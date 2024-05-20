Новый прорыв в области тепловизионных монокуляров -- серия Mile 2 от Pixfra

ХАНЧЖОУ, Китай, 20 мая 2024 года /PRNewswire/ -- Представленный компанией Pixfra Technology в 2024 году новый тепловизионный монокуляр серии Mile 2, выпущенный под девизом «New Miles to Go» (Новые мили впереди), удостоен немецкой награды в области дизайна Red Dot Design Award. Этот усовершенствованный тепловизионный монокуляр, предназначенный для использования во время отдыха на открытом воздухе, в поисково-спасательных операциях и на охоте, устанавливает новые стандарты точности благодаря минималистичному дизайну и сложным алгоритмам обработки изображения. Девиз «New Miles to Go» (Новые мили впереди) отражает нашу приверженность инновациям и лидерству в области тепловизионных технологий.

Элегантность в сочетании с неординарностью

Тепловизионный монокуляр серии Mile 2, удостоенный награды Red Dot Award, является примером сочетания минимализма и утонченности. Изготовленный из высококачественной мягкой резины, он имеет изящную форму с защитой от скольжения. Эргономичное исполнение обеспечивает удобство при длительном использовании, а трехкнопочная компоновка позволяет работать одной рукой даже в условиях низкой освещенности. Скрытая кнопка питания дополняет обтекаемый дизайн. Компактность и малый вес делают монокуляр Mile 2 идеальным компаньоном для экспедиций на открытом воздухе. Кольцо диоптрийной настройки и центральное расположение отверстия для шейного ремешка обеспечивают надежность и удобство использования, гарантируя долговечность прибора.

Новаторская тепловизионная технология с улучшенной четкостью изображения благодаря применению ИИ

Тепловизионный монокуляр Mile 2, оснащенный передовой технологией ISP4.0 и алгоритмами искусственного интеллекта, повышает удобство работы пользователя благодаря четырем ключевым улучшениям. К ним относятся адаптивная регулировка яркости и контрастности объекта наблюдения, расширенный динамический диапазон, повышение резкости по краям для лучшей четкости и шумоподавление для обеспечения стабильного качества изображения. Благодаря сверхчувствительному детектору с шагом 12 мкм и большому диапазону увеличения, Mile 2 обеспечивает исключительную четкость изображения и широкий обзор.

Наблюдение за дикой природой с помощью передовой технологии визуализации и отслеживания

«Режим джунглей» (Jungle Mode) — алгоритм, разработанный для условий плотной среды, — улучшает визуализацию объекта наблюдения и фона. Тепловизионный монокуляр Mile 2 имеет функцию отслеживания «горячих» точек для определения самой «горячей» точки, что помогает быстро обнаруживать цели. Аккумулятор высокой емкости обеспечивает 8,5 часов непрерывной работы, что позволяет использовать прибор в течение целого дня. Приложение Pixfra Outdoor поддерживает одновременный удаленный просмотр для 4 пользователей через Wi-Fi, что расширяет возможности совместного использования прибора на природе.

Идеальный компаньон для любителей приключений

Независимо от рельефа и характера местности — в густом лесу, у бурной реки или в знойной пустыне — тепловизионный монокуляр Mile 2 оправдает любые ожидания, гарантируя пользователю незабываемые впечатления от вылазок на природу в любое время и в любом месте. Благодаря корпусу из высококачественного поликарбоната Mile 2 отличается прочностью, термостойкостью и износостойкостью и способен выдерживать суровые климатические и погодные условия. Класс защиты IP67 обеспечивает прибору высокую надежность и позволяет без опасений пользоваться им в походах и экспедициях.

Отправляйтесь навстречу приключениям вместе с Mile 2 — лучшим спутником исследователя, позволяющим в деталях разглядеть то, что скрыто от глаз. Стремление компании Pixfra Technology к инновациям переопределяет тепловизионные технологии для исследования неизведанного.

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