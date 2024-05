열 단안 망원경의 혁신, Pixfra Mile2 시리즈

항저우, 중국 2024년 5월 17일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Pixfra Technology가 2024년에 출시한 Mile 2: New Miles to Go가 독일의 레드 닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)에서 수상의 영예를 안았다. 야외 수색과 구조 및 사냥용으로 제작된 첨단 열 단안 제품인 Mile 2는 최소한의 설계와 정밀한 알고리즘으로 정확도에 새로운 기준을 제시한다. "New Miles to Go"라는 이름의 슬로건에는 열 화상 기술을 혁신하고 주도하겠다는 Pixfra의 약속이 깃들어 있다.

우아함과 독창성의 조화

레드 닷(Red Dot) 수상 이력에 빛나는 Mile 2 열 단안은 미니멀리즘과 정제의 조화를 대변한다. 고품질의 연성 고무 소재로 제작되었으며 미끄럼 방지 디자인이 적용되어 매끈한 윤곽을 자랑한다. 또한 인체공학적 설계로 장기간 사용 시에도 조작감이 편안하며 3중 버튼으로 구성되어 조도가 낮은 상태에서도 한 손으로 간편하게 조작할 수 있다. 전원 버튼을 안쪽에 배치하여 깔끔한 디자인을 강조했으며 호주머니에 쏙 들어가는 경량형 구조로 설계되어 야외 활동에 이상적이다. 원형의 디옵터 조정과 중앙에 맞춰 정렬된 넥 스트랩 홀 디자인이 견고하고 사용자 친화적인 경험과 내구성을 보장한다.

AI로 더욱 향상된 선명도로 열 화상 분야를 선도

첨단 열 ISP4.0 및 AI 알고리즘이 적용된 Mile 2 Thermal Monocular는 4가지 개선 사항으로 사용자 경험을 개선한다. 조절형 대상 밝기와 대비, 확장된 동적 범위, 에지 샤프팅을 통한 이미지 정의, 노이즈 감쇄를 통한 안정적인 이미지 품질 구현이 그것이다. Mile 2 시리즈는 12μm의 초감도 검출기와 고배율 기능을 통해 탁월한 선명도와 다용도의 시야각을 제공한다.

첨단 화상 및 추적 기능으로 야생을 마스터하다

"정글 모드"는 밀집된 환경에 맞춰진 알고리즘으로, 대상과 배경의 시각화를 개선한다. M2 열 단안은 온도가 가장 높은 지점을 식별하는 핫스팟 추적 기능을 탑재하여 빠르게 움직이는 대상을 탐지하는 데 효과적이다. 8시간 반 동안 연속해서 사용할 수 있는 고성능 배터리를 탑재하여 하루 종일 사용할 수 있다. Pixfra Outdoor앱은 와이파이를 통해 최대 4명의 사용자에게 동시 원격 관찰을 지원하여 공유형 야외 활동 경험을 개선한다.

탐험을 위한 궁극의 동반자

Mile 2 열 단안 제품은 울창한 숲이나 거센 물살, 태양이 작렬하는 사막 등 어떤 지형에서도 우수한 성능을 발휘하도록 설계되어 언제 어디서나 탐험의 스릴을 만끽할 수 있다. 또한 고품질의 pc shell로 내구성과 내열성 및 내마모성이 뛰어나 혹독한 환경에서도 무리 없이 사용할 수 있다. 또한 IP67 등급 제품으로 보호 기능이 우수하여 야외 활동에 적합하다.

세계 곳곳의 숨은 면면을 감지해내는 최첨단 탐험가 Mile 2가 사용자에게 모험의 여정을 안내한다. 혁신을 추구하는 Pixfra Technology의 열정은 미지에 세상에 대한 열화상 기술을 재정립한다.

SOURCE Pixfra Technology Co., Ltd.