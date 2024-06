TUMI REVELA CAMPANHA DE OUTONO DE 2024 TEGRA-LITE® E ALPHA BRAVO COM O JOGADOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL SON HEUNG-MIN

A campanha adota uma abordagem mais intimista e estilística, capturada pelo cineasta de estilo docu e pela dupla de fotógrafos coreanos JI + DOH, que trazem calor e sensibilidade aos bastidores da mais recente campanha da TUMI. "Eu estava pessoalmente animado para que esta campanha se passasse na minha casa, longe de casa", disse o jogador profissional de futebol, Son Heung-Min. "Eu sempre valorizo o fato de a TUMI estar ao meu lado e me apoiar, seja qual for a jornada em que eu esteja."

Em seus três anos como Embaixador Global da TUMI, Son trabalhou dia após dia para realizar seus sonhos – desde competir na Copa do Mundo da FIFA, receber a estimada Chuteira de Ouro, até ser indicado como Capitão do Tottenham e muito mais, o tempo todo, com a TUMI ao lado. A nova campanha revela a disciplina necessária para ter sucesso, com as coleções confiáveis e elegantes Tegra-Lite e Alpha Bravo da TUMI como companheiras firmes de Son. Em toda a campanha, os produtos da coleção são exibidos de forma elevada e autêntica, capturados nos bastidores do icônico estádio e durante a jornada de Son na estrada. Desde suas maiores vitórias até seus momentos de busca incansável, a TUMI está ao seu lado para ajudá-lo a suportar e se apresentar em seu nível mais alto.

"Poucos podem saber que a pose de celebração da 'câmera' de Son é o símbolo de seu desejo de capturar aquele momento e segurá-lo. Nossa mais recente campanha se inspira de forma criativa nesse conceito; estamos consistentemente ao lado da vida acelerada de Son, e a TUMI é feita para carregar os momentos que contribuem para o nosso sucesso", disse Jill Krizelman, vice-presidente sênior de Marketing Global e Comércio Eletrônico. "As duas das coleções icônicas da TUMI, Tegra-Lite® e Alpha Bravo representam a força, funcionalidade e resistência da marca. Essa campanha dá vida a esses pilares, mostrando exatamente como a TUMI é feita para cada etapa da jornada."

Cada caixa da coleção Tegra-Lite® da TUMI (US$ 895 - US$ 1.295) é feita com material Tegris®, um material durável, mas leve, usado em armaduras que salvam vidas, carros de corrida e equipamentos esportivos profissionais. A concha Tegra-Lite® é composta por camadas consolidadas de material, tornando-se uma escolha resiliente por muitos quilômetros. A coleção Alpha Bravo (US$ 195 - US$ 1.095) apresenta bolsas hiperfuncionais para uma vida em ritmo acelerado. Cada bolsa Alpha Bravo é feita com nylon balístico, o tecido exclusivo da TUMI há mais de três décadas. As coleções Tegra-Lite® e Alpha Bravo são verdadeiras coleções TUMI que encapsulam o DNA da marca e provocam o amor do cliente repetidamente.

Repleto de função, projetado com propósito e construído para durar, a TUMI é feita para os momentos que contribuem para o nosso sucesso. Compre as coleções Tegra-Lite® e Alpha Bravo nas lojas TUMI.com e TUMI em todo o mundo.

