終身健康藍圖：Hill's《World of the Kitten Report》助獸醫團隊及寵物主人掌握關鍵首年發展

這份具突破性的報告強調幼貓期是發展階段中關鍵的一年，並指出有關腸道健康、主動式獸醫護理及收容所支援的最新研究成果。

堪薩斯州奧弗蘭帕克2026年5月5日 /美通社/ -- 作為以科學為本的營養領域全球領導者，Hill's Pet Nutrition (Hill's) 透過發布其首份《World of the Kitten Report》（全球幼貓報告），持續為貓隻健康樹立新標準。 此報告建基於 Hill's《World of the Cat Report》（全球家貓報告），是一份全面且以實證為基礎的指南，提供有關幼貓最佳成長、營養、社交發展及獸醫護理的專業見解，致力確保全球貓隻更健康、更快樂地成長。

本報告由 Hill's 貓科專家 Lisa Restine（獸醫學博士 (DVM)）、美國獸醫執業委員會貓科專科認證 (DABVP (Feline)) 撰寫，並獲 International Cat Care (iCatCare) 及 Hill's Cat Advisory Team (C.A.T.)（由全球貓科專家、行為學家及營養學家組成的專業團隊）提供內容支援。此具里程碑意義的報告清晰界定幼貓護理的最佳做法，為致力於全球幼貓奠定終身健康基礎的寵物主人、獸醫專業人士、照護人員及動物福利機構提供極具價值的資訊。

2026 年 Hill's Pet Nutrition《World of the Kitten Report》

Restine 表示：「本報告將焦點由被動治療轉向以實證為本的主動預防基礎。 透過深入了解首年階段的獨特營養及生理需求，我們可從根本上改變貓隻的健康結果。」

透過將完整十二個月界定為關鍵的幼貓發展期，Hill's 鼓勵業界將關注重點由初期疫苗接種延伸至更全面的發展需求，確保幼貓在身體及情緒上的獨特成長需要均得到滿足，並與 iCatCare、American Animal Hospital Association (AAHA) 及 Feline Veterinary Medical Association (FelineVMA) 的指引保持一致。

其他報告重點：

關鍵營養標準： 報告強調，貓科幼年期的營養是一門高度精密的科學，需要在蛋白質與脂肪之間取得精確平衡，並配合 DHA 等必需脂肪酸及優化的礦物質比例，作為支持幼貓首年快速發展的基礎要素。

報告強調，貓科幼年期的營養是一門高度精密的科學，需要在蛋白質與脂肪之間取得精確平衡，並配合 DHA 等必需脂肪酸及優化的礦物質比例，作為支持幼貓首年快速發展的基礎要素。 微生物群創新： 報告展示 Hill's ActivBiome+ 技術的影響力。此為一種益生元配方，有助維持健康的腸道環境，對幼貓正在發展的免疫系統至關重要。

報告展示 Hill's ActivBiome+ 技術的影響力。此為一種益生元配方，有助維持健康的腸道環境，對幼貓正在發展的免疫系統至關重要。 更新護理標準： 為提升終身免疫力，報告建議參照全球專家指引，建議在幼貓 26 週大（六個月）時進行疫苗加強針接種，以取代傳統的一歲加強針。

為提升終身免疫力，報告建議參照全球專家指引，建議在幼貓 26 週大（六個月）時進行疫苗加強針接種，以取代傳統的一歲加強針。 「五個月前絕育」倡議： 報告指出，於五個月大之前為幼貓進行絕育手術可將乳腺癌風險降低 91%，並有助紓緩收容所過度擁擠的問題。

報告指出，於五個月大之前為幼貓進行絕育手術可將乳腺癌風險降低 91%，並有助紓緩收容所過度擁擠的問題。 收容所影響：針對「幼貓季」(Kitten Season) 所帶來的挑戰，報告指出，完善的寄養計劃可將新生幼貓的存活率提升至高達 95%。

完整《World of the Kitten Report 2026》可於 hillsvet.com/felinehealth 查閱。 獸醫專業人士可透過 Hill's Veterinary Academy 取得相關獲 RACE 認證的貓科培訓資源。

關於 Hill's Pet Nutrition

Hill's Pet Nutrition 成立逾 75 年，一直致力透過深入研究及對寵物特定需求的科學理解，為寵物提供最佳營養。 其團隊由超過 220 名獸醫、營養學博士及食品科學家組成，持續致力研發創新方案，以促進寵物健康。 Hill's 提供全面的產品系列，包括 Prescription Diet 處方營養產品及 Science Diet 健康護理產品，並於全球各地的獸醫診所及寵物專門零售商有售。 如欲了解更多有關其產品及營養理念的資訊，請瀏覽 HillsPet.com。

Melissa Chesnut

全球企業傳訊總監

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SOURCE Hill's Pet Nutrition