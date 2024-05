Un nuevo avance en monoculares térmicos----Pixfra Mile2 Series

HANGZHOU, China, 20 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- El lanzamiento de Pixfra Technology para 2024, the Mile 2: New Miles to Go, (Milla 2: Nuevas millas por recorrer) ha ganado el premio alemán Red Dot Design Award. Este avanzado monocular térmico está diseñado para uso en exteriores, búsqueda, rescate y caza, y establece nuevos estándares de precisión con diseño minimalista y sofisticados algoritmos. El lema "New Miles to Go" refleja nuestro compromiso con la innovación y el liderazgo en tecnología de imágenes térmicas.

La elegancia se une al ingenio

El monocular térmico Mile 2, galardonado con el premio Red Dot, es un ejemplo de mezcla de minimalismo y refinamiento. Fabricado en caucho blando de alta calidad, presenta un perfil elegante con diseño antideslizante. La ergonomía garantiza una gestión cómoda durante uso prolongado, mientras que la disposición de los tres botones permite el manejo con una sola mano incluso en condiciones de poca luz. El botón de encendido oculto contribuye a su diseño aerodinámico. Su tamaño de bolsillo y su construcción ligera hacen de Mile 2 el compañero ideal para explorar al aire libre. El ajuste circular de las dioptrías y el diseño del orificio de la correa para el cuello alineado en el centro aseguran una experiencia robusta y fácil de usar, garantizando su durabilidad.

Imagen térmica pionera con claridad mejorada por inteligencia artificial

El monocular térmico Mile 2, con tecnología ISP4.0 térmica avanzada y algoritmos de IA, mejora la experiencia del usuario con cuatro mejoras clave. Entre ellas se incluyen el brillo y el contraste adaptable del objetivo, el rango dinámico ampliado, la nitidez de los bordes para la definición de la imagen y la reducción del ruido para una calidad de imagen estable. Con un detector ultrasensible de 12μm y gran capacidad de aumento, Mile 2 ofrece una claridad excepcional y una visión versátil.

Dominar la naturaleza con imágenes y seguimiento avanzados

El "Modo Jungla" es un algoritmo adaptado a entornos densos, que mejora la visualización de objetivos y fondos. El monocular térmico Mile 2 cuenta con seguimiento de puntos calientes para identificar el punto más caliente, lo que ayuda a la rápida detección de objetivos. Con una batería de alta capacidad, ofrece 8,5 horas de uso continuo, apto para funcionar durante todo un día. La aplicación Pixfra Outdoor permite la visualización remota simultánea de hasta 4 usuarios a través de wifi, lo que mejora las experiencias compartidas al aire libre.

El mejor compañero de aventuras

No importa el terreno (bosques densos, aguas turbulentas o desiertos abrasadores) el monocular térmico Mile 2 está diseñado para sobresalir, asegurando que los usuarios puedan disfrutar de la emoción de la exploración en cualquier momento y en cualquier lugar. Con una carcasa de PC de alta calidad, Mile 2 es duradero, resistente al calor y al desgaste, capaz de soportar entornos difíciles. Su clasificación IP67 proporciona un alto nivel de protección, ofreciendo una garantía fiable para las aventuras al aire libre.

Emprenda aventuras con Mile 2, un explorador de vanguardia y sensor de los detalles ocultos del mundo. El compromiso de Pixfra Technology con la innovación redefine la termografía para lo inexplorado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2413449/image_5030976_33928805.jpg

FUENTE Pixfra Technology Co., Ltd.