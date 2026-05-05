Um plano para toda a vida: o relatório "O Mundo dos Gatinhos" (World of the Kitten) da Hill's ajuda equipes veterinárias e donos de animais de estimação a atravessar o primeiro ano, que é crucial

O relatório inovador destaca a fase de filhote como um período crucial de um ano para o desenvolvimento do animal, apresentando novas pesquisas sobre saúde intestinal, cuidados veterinários proativos e apoio aos abrigos.

OVERLAND PARK, Kansas, 5 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Como líder global em nutrição baseada na ciência, a Hill's Pet Nutrition (Hill's) continua a estabelecer um novo padrão para a saúde felina com o lançamento do seu primeiro "Relatório sobre o Mundo dos Gatinhos". Com base no relatório "O Mundo dos Gatos", da Hill, este relatório é um guia completo e baseado em evidências que oferece opiniões especializadas sobre o crescimento ideal, a nutrição, a socialização e os cuidados veterinários dos gatinhos, garantindo companheiros felinos mais saudáveis e felizes em todo o mundo.

Relatório “O Mundo dos Gatinhos” da Hill’s Pet Nutrition de 2026

Escrito pela especialista em felinos da Hill's, Lisa Restine, DVM, DABVP (Feline), e com o apoio de conteúdo da International Cat Care (iCatCare) e da Equipe Consultiva para Gatos da Hill's (C.A.T.) — um coletivo global de especialistas em felinos, comportamentalistas e nutricionistas —, este relatório fundamental identifica claramente as melhores práticas no cuidado de gatinhos, oferecendo informações inestimáveis para donos de animais de estimação, profissionais veterinários, cuidadores e organizações de bem-estar animal dedicadas a estabelecer as bases para a saúde ao longo da vida de felinos jovens em todo o mundo.

"Este relatório transfere o foco do tratamento reativo para uma abordagem proativa e baseada em evidências", afirmou Restine. "Ao compreender as necessidades nutricionais e biológicas específicas do primeiro ano de vida, podemos transformar profundamente os resultados relativos à saúde felina."

Ao definir esses doze meses completos como um período pediátrico crítico, a Hill's incentiva uma mudança de foco que vai além das vacinas iniciais, a fim de garantir que as necessidades específicas de desenvolvimento físico e emocional dos gatinhos sejam atendidas, em conformidade com as diretrizes do iCatCare, da American Animal Hospital Association (AAHA) e da Feline Veterinary Medical Association (FelineVMA).

Outros destaques importantes do relatório:

Principais padrões nutricionais: O relatório destaca que a nutrição pediátrica felina é uma ciência complexa, que exige um equilíbrio preciso entre proteínas e gorduras, ácidos graxos essenciais, como o DHA, e níveis otimizados de minerais, essenciais para o rápido desenvolvimento do gatinho durante o primeiro ano de vida.

O relatório destaca que a nutrição pediátrica felina é uma ciência complexa, que exige um equilíbrio preciso entre proteínas e gorduras, ácidos graxos essenciais, como o DHA, e níveis otimizados de minerais, essenciais para o rápido desenvolvimento do gatinho durante o primeiro ano de vida. Inovação em microbioma: O relatório destaca o impacto da tecnologia ActivBiome+ da Hill's, uma mistura prebiótica que promove um ambiente intestinal saudável, essencial para o desenvolvimento do sistema imunológico dos gatinhos.

O relatório destaca o impacto da tecnologia ActivBiome+ da Hill's, uma mistura prebiótica que promove um ambiente intestinal saudável, essencial para o desenvolvimento do sistema imunológico dos gatinhos. Padrões de cuidados atualizados: Para melhorar a imunidade ao longo da vida, o relatório segue a recomendação de especialistas internacionais de adotar uma dose de reforço da vacina após 26 semanas (seis meses), em substituição à tradicional dose de reforço anual.

Para melhorar a imunidade ao longo da vida, o relatório segue a recomendação de especialistas internacionais de adotar uma dose de reforço da vacina após 26 semanas (seis meses), em substituição à tradicional dose de reforço anual. A iniciativa "Fix by Five": O relatório indica que a castração de gatinhos até os cinco meses de idade reduz o risco de câncer de mama em 91% e ajuda a combater a superlotação dos abrigos.

O relatório indica que a castração de gatinhos até os cinco meses de idade reduz o risco de câncer de mama em 91% e ajuda a combater a superlotação dos abrigos. Impacto nos abrigos: Ao abordar os desafios da chamada ″temporada dos gatinhos″, o relatório observa que programas de acolhimento temporário bem estruturados podem atingir taxas de sobrevivência neonatal de até 95%.

O relatório completo, intitulado "O Mundo dos Gatinhos de 2026", está disponível em hillsvet.com/felinehealth. Os profissionais da área veterinária podem acessar cursos sobre felinos aprovados pela RACE na Hill's Veterinary Academy.

Sobre a Hill's Pet Nutrition

Fundada há mais de 75 anos, a Hill's Pet Nutrition tem se empenhado em oferecer aos animais de estimação a melhor nutrição por meio de pesquisas exaustivas e de uma compreensão científica de suas necessidades específicas. Sua equipe, composta por mais de 220 veterinários, nutricionistas com doutorado e cientistas alimentares, se empenha constantemente em desenvolver soluções inovadoras para a saúde dos animais de estimação. A Hill's oferece uma linha completa de produtos, incluindo a nutrição terapêutica Prescription Diet e os produtos de bem-estar Science Diet, disponíveis em clínicas veterinárias e lojas especializadas em animais de estimação em todo o mundo. Para obter mais informações sobre seus produtos e sua filosofia nutricional, acesse HillsPet.com.

Melissa Chesnut

Diretora de Comunicação Corporativa Global

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FONTE Hill's Pet Nutrition