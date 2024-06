TUMI LUNCURKAN KAMPANYE TEGRA-LITE® DAN ALPHA BRAVO MUSIM GUGUR 2024 BERSAMA PEMAIN SEPAKBOLA PRO, SON HEUNG-MIN

Kampanye terbaru Tumi, Made For Moments That Make Us, mengajak pemirsa melihat di balik layar perjalanan duta global dengan TUMI

NEW YORK, 20 Juni 2024 /PRNewswire/ -- Hari ini, merek perjalanan dan gaya hidup internasional TUMI, meluncurkan kampanye baru untuk koleksi Tegra-Lite® dan Alpha Bravo unggulannya, dibintangi Duta Besar Global dan pemain sepakbola profesional, Son Heung-Min. Kampanye ini menampilkan Son dalam elemennya di rumah keduanya, Stadion Tottenham Hotspur yang terkenal, dan sekilas mengungkapkan kehidupannya yang sangat aktif bersama TUMI.