TUMI 發佈與職業足球運動員孫興慜合作的 2024 年秋季TEGRA-LITE® 和 ALPHA BRAVO 宣傳廣告

新聞提供者

Tumi, Inc.

20 6月, 2024, 21:00 CST

TUMI最新的宣傳廣告「Made For Moments That Make Us」（為成就我們的時刻打造），帶領觀眾走進這位 TUMI 全球大使帶著 TUMI 踏上旅程的幕後畫面

紐約2024年6月20日 /美通社/ -- 國際旅行兼時尚品牌 TUMI 今日為     深受大衆喜愛的 Tegra-Lite® 和 Alpha Bravo系列推出全新     宣傳廣告，     由全球品牌大使兼職業足球運動員孫興擔綱。内容圍繞     孫興慜在他的第二個家（世界知名的托定咸熱刺球場）中的精彩時刻，     而TUMI 將伴隨他          度過匆忙     的生活。 

這個廣告由紀錄片導演 WARD 和韓國攝影師組合 JI + DOH 拍攝，採用     親切並     風格鮮明的手法，為 TUMI 最新的宣傳廣告注入了溫度和幕後感。職業足球運動員孫興慜表示：「我很高興這次宣傳廣告能在我的第二個家拍攝。無論我身在何處，TUMI 總是在我身邊並成為我的後盾。」

在孫興慜擔任 TUMI 全球大使的三年來，他一直日夜努力實現夢想，從參加 FIFA 世界盃、獲得地位崇高的金靴獎，到被任命為熱刺隊長等等，TUMI 一直陪伴左右。新的宣傳廣告揭示了取得成功所需的紀律，TUMI 可靠而時尚的 Tegra-Lite 和 Alpha Bravo 系列是孫興慜堅實的伙伴。在整個宣傳廣告中，這些系列產品都以高雅而真實的方式展示，並且是在     球場的幕後時間和孫興慜的旅途中拍攝。無論是     他最重大的勝利還是     努力不懈     的時刻，TUMI 始終在他身邊，助他堅持到底，發揮最佳水平。

全球營銷和電子商務高級副總裁 Jill Krizelman 表示：「不少人可能不知道孫興慜標誌性的『相機』慶祝手勢，象徵他渴望捕捉那一刻並好好珍惜。我們最新的宣傳活動從這個概念汲取創意靈感；我們一直陪伴孫興慜度過節奏快速的生活，而 TUMI 亦是為了承載那些成就我們的時刻而打造。作為 TUMI 其中兩個標誌性系列，Tegra-Lite® 和 Alpha Bravo 代表了品牌獨特的堅韌、功能性和耐用。這個宣傳活動充分     呈現了這些特質     ，     展現 TUMI      的設計是如何令你的旅程暢順無阻。」

TUMI       Tegra-Lite® 系列的     行李箱     均採用 Tegris® 材料製成，這是一種耐用而輕巧的材料，常     用於救生衣及防彈衣、賽車和專業運動裝備。Tegra-Lite® 的外殼由多層材料合併而成，令它成為長途旅行的堅韌之選。Alpha Bravo 系列     包括     實用性高的包袋，適合城市          急速的生活節奏。每個 Alpha Bravo 包袋都採用 TUMI 標誌性的彈道尼龍製成，這款布料已有三十多年歷史。Tegra-Lite® 和 Alpha Bravo 是經過考驗且真實的 TUMI 系列，     體現出 TUMI 的 DNA，並一再贏得客戶的愛戴。

無論功能、設計還是耐用性，TUMI 都是專為成就我們的時刻而設計。請到 TUMI.com 及全球 TUMI 門市購買 Tegra-Lite® 和 Alpha Bravo 系列商品。

關於 TUMI
自 1975 年以來，TUMI 以提升、簡化和美化移動生活各個方面為宗旨，並一直致力提供世界級商務、旅行和演出的名貴必需品。我們將完美功能性和靈感巧思相融合，致力於成為追求激情的行動者和創造者的終生夥伴，賦予他們力量。如需更多關於 TUMI 的資訊，請瀏覽 TUMI.com，並在 InstagramTikTokFacebook 和 YouTube 上關注 TUMI。

TUMI 和 TUMI 標誌均為 Tumi, Inc. 的註冊商標。© 2024 Tumi, Inc.

TUMI 媒體聯絡 Alexandra Gillis
TUMI
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Hailey Hauldren
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SOURCE Tumi, Inc.

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