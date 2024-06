TUMI UVÁDZA JESENNÚ KAMPAŇ TEGRA-LITE® A ALPHA BRAVO S PROFESIONÁLNYM FUTBALISTOM SON HEUNG-MINOM

Najnovšia kampaň, Made For Moments That Make Us, pozýva divákov do zákulisia cesty globálneho ambasádora so značkou TUMI

NEW YORK, 20. júna 2024 /PRNewswire/ -- Medzinárodná cestovateľská a lifestylová značka TUMI dnes uvádza novú kampaň pre svoje obľúbené kolekcie Tegra-Lite® a Alpha Bravo, v hlavnej úlohe s globálnym ambasádorom a profesionálnym futbalistom Son Heung-Minom. Kampaň zachytáva Sona vo svojom živle v druhom domove, na renomovanom štadióne Tottenham Hotspur, a odhaľuje pohľad do jeho rýchleho života so značkou TUMI po svojom boku.