Nowy przełom w dziedzinie monokularów termowizyjnych - seria Pixfra Mile2

HANGZHOU, Chiny, 21 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- Nowy produkt Pixfra Technology z 2024 r., Mile 2: New Miles to Go, otrzymał niemiecką nagrodę Red Dot Design Award. Ten zaawansowany monokular termowizyjny zaprojektowano w celu stosowania w plenerze, w poszukiwaniach i ratownictwie oraz w polowaniach, wyznaczając nowe standardy precyzji za pomocą produktu o minimalistycznym wyglądzie, który działa na podstawie zaawansowanych algorytmów. Hasło „New Miles to Go" (nowe odległości do przemierzenia) odzwierciedla dbałość firmy o innowacyjność i jej czołową pozycję w technologii termowizyjnej.

Elegancja w połączeniu z pomysłowością

Monokular termowizyjny Mile 2, który zdobył nagrodę Red Dot Award, stanowi przykład połączenia minimalizmu z doskonałością. Wykonany z wysokiej jakości miękkiej gumy produkt ma kompaktowe wymiary i właściwości antypoślizgowe. Ergonomia pozwala na wygodne korzystanie przez długi czas, a dzięki trzem przyciskom urządzenie można obsługiwać jedną ręką także w warunkach słabego oświetlenia. Ukryty włącznik stanowi dodatkowe uproszczenie obudowy urządzenia. Kieszonkowa forma i lekka konstrukcja sprawiają, że Mile 2 jest idealnym towarzyszem wypraw plenerowych. Regulacja ostrości za pomocą pokrętła i ustawiony centralnie otwór na pasek do zawieszania na szyję zapewniają solidność i wygodę oraz gwarantują trwałość.

Przełom w termowizji dzięki przejrzystości wspomaganej sztuczną inteligencją

Monokular termowizyjny Mile 2, wyposażony w zaawansowane algorytmy termowizyjne ISP4.0 i SI, podnoszą komfort użytkownika dzięki czterem kluczowym ulepszeniom. Zaliczają się do nich dostosowana do warunków jasność i kontrast celu, poszerzony zakres dynamiczny, wyostrzanie krawędzi dla lepszej ostrości obrazu oraz redukcja szumów zapewniająca stabilną jakość obrazu. Dzięki ultraczułemu detektorowi 12μm i dużemu powiększeniu Mile 2 oferuje wyjątkową przejrzystość i szerokie pole widzenia.

Wśród dzikiej przyrody - zaawansowany obraz i funkcje obserwacji

„Tryb dżungli" to algorytm stworzony z myślą o otoczeniu o dużym zagęszczeniu, który poprawia widoczność celów i tła. Monokular termowizyjny Mile 2 wyposażono w funkcję wskazywania punktów ciepła, która pomaga w szybkim wykryciu celu. Akumulator o dużej pojemności zapewnia 8,5 godzin nieprzerwanego działania, co czyni urządzenie odpowiednim do pracy całodziennej. Aplikacja Pixfra Outdoor umożliwia jednoczesny zdalny dostęp do obrazów dla 4 użytkowników za pośrednictwem WiFi, przyczyniając się do jeszcze lepszych wrażeń plenerowych.

Najlepszy towarzysz emocjonujących wypraw

Niezależnie od rodzaju terenu - czy będą to gęste lasy, wzburzone wody czy gorące pustynie - monokular termowizyjny Mile 2 zaprojektowano z myślą o najwyższej jakości, zapewniającej użytkownikom przyjemność z odkrywania w dowolnym czasie i miejscu. Monokular Mile 2 z wysokiej jakości obudową jest trwały, odporny na wysokie temperatury i zniszczenie i przystosowany do trudnych warunków. Klasa odporności IP67 daje wysoki poziom ochrony, zapewniając niezawodność podczas wypraw plenerowych.

Stworzony z myślą o miłośnikach przygód Mile 2 jest przełomowym rozwiązaniem dla entuzjastów poznawania świata i odkrywania ukrytych szczegółów. Zaangażowanie Pixfra Technology w rozwój innowacji zmienia oblicze termowizji, przenosząc tę dziedzinę na nieznany dotychczas poziom.

