.

Ganar dos reconocimientos en estrecha sucesión demuestra la creciente presencia de marca de Tribesigns y refuerza su estrategia comercial a largo plazo. En el futuro, Tribesigns continuará cumpliendo su misión de marca poniendo a los clientes en primer lugar, manteniendo un fuerte compromiso con la calidad, al tiempo que ofrece soluciones de muebles de diseño único que abordan las necesidades de estilo de vida del mundo real.

Acerca de Tribesigns

Tribesigns es un diseñador y fabricante de muebles a nivel mundial. Con la línea de la marca "Diseñado para la vida", su filosofía refleja un compromiso con las preferencias de estilo de vida individuales y las opciones de diseño respetuosas con el medio ambiente.

Tribesigns es ampliamente reconocida por sus diseños de muebles distintivos y refinados. Muchos de sus últimos modelos se desarrollan exclusivamente para la marca, ofreciendo piezas originales que combinan individualidad, artesanía y atractivo estético duradero.

