TUMI STELLT DIE TEGRA-LITE®- UND ALPHA BRAVO-KAMPAGNE FÜR HERBST 2024 MIT DEM PROFIFUSSBALLSPIELER HEUNG-MIN SON VOR

Die neueste Kampagne der Marke mit dem Titel „Made For Moments That Make Us" gewährt den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen der Reise des globalen Botschafters mit TUMI

NEW YORK, 20. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Heute startet die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI eine neue Kampagne für ihre beliebten Kollektionen Tegra-Lite® und Alpha Bravo mit dem globalen Botschafter und Profifußballer Son Heung-Min. Die Kampagne zeigt Son in seinem Element, in seiner zweiten Heimat, dem berühmten Tottenham-Hotspur-Stadion, und gibt einen Einblick in sein rasantes Leben mit TUMI an seiner Seite.