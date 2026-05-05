Um plano para toda a vida: o relatório "O Mundo dos Gatinhos" (World of the Kitten) da Hill's ajuda equipes veterinárias e donos de animais de estimação a atravessar o primeiro ano, que é crucial

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Hill's Pet Nutrition

05 mai, 2026, 12:17 GMT

O relatório inovador destaca a fase de filhote como um período crucial de um ano para o desenvolvimento do animal, apresentando novas pesquisas sobre saúde intestinal, cuidados veterinários proativos e apoio aos abrigos.

OVERLAND PARK, Kansas, 5 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Como líder global em nutrição baseada na ciência, a Hill's Pet Nutrition (Hill's) continua a estabelecer um novo padrão para a saúde felina com o lançamento do seu primeiro "Relatório sobre o Mundo dos Gatinhos". Com base no relatório "O Mundo dos Gatos", da Hill, este relatório é um guia completo e baseado em evidências que oferece opiniões especializadas sobre o crescimento ideal, a nutrição, a socialização e os cuidados veterinários dos gatinhos, garantindo companheiros felinos mais saudáveis e felizes em todo o mundo.

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Relatório “O Mundo dos Gatinhos” da Hill’s Pet Nutrition de 2026
Relatório “O Mundo dos Gatinhos” da Hill’s Pet Nutrition de 2026

Escrito pela especialista em felinos da Hill's, Lisa Restine, DVM, DABVP (Feline), e com o apoio de conteúdo da International Cat Care (iCatCare) e da Equipe Consultiva para Gatos da Hill's (C.A.T.) — um coletivo global de especialistas em felinos, comportamentalistas e nutricionistas —, este relatório fundamental identifica claramente as melhores práticas no cuidado de gatinhos, oferecendo informações inestimáveis para donos de animais de estimação, profissionais veterinários, cuidadores e organizações de bem-estar animal dedicadas a estabelecer as bases para a saúde ao longo da vida de felinos jovens em todo o mundo.

"Este relatório transfere o foco do tratamento reativo para uma abordagem proativa e baseada em evidências", afirmou Restine. "Ao compreender as necessidades nutricionais e biológicas específicas do primeiro ano de vida, podemos transformar profundamente os resultados relativos à saúde felina."

Ao definir esses doze meses completos como um período pediátrico crítico, a Hill's incentiva uma mudança de foco que vai além das vacinas iniciais, a fim de garantir que as necessidades específicas de desenvolvimento físico e emocional dos gatinhos sejam atendidas, em conformidade com as diretrizes do iCatCare, da American Animal Hospital Association (AAHA) e da Feline Veterinary Medical Association (FelineVMA).

Outros destaques importantes do relatório:

  • Principais padrões nutricionais: O relatório destaca que a nutrição pediátrica felina é uma ciência complexa, que exige um equilíbrio preciso entre proteínas e gorduras, ácidos graxos essenciais, como o DHA, e níveis otimizados de minerais, essenciais para o rápido desenvolvimento do gatinho durante o primeiro ano de vida.
  • Inovação em microbioma: O relatório destaca o impacto da tecnologia ActivBiome+ da Hill's, uma mistura prebiótica que promove um ambiente intestinal saudável, essencial para o desenvolvimento do sistema imunológico dos gatinhos.
  • Padrões de cuidados atualizados: Para melhorar a imunidade ao longo da vida, o relatório segue a recomendação de especialistas internacionais de adotar uma dose de reforço da vacina após 26 semanas (seis meses), em substituição à tradicional dose de reforço anual.
  • A iniciativa "Fix by Five": O relatório indica que a castração de gatinhos até os cinco meses de idade reduz o risco de câncer de mama em 91% e ajuda a combater a superlotação dos abrigos.
  • Impacto nos abrigos: Ao abordar os desafios da chamada ″temporada dos gatinhos″, o relatório observa que programas de acolhimento temporário bem estruturados podem atingir taxas de sobrevivência neonatal de até 95%.

O relatório completo, intitulado "O Mundo dos Gatinhos de 2026", está disponível em hillsvet.com/felinehealth. Os profissionais da área veterinária podem acessar cursos sobre felinos aprovados pela RACE na Hill's Veterinary Academy.

Sobre a Hill's Pet Nutrition
Fundada há mais de 75 anos, a Hill's Pet Nutrition tem se empenhado em oferecer aos animais de estimação a melhor nutrição por meio de pesquisas exaustivas e de uma compreensão científica de suas necessidades específicas. Sua equipe, composta por mais de 220 veterinários, nutricionistas com doutorado e cientistas alimentares, se empenha constantemente em desenvolver soluções inovadoras para a saúde dos animais de estimação. A Hill's oferece uma linha completa de produtos, incluindo a nutrição terapêutica Prescription Diet e os produtos de bem-estar Science Diet, disponíveis em clínicas veterinárias e lojas especializadas em animais de estimação em todo o mundo. Para obter mais informações sobre seus produtos e sua filosofia nutricional, acesse HillsPet.com.

Melissa Chesnut
Diretora de Comunicação Corporativa Global
[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2971904/Hill_s_Pet_Nutrition__2026_Hill_s_Pet_Nutrition_World_of_the_Kitten_Report.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2248384/Hills_Transforming_Lives_Logo.jpg

FONTE Hill's Pet Nutrition

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