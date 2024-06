TUMI 發佈與職業足球運動員孫興慜合作的 2024 年秋季TEGRA-LITE® 和 ALPHA BRAVO 宣傳廣告

TUMI 擴大與 1% FOR THE PLANET 的合作,承諾在 2024 年將全球 19 DEGREE COLLECTION系列銷售額的 1% 用於支持環保事業

今天,國際旅行及生活用品品牌 TUMI 宣佈擴展與國際環保組織 1% for the Planet 的合作關係,1% for the Planet 是一個連接資金與實踐者,以促進智能環境捐助的國際組織。TUMI 向全球承諾將品牌 19 Degree Collection 聚碳酸酯產品銷售額的 1% ...