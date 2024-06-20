ОСЕННЯЯ КАМПАНИЯ TUMI 2024 ГОДА TEGRA-LITE ® И ALPHA BRAVO С СЫНОМ ФУТБОЛИСТА ХЫН МЫНА

Кампания использует более интимный, стилистический подход, запечатленный режиссером-документалистом WARD и корейским фотодуэтом JI + DOH, которые привносят теплоту и закулисную чувствительность в новую кампанию TUMI. «Я сам был взволнован тем, что эта кампания будет проходить в моем втором доме, — сказал профессиональный футболист Сон Хын Мин. — Я всегда ценю, что TUMI рядом со мной и поддерживает меня, независимо от того, в каком путешествии я нахожусь».

За три года в качестве глобального амбассадора TUMI Сон изо дня в день работал над тем, чтобы воплотить свои мечты в реальность – от участия в Чемпионате мира по футболу до получения Золотой бутсы, назначения капитаном клуба «Тоттенхэм» и многого другого, все время вместе с TUMI. Новая кампания проливает свет на дисциплину, необходимую для успеха, с надежными и изящными коллекциями TUMI Tegra-Lite и Alpha Bravo в качестве непоколебимых компаньонов Сона. На протяжении всей кампании продукты коллекции демонстрируются в возвышенной и аутентичной манере, запечатлены за кулисами на культовом стадионе и во время путешествия Сона. От его самых больших побед до моментов неутомимой работы, TUMI всегда рядом, чтобы помочь ему выстоять и выступить на самом высоком уровне.

«Мало кто знает, что фирменная победная поза Сона символизирует его желание запечатлеть этот момент и удержать его. Наша последняя кампания черпает творческое вдохновение в этой концепции; мы постоянно рядом с быстро развивающейся жизнью Сона, и компания TUMI создана для того, чтобы нести те моменты, которые делают нас такими, — сказала Джилл Кризельман (Jill Krizelman), старший вице-президент по глобальному маркетингу и электронной коммерции. — Являясь двумя культовыми коллекциями TUMI, Tegra-Lite® и Alpha Bravo представляют фирменную силу, функциональность и долговечность бренда. Эта кампания воплощает эти столпы в жизнь, показывая, как именно создается TUMI для каждого этапа путешествия».

Каждый чемодан в коллекции TUMI Tegra-Lite® (895-1295 долларов США) изготовлен из материала Tegris®, прочного, но легкого материала, используемого в спасательном оснащении, гоночных автомобилях и профессиональном спортивном снаряжении. Оболочка Tegra-Lite® состоит из консолидированных слоев материала, что делает ее эластичным выбором на многие мили вперед. Коллекция Alpha Bravo (195-1095 долларов США) включает в себя гиперфункциональные сумки для быстрой жизни. Каждая сумка Alpha Bravo изготовлена из баллистического нейлона, фирменной ткани TUMI на протяжении более трех десятилетий. Tegra-Lite® и Alpha Bravo — это проверенные и истинные коллекции TUMI, которые содердат в себе ДНК бренда и снова и снова вызывают любовь клиентов.

Оснащенный функциональностью, разработанный с умом и созданный для длительного использования, бренд TUMI создан для моментов, которые делают нас такими как мы есть. Покупайте коллекции Tegra-Lite® и Alpha Bravo в магазинах TUMI.com и TUMI по всему миру.

О компании TUMI

С 1975 года компания TUMI создавала элитные предметы для бизнеса, путешествий и удобства мирового уровня, предназначенные для улучшения, упрощения и украшения всех аспектов жизни в пути. Совмещая безукоризненную функциональность с оригинальностью, мы стремимся помогать в поездках и быть бессменным партнером для тех, кто является источником энергии и создает что-то, следуя за своей страстью. Чтобы узнать больше о TUMI, посетите TUMI.com и следите за новостями в Instagram, TikTok, Facebook и YouTube.

TUMI и логотип TUMI являются зарегистрированными товарными знаками компании Tumi, Inc. © Tumi, Inc., 2024.

Контакты TUMI для СМИ

Александра Гиллис (Alexandra Gillis)

TUMI

[email protected]

Хейли Холдрен (Hailey Hauldren)

SHADOW

[email protected]

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