紅外熱成像望遠鏡的新突破----華感科技Mile 2系列

華感Mile 2手持熱成像望遠鏡以其流暢的造型和巧妙的細節展現，得到了紅點獎的青睞。簡約而不失精緻的設計語言，將產品的機身線條打磨得如同藝術品般流暢。同時採用高級軟膠材質，不僅令產品得到視覺和觸覺的雙重提升，更在每個細節中將設計與功能巧妙融合，處處體現品牌的用心與匠心。漸變「X」 紋路的巧妙設計不僅包含了品牌元素露出的設計巧思，同時更增加了防滑性能，讓用戶在戶外探險中更加從容。

華感Mile 2手持熱成像望遠鏡不僅在外觀上賞心悅目，在使用體驗上更是獨具匠心。握持部位的弧度精準貼合人體工學設計，完美迎合虎口，握在手中自然舒適，即使長時間使用也不會引起手部疲勞。產品擁有優秀的人機功效，無需調整握持姿勢，即可輕鬆按下每個按鍵，有助於用戶專注於目標。華感M2手持熱成像望遠鏡的交互邏輯符合大部分用戶的使用習慣，菜單簡約清晰，到手即用。

先進自研算法體驗升級，打造電影級視覺享受

華感Mile 2手持熱成像望遠鏡通過華感自研的圖像算法 thermal ISP4.0，通過AI算法智能畫質增強，為用戶帶來四大全新體驗。產品通過算法自適應調節，提升目標整體亮度和對比度，使得目標輪廓更加突出，細節更為明顯。同時，自研算法的應用使得圖像整體動態範圍提升，為用戶帶來更加豐富的視覺體驗。

新算法還提升了成像效果的銳度，使得成像效果邊緣更為清晰，黑白邊現象得到改善。而熱成像隨時間增長帶來的噪聲問題，更是得到有效的解決，保證了畫面的成像質量，讓用戶的觀測體驗更加舒適流暢。

12μm超靈敏探測器，探測器NETD＜25mK，讓用戶可以清晰地觀察到目標細節。超高放大倍率讓用戶能夠更加靈活地搜索並鎖定目標，觀測體驗更加流暢自如，享受電影級視覺盛宴。

獨具一格叢林模式，戶外探索體驗感拉滿

叢林模式是華感科技針對森林、叢林場景自行開發的圖像處理算法，提供目標對像和背景的高質量渲染。華感Mile 2手持熱成像望遠鏡還具備熱點追蹤功能，可自動探測畫面中的最高溫度點，輔助用戶快速發現目標。內置1節大容量可充電電池，最長可連續使用8.5小時，滿足用戶一天的使用需求。專業手機APP配套，可供4人同時通過WiFi連接進行遠距離觀看，共享戶外樂趣，戶外探索體驗感直接拉滿。

精密製造品質卓絕，適應多種複雜環境

無論是茫茫森林、湍急水域，還是炙熱沙漠，華感Mile 2手持熱成像望遠鏡都能勝任，令用戶隨時隨地盡享探索樂趣。採用聚碳酸酯高品質外殼，經久耐用，耐熱耐磨，在惡劣環境下也能輕鬆應對。IP67超高防護等級更是為用戶的戶外探險增添可靠保障。

方寸之間，洞察秋毫，Mile 2不僅是一款科技產品，更是一位探索自然、感知世界的夥伴。華感科技將持續在科技創新道路上深耕細作，用溫度感知，為人類探索更多未知。

SOURCE Pixfra Technology Co., Ltd.