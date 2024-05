Um novo avanço em monocular térmico----Série Pixfra Mile2

HANGZHOU, China, 20 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O lançamento da Pixfra Technology em 2024, o Mile 2: o novo Miles to Go ganhou o prêmio alemão Red Dot Design. Este monóculo térmico avançado foi criado para uso em áreas externas, busca e salvamento e caça, estabelecendo novos padrões de precisão com seu design minimalista e algoritmos sofisticados. O slogan "New Miles to Go" reflete o nosso compromisso com a inovação e liderança em tecnologia de imagem térmica.

A elegância encontra a engenhosidade

O monocular térmico Mile 2, vencedor do prêmio Red Dot, exemplifica uma mistura de minimalismo e refinamento. Fabricado em borracha macia de alta qualidade, apresenta um perfil elegante com design antiderrapante. A ergonomia garante um manuseio confortável durante uso prolongado, enquanto o layout de três botões permite a operação com uma única mão, mesmo em condições de pouca luz. O botão liga / desliga oculto aprimora o seu design simplificado. O seu formato de bolso e construção leve fazem do Mile 2 o companheiro ideal para exploração ao ar livre. O ajuste circular de dioptria e o design do orifício alinhado centralmente da tira para o pescoço garantem uma experiência robusta e fácil de usar, garantindo durabilidade.

Pioneirismo em imagens térmicas com clareza aprimorada por IA

O Monocular Térmico Mile 2, alimentado por algoritmos térmicos avançados ISP4.0 e de IA, aprimora a experiência do usuário com quatro melhorias principais. Isso inclui brilho e contraste do alvo adaptáveis, faixa dinâmica expandida, nitidez de bordas para definição de imagem e redução de ruído para qualidade de imagem estável. Com um detector ultrassensível de 12 μm e alta capacidade de ampliação, o Mile 2 oferece clareza excepcional e uma visão versátil.

Dominando a natureza com imagens e rastreamento avançados

"Modo Selva" é um algoritmo feito sob medida para ambientes densos, que melhora a visualização de alvos e segundos planos. O monocular térmico Mile 2 possui rastreamento de foco para identificar o ponto mais quente, auxiliando na detecção rápida do alvo. Com bateria de alta capacidade, oferece 8,5 horas de uso contínuo, adequada para operações de um dia inteiro. O aplicativo Pixfra Outdoor aceita visualização remota simultânea para até 4 usuários via Wi-Fi, aprimorando experiências externas compartilhadas.

O melhor companheiro para a exploração aventureira

Não importa o terreno – florestas densas, águas turbulentas ou desertos escaldantes – o Monocular Térmico Mile 2 foi projetado para se destacar, garantindo que os usuários possam desfrutar da emoção da exploração a qualquer hora e em qualquer lugar. Com um invólucro de pc de alta qualidade, o Mile 2 é durável, resistente ao calor e ao desgaste, capaz de resistir a ambientes agressivos. Sua classificação IP67 proporciona um alto nível de proteção, oferecendo garantia confiável para aventuras ao ar livre.

Abrace a aventura com Mile 2, a ajuda e o sensor de um explorador de última geração dos detalhes ocultos do mundo. O compromisso da Pixfra Technology com a inovação redefine a imagem térmica para o desconhecido.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2413449/image_5030976_33928805.jpg

FONTE Pixfra Technology Co., Ltd.