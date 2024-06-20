TUMI تكشف عن الحملات التسويقية لحقائبTEGRA-LITE® وALPHA BRAVO لخريف2024 مع لاعب كرة القدم المحترف SON HEUNG-MIN

تتخذ الحملة نهجًا أكثر خصوصيّة ونمطية، وقد تم التقاطها من قبل صانع الأفلام الوثائقية WARD والمصورَين الكوريَين JI وDOH، اللذان قاما بإضفاء الدفء والإحساس إلى أجواء ما وراء الكواليس إلى حملة TUMI الأخيرة، وعلق لاعب كرة القدم المحترف Son Heung-Min: "أنا شخصيّاً كنت متحمسًا لبدء هذه الحملة منزلي بعيدًا عن وطني"، وأضاف "أُقَدر دائمًا أن TUMI موجودة من أجلي وتدعمني، مهما كانت الرحلة التي أقوم بها."

خلال السنوات الثلاث التي قضاها كسفير عالمي لـ TUMI، عمل Son يومًا بعد يوم لتحقيق أحلامه؛ بدءًا من المنافسة في كأس العالم لكرة القدم FIFA، إلى الحصول على الحذاء الذهبي المرموق، وحتى تعيينه قائدًا لفريق Tottenham وغير ذلك الكثير، طوال الوقت جنبًا إلى جنب مع TUMI. تسلط الحملة الجديدة الضوء على الالتزام المطلوب لتحقيق النجاح، مع مجموعتي Tegra-Lite وAlpha Bravo الموثوقتين والأنيقتين من TUMI باعتبارهما رفاق Son الدائمتين. يتم عرض منتجات المجموعة، التي تظهر طوال الحملة، بطريقة راقية وواقعيّة، وتم التقاطها خلف الكواليس في الملعب الشهير طيلة رحلة Son في دربه؛ بدءًا من أكبر انتصاراته ووصولًا إلى لحظات سعيه الدؤوب، تتواجد TUMI لمساعدته على الاستمرار والإنجاز في أعلى مستوى.

قالت Jill Krizelman، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي والتجارة الإلكترونية:" قد لا يعلم سوى القلائل أن احتفا Son 'بالكاميرا' يمثل رمزاً لرغبته في التقاط تلك اللحظة والاحتفاظ بها. تستمد حملتنا الأخيرة أفكارها الإبداعية من هذا المفهوم؛ نحن نواكب باستمرار حياة Son السريعة الوتيرة، وقد صُممت TUMI لتحمل تلك اللحظات التي تُشَكل حياتنا"، وأضافت "وباعتبار أن Tegra-Lite® وAlpha Bravo هما مجموعتان مميزتان من TUMI فهما تمثلان القوة والفعالية والقدرة على التحمل وهي ما تتميّز به العلامة التجارية، وتبعث الحملة الحياة في هذه الأسس، وتوضح بالضبط كيف يتم تصنيع TUMI لكل خطوة من خطوات الرحلة."

كل حقيبة في مجموعة Tegra-Lite® من TUMI (بأسعار تتراوح بين 895 و1295 دولار أمريكي) مصنوعة من مادة Tegris®، وهي مادة متينة ولكنها خفيفة الوزن تستخدم في الدروع المنقذة للحياة وسيارات السباق والمعدات الرياضية الاحترافية. يتكون غلاف Tegra-Lite® من طبقات مدمجة من المواد، مما يجعلها خيارًا مرنًا لعدة رحلات قادمة. تتميز مجموعة Alpha Bravo التي تأتي بسعر (195 دولار - 1095 دولار أمريكي) بحقائب فائقة الخصائص لحياة سريعة الوتيرة. كل حقيبة Alpha Bravo مصنوعة من النايلون الباليستي، وهو القماش المميز لعلامة TUMI لأكثر من ثلاثة عقود. تعتبر مجموعتي Tegra-Lite® وAlpha Bravo من مجموعات TUMI، مجربتين وحقيقيتين تعبّران عن هوية العلامة التجارية وتجذبان حب العملاء مرارًا وتكرارًا.

تتميز TUMI بخصائصها المميزة، وهي مصممة لغرض محدد، ومصممة لتدوم طويلًا، ومصنوعة للّحظات التي تُشكل حياتنا. يمكنك تسوُّق منتجات مجموعتي Tegra-Lite® وAlpha Bravo من خلال: TUMI.com ومتاجر TUMI حول العالم.

حول TUMI

تقوم TUMI منذ عام 1975 بابتكار مستلزماتٍ للسفر والأعمال فاخرةً وعلى مستوىً عالمي، صُمِّمت خصيصاً لتحسين جميع جوانب حياة التنقُّل مع جعلها أسهل وأجمل. فمن خلال الدمج بين الأداء المثاليّ وروح الإبداع، نحن ملتزمون بدعم رحلات زبائننا كوننا شريك مدى الحياة لمحبّي السّفر والمبدعين الذين يسافرون سعياً وراء شغفهم. لمزيد من المعلومات حول TUMI، تفضّل بزيارة TUMI.com أو متابعة حسابات Instagram ، و TikTok ، و Facebook ، و YouTube .

شركة TUMIوشعار TUMI هما علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح شركة Tumi

جهات الاتصال الإعلامية لشركة TUMI

Masa Hassan

Havas

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