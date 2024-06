Tumi rozpoczyna kampanię Tegra-Lite® I Alpha Bravo Jesień 2024 z udziałem zawodowego piłkarza Sona Heung-Mina

Najnowsza Kampania Marki Pod Hasłem „Stworzone Dla Chwil, Które Nas Kształtują" (Made for Moments that Make Us), odsłania kulisy podróży globalnego ambasadora marki z TUMI

NOWY JORK, 20 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Dzisiaj międzynarodowa marka podróżnicza i lifestyle'owa TUMI.com startuje z kampanią swoich ukochanych kolekcji Tegra-Lite® i Alpha Bravo z udziałem globalnego ambasadora marki i zawodowego piłkarza, Sona Heung-Mina. Kampania ukazuje Sona będącego w swoim żywiole w jego drugim domu, na słynnym stadionie drużyny Tottenham Hotspur i odkrywa rąbka tajemnicy jego dynamicznego życia z produktami TUMI u boku.