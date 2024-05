Terobosan baru "thermal monocular"--Seri Produk Pixfra Mile2

HANGZHOU, Tiongkok, 20 Mei 2024 /PRNewswire/ -- Produk yang dilansir Pixfra Technology pada 2024 "Mile 2: New Miles to Go" sukses memenangkan "Red Dot Design Award" di Jerman. Alat thermal monocular yang canggih ini ideal digunakan dalam aktivitas di alam terbuka (outdoor), misi pencarian dan penyelamatan (search and rescue), serta berburu. Mile 2 didukung standar presisi terbaru dengan desain minimalis dan algoritma mutakhir. Lebih lagi, slogan "New Miles to Go" mencerminkan komitmen Pixfra Technology pada inovasi dan statusnya sebagai pemimpin teknologi thermal imaging.