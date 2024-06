TUMI تكشف عن الحملات التسويقية لحقائبTEGRA-LITE® وALPHA BRAVO لخريف2024 مع لاعب كرة القدم المحترف SON HEUNG-MIN

أحدث حملة للعلامة التجاريةTUMI "Made For Moments That Make Us" تأخذ المشاهدين إلى ما وراء كواليس رحلة السفير العالمي مع TUMI

نيويورك، نيويورك -20 يونيو 2024 / PRNewswire / -- تطلق العلامة التجارية الدولية في مجال السفر والحياة اليومية TUMI اليوم حملة جديدة لمجموعتيها المحبّبَتين Tegra-Lite® وAlpha Bravo من بطولة السفير العالمي ولاعب كرة القدم المحترف Son Heung-Min . تلتقط الحملة لقطات للاعب Son في ركنه ضمن منزله الثاني،Tottenham Hotspur Stadium الشهير، وتكشف لمحة عن حياته المتسارعة في إيقاعها وTUMI إلى جانبه.