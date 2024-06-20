TUMI 發佈與職業足球運動員孫興慜合作的 2024 年秋季TEGRA-LITE® 和 ALPHA BRAVO 宣傳廣告

在孫興慜擔任 TUMI 全球大使的三年來，他一直日夜努力實現夢想，從參加 FIFA 世界盃、獲得地位崇高的金靴獎，到被任命為熱刺隊長等等，TUMI 一直陪伴左右。新的宣傳廣告揭示了取得成功所需的紀律，TUMI 可靠而時尚的 Tegra-Lite 和 Alpha Bravo 系列是孫興慜堅實的伙伴。在整個宣傳廣告中，這些系列產品都以高雅而真實的方式展示，並且是在 球場的幕後時間和孫興慜的旅途中拍攝。無論是 他最重大的勝利還是 努力不懈 的時刻，TUMI 始終在他身邊，助他堅持到底，發揮最佳水平。

全球營銷和電子商務高級副總裁 Jill Krizelman 表示：「不少人可能不知道孫興慜標誌性的『相機』慶祝手勢，象徵他渴望捕捉那一刻並好好珍惜。我們最新的宣傳活動從這個概念汲取創意靈感；我們一直陪伴孫興慜度過節奏快速的生活，而 TUMI 亦是為了承載那些成就我們的時刻而打造。作為 TUMI 其中兩個標誌性系列，Tegra-Lite® 和 Alpha Bravo 代表了品牌獨特的堅韌、功能性和耐用。這個宣傳活動充分 呈現了這些特質 ， 展現 TUMI 的設計是如何令你的旅程暢順無阻。」

TUMI Tegra-Lite® 系列的 行李箱 均採用 Tegris® 材料製成，這是一種耐用而輕巧的材料，常 用於救生衣及防彈衣、賽車和專業運動裝備。Tegra-Lite® 的外殼由多層材料合併而成，令它成為長途旅行的堅韌之選。Alpha Bravo 系列 包括 實用性高的包袋，適合城市 急速的生活節奏。每個 Alpha Bravo 包袋都採用 TUMI 標誌性的彈道尼龍製成，這款布料已有三十多年歷史。Tegra-Lite® 和 Alpha Bravo 是經過考驗且真實的 TUMI 系列， 體現出 TUMI 的 DNA，並一再贏得客戶的愛戴。

無論功能、設計還是耐用性，TUMI 都是專為成就我們的時刻而設計。請到 TUMI.com 及全球 TUMI 門市購買 Tegra-Lite® 和 Alpha Bravo 系列商品。

關於 TUMI

自 1975 年以來，TUMI 以提升、簡化和美化移動生活各個方面為宗旨，並一直致力提供世界級商務、旅行和演出的名貴必需品。我們將完美功能性和靈感巧思相融合，致力於成為追求激情的行動者和創造者的終生夥伴，賦予他們力量。如需更多關於 TUMI 的資訊，請瀏覽 TUMI.com ，並在 Instagram 、 TikTok 、 Facebook 和 YouTube 上關注 TUMI。

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