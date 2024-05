Nový prevrat medzi termálnymi monokulármi - séria Pixfra Mile2

HANGZHOU, Čína, 20. mája 2024 /PRNewswire/ -- Novinka spoločnosti Pixfra Technology, uvedená na trh v roku 2024, Mile 2: New Miles to Go, získava nemeckú cenu Red Dot Design Award. Tento pokročilý termálny monokulár je navrhnutý na vonkajšie použitie, pátranie a záchranu, ako aj lov, pričom svojím minimalistickým dizajnom a sofistikovanými algoritmami stanovuje nové štandardy presnosti. Slogan „New Miles to Go" odráža naše odhodlanie inovovať a vedúce postavenie v technológii termálneho zobrazovania.

Elegancia sa snúbi s vynaliezavosťou

Termálny monokulár Mile 2, ocenený titulom Red Dot Award, je príkladom kombinácie minimalizmu a rafinovanosti. Je vyrobený z vysokokvalitnej mäkkej gumy a vyznačuje sa elegantným profilom s protišmykovým dizajnom. Ergonómia zaisťuje pohodlnú manipuláciu pri dlhšom používaní, zatiaľ čo systém troch tlačidiel umožňuje ovládanie jednou rukou aj za zhoršených svetelných podmienok. Skryté tlačidlo zapínania prispieva k zjednodušenému dizajnu. Vďaka vreckovej veľkosti a ľahkej konštrukcii je Mile 2 ideálnym spoločníkom na skúmanie v teréne. Kruhové nastavenie dioptrií a centrálne zarovnaná konštrukcia otvoru na popruhu na krk zaisťujú stabilné a príjemné používanie, so zárukou trvanlivosti.

Priekopnícke termálne zobrazovanie so zvýšenou jasnosťou vďaka AI

Termálny monokulár Mile 2, s podporou pokročilých termálnych algoritmov ISP4.0 a AI, zlepšuje používateľský zážitok vďaka štyrom kľúčovým vylepšeniam. Patrí medzi ne adaptívny jas a kontrast cieľa, rozšírený dynamický rozsah, ostrenie okrajov pre zaostrenie obrazu a redukcia šumu pre stabilnú kvalitu obrazu. Vďaka 12 μm ultra citlivému detektoru a možnosti veľkého zväčšenia ponúka Mile 2 výnimočnú čistotu a všestranný výhľad.

Prehľad v divočine pomocou pokročilého zobrazovania a sledovania

Režim „Jungle Mode" je algoritmus prispôsobený hustému prostrediu, ktorý zlepšuje zobrazenie cieľov a pozadia. Tepelný monokulár Mile 2 je vybavený sledovaním hotspotov na identifikáciu najteplejšieho bodu, čo pomáha pri rýchlej detekcii cieľa. S vysokokapacitnou batériou ponúka až 8,5 hodiny nepretržitého používania, takže je vhodný na celodennú prevádzku. Aplikácia Pixfra Outdoor podporuje simultánne vzdialené sledovanie až pre 4 používateľov cez WiFi, čím zlepšuje zdieľané zážitky v exteriéri.

Dokonalý spoločník pre dobrodružné objavy

V každom teréne – hustý les, divoká voda alebo horiaca púšť – termálny monokulár Mile 2 je navrhnutý tak, aby všetko zvládal a umožnil používateľom vychutnať si vzrušenie z objavovania kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka vysokokvalitnému polykarbonátovému krytu je Mile 2 trvácny, odolný voči teplu a opotrebovaniu aj voči drsnému prostrediu. Kategória odolnosti IP67 poskytuje vysokú úroveň ochrany a ponúka spoľahlivú istotu pri dobrodružstvách v teréne.

Vydajte sa na dobrodružstvo s Mile 2, najmodernejšou pomôckou pre objaviteľov a snímačom skrytých detailov sveta. Odhodlanie spoločnosti Pixfra Technology neustále inovovať nanovo definuje termálne zobrazovanie neprebádaného sveta.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2413449/image_5030976_33928805.jpg