투미, 손흥민과 함께한 2024 가을 시즌 테그라-라이트®와 알파 브라보 캠페인 공개

브랜드의 새로운 캠페인 '우리를 만드는 순간 (Made For Moments That Make Us) '은 글로벌 앰배서더와 투미의 여정을 비하인드 더 씬으로 보여질 예정이다.

뉴욕, 2024년 6월 20일 /PRNewswire/ -- 퍼포먼스 럭셔리 브랜드 투미(TUMI)는 글로벌 앰배서더인 축구선수 손흥민과 함께 아이코닉한 테그라-라이트(Tegra-Lite®)와 알파 브라보(Alpha Bravo) 컬렉션을 보여주는 새로운 캠페인을 선보인다. 이번 캠페인은 손흥민이 제2의 집이라 부르는 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 자연스러운 모습을 포착하고, 투미와 함께 그의 빠르게 변화하는 일상을 엿볼 수 있다.

이번 캠페인은 다큐멘터리 스타일의 영화 감독 워드( WARD)와 한국의 사진작가 듀오 지 플러스 도( JI + DOH)가 함께 작업하며, 보다 친밀하고 스타일리시한 접근 방식을 취했다. 축구 선수 손흥민은 "개인적으로 이번 캠페인은 제2의 집이라 할 수 있는 스타디움을 배경으로 하는 것에 대해 기쁘게 생각했다"면서 "나의 일상에는 투미가 곁에 있고 내가 어떤 여행을 떠나든 나와 함께 있다는 것을 소중하게 여긴다"고 말했다.