Un plan para toda la vida: el informe "World of the Kitten" de Hill's ayuda a los equipos veterinarios y a los dueños de mascotas a afrontar el fundamental primer año

Un informe innovador destaca que la etapa de gatito constituye un periodo crucial de un año para el desarrollo y presenta nuevas investigaciones sobre la salud intestinal, la atención veterinaria proactiva y el apoyo a los refugios.

OVERLAND PARK, Kansas, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Como líder mundial en nutrición basada en la ciencia, Hill's Pet Nutrition (Hill's) sigue marcando un nuevo estándar en materia de salud felina con la publicación de su primer informe "World of the Kitten Report" (El mundo de los gatitos). Basado en el informe "World of the Cat Report" (El mundo de los gatos) de Hill's, este documento es una guía completa y fundamentada en datos científicos que ofrece información especializada sobre el crecimiento, la nutrición, la socialización y los cuidados veterinarios óptimos para los gatitos, con el fin de garantizar que los gatos de todo el mundo sean más sanos y felices.

Informe "World of the Kitten" de Hill's Pet Nutrition, 2026

Escrito por la doctora en Medicina Veterinaria Lisa Restine, especialista en felinos de Hill's, diplomada de la Junta Americana de Médicos Veterinarios (ABVP, por sus siglas en inglés) en práctica felina, y con el apoyo de International Cat Care (iCatCare) y el Equipo Asesor para Gatos de Hill's (C.A.T., por sus siglas en inglés), un colectivo global de especialistas en felinos, conductistas y nutricionistas, este informe fundamental identifica claramente las mejores prácticas en el cuidado de los gatitos, y ofrece información invaluable para los dueños de mascotas, los profesionales veterinarios, los cuidadores y las organizaciones de bienestar animal dedicadas a sentar las bases para la salud de por vida de los felinos jóvenes en todo el mundo.

"Este informe cambia el enfoque de un tratamiento reactivo a una base proactiva y basada en la evidencia", afirmó Restine. "Al comprender las necesidades nutricionales y biológicas específicas del primer año de vida, podemos transformar de manera fundamental los resultados en materia de salud felina".

Al considerar estos doce meses completos como un período pediátrico fundamental, Hill's promueve un cambio de enfoque que va más allá de las vacunas iniciales para garantizar que se satisfagan las necesidades específicas de desarrollo físico y emocional de los gatitos, en consonancia con las directrices de iCatCare, la Asociación Americana de Hospitales de Animales (AAHA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Medicina Veterinaria Felina (FelineVMA, por sus siglas en inglés).

Otros aspectos destacados del informe:

Principales normas nutricionales: El informe destaca que la nutrición pediátrica felina es una ciencia compleja que requiere un equilibrio preciso entre proteínas y grasas, ácidos grasos esenciales como el DHA y proporciones optimizadas de minerales, que constituyen los pilares fundamentales para el rápido desarrollo de un gatito durante su primer año de vida.

El informe destaca que la nutrición pediátrica felina es una ciencia compleja que requiere un equilibrio preciso entre proteínas y grasas, ácidos grasos esenciales como el DHA y proporciones optimizadas de minerales, que constituyen los pilares fundamentales para el rápido desarrollo de un gatito durante su primer año de vida. Innovación en el microbioma: El informe destaca el impacto de la tecnología Hill's ActivBiome+, una mezcla prebiótica que favorece un entorno intestinal saludable, esencial para el desarrollo del sistema inmunológico de los gatitos.

El informe destaca el impacto de la tecnología Hill's ActivBiome+, una mezcla prebiótica que favorece un entorno intestinal saludable, esencial para el desarrollo del sistema inmunológico de los gatitos. Normas de cuidado actualizadas: Para mejorar la inmunidad de por vida, el informe coincide con los expertos mundiales al recomendar una dosis de refuerzo cada 26 semanas (seis meses) en reemplazo de la tradicional dosis de refuerzo anual.

Para mejorar la inmunidad de por vida, el informe coincide con los expertos mundiales al recomendar una dosis de refuerzo cada 26 semanas (seis meses) en reemplazo de la tradicional dosis de refuerzo anual. La iniciativa "Fix by Five": El informe señala que esterilizar a los gatitos antes de los cinco meses reduce el riesgo de cáncer de mama en un 91 % y combate la sobrepoblación en los refugios.

El informe señala que esterilizar a los gatitos antes de los cinco meses reduce el riesgo de cáncer de mama en un 91 % y combate la sobrepoblación en los refugios. Impacto de los refugios: Al abordar los retos de la "temporada de gatitos", el informe señala que los programas de acogida sólidos pueden alcanzar tasas de supervivencia neonatal de hasta el 95 %.

El informe completo "World of the Kitten Report 2026" está disponible en hillsvet.com/felinehealth. Los profesionales veterinarios pueden acceder a cursos de formación sobre felinos aprobados por el Registro de Educación Continua Aprobada (RACE) en la Academia Veterinaria de Hill's.

Acerca de Hill's Pet Nutrition

Fundada hace más de 75 años, Hill's Pet Nutrition se ha comprometido a ofrecer a las mascotas la mejor nutrición mediante una exhaustiva investigación y un conocimiento científico de sus necesidades específicas. Su equipo, compuesto por más de 220 veterinarios, nutricionistas con doctorado y científicos especializados en alimentación, se esfuerza constantemente por desarrollar soluciones innovadoras para la salud de las mascotas. Hill's ofrece una línea completa de productos, entre los que se incluyen la nutrición terapéutica Prescription Diet y los productos para el bienestar Science Diet, disponibles en clínicas veterinarias y tiendas especializadas en mascotas de todo el mundo. Para más información sobre sus productos y su filosofía nutricional, visite HillsPet.com.

Melissa Chesnut

Directora de Comunicaciones Corporativas Globales

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FUENTE Hill's Pet Nutrition