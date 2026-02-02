트라이브사인즈, 비욘드클릭 및 입소스 선정 밋브랜즈 2025 해외 신흥 소비자 브랜드 톱 50에 이름 올려

뉴욕, 2026년 2월 2일 /PRNewswire/ -- 글로벌 가구 제조 및 유통 기업 트라이브사인즈(Tribesigns)가 최근 중국 선전에서 열린 2025 글로벌 신흥 브랜드 디지털 마케팅 서밋(2025 Global Emerging Brands Digital Marketing Summit)에서 밋브랜즈 2025 해외 신흥 소비자 브랜드 톱 50(MeetBrands' 2025 Top 50 Emerging Overseas Consumer Brands)에 선정됐다.

이번 서밋은 2026년 1월 16일 중국 선전에서 개최됐으며, 디지털 마케팅 서비스 제공업체 비욘드클릭(BeyondClick)과 글로벌 시장 및 사회 조사기관 입소스(Ipsos)가 공동으로 밋브랜즈 2025 해외 신흥 소비자 브랜드 톱 50 명단을 발표했다.

해당 리스트는 △소비자 가전 △전자 액세서리 △가전제품 △뷰티•스킨케어 △홈•리빙 △퍼스널 케어 가전 △트렌디한 의류 △스포츠•아웃도어 등 8개 주요 소비재 카테고리를 아우르며, 글로벌 시장에서 성장세를 보이는 해외 신흥 소비자 브랜드들의 경쟁력과 영향력을 조명한다.

트라이브사인즈의 피터 왕(Peter Wang) 최고경영자는 "이번 수상을 매우 영광스럽게 생각한다"며 "이는 브랜드 구축과 운영 실행 전반에서의 지속적인 진전을 입증하는 동시에, 빠르게 변화하는 글로벌 시장 환경 속에서 민첩성과 회복탄력성을 유지하며 지속 가능하고 장기적인 성장을 추구하도록 격려하는 계기"라고 말했다.

한편 하루 전인 2026년 1월 15일에는 중국 상하이에서 2026 PR뉴스와이어 커뮤니케이션 어워즈(2026 PR Newswire Communications Awards)가 열렸으며, 트라이브사인즈는 가구•인테리어 분야에서의 전략적이고 혁신적인 글로벌 브랜드 커뮤니케이션 역량을 인정받아 시전(Cision)과 PR뉴스와이어(PR Newswire)로부터 2026 PR뉴스와이어 멀티채널 커뮤니케이션 우수상(Excellence in Multichannel Communications Award)을 받았다.

단기간 내 두 차례의 주요 수상은 트라이브사인즈의 브랜드 인지도 확대를 보여주는 동시에, 장기적인 비즈니스 전략의 타당성을 다시 한번 입증한다. 트라이브사인즈는 앞으로도 고객 중심 가치를 최우선에 두고 품질에 대한 확고한 약속을 유지하며, 실제 라이프스타일 니즈를 반영한 독창적인 디자인의 가구 솔루션을 지속적으로 선보일 계획이다.

트라이브사인즈 소개

트라이브사인즈는 글로벌 가구 디자이너이자 제조사다. '디자인드 포 라이프(Designed for Life)'라는 브랜드 슬로건 아래, 개인의 라이프스타일 선호를 존중하고 환경을 고려한 책임 있는 디자인 철학을 추구하고 있다.

트라이브사인즈는 차별화되고 세련된 가구 디자인으로 널리 알려져 있으며, 최신 제품 다수는 브랜드 전용으로 독점 개발돼 개성, 장인정신, 시간이 지나도 변치 않는 미적 가치를 겸비한 오리지널 제품을 제공한다.

트라이브사인즈에 대한 자세한 정보는 https://tribesigns.com/ , 아마존(Amazon), B2B, 페이스북, 인스타그램, 유튜브, 핀터레스트, 틱톡을 방문하면 확인할 수 있다.

