Ein Leitfaden fürs Leben: Der Bericht „World of the Kitten" von Hill's unterstützt Tierärzteteams und Tierhalter dabei, das entscheidende erste Lebensjahr zu meistern

Ein bahnbrechender Bericht hebt die Kätzchenzeit als entscheidendes einjähriges Entwicklungsfenster hervor und präsentiert neue Forschungsergebnisse zu Darmgesundheit, proaktiver tierärztlicher Versorgung und Unterstützung durch Tierheime.

OVERLAND PARK, Kansas, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich wissenschaftlich fundierter Tierernährung setzt Hill's Pet Nutrition (Hill's) mit der Veröffentlichung seines ersten Bericht „World of the Kitten" weiterhin neue Maßstäbe für die Gesundheit von Katzen. Aufbauend auf Hills Bericht „World of the Cat" ist dieser Bericht ein umfassender, wissenschaftlich fundierter Leitfaden, der fachkundige Einblicke in das optimale Wachstum, die Ernährung, die Sozialisierung und die tierärztliche Versorgung von Kätzchen bietet und so weltweit für gesündere und glücklichere Katzen sorgt.

2026 Hill's Pet Nutrition World of the Kitten Report

Verfasst von Lisa Restine, DVM, Katzenspezialistin bei Hill's, DABVP (Feline), und inhaltlich unterstützt von International Cat Care (iCatCare) sowie dem Hill's Cat Advisory Team (C.A.T.), einem globalen Zusammenschluss von Katzenspezialisten, Verhaltensforschern und Ernährungswissenschaftlern, identifiziert dieser wegweisende Bericht eindeutig die besten Praktiken in der Kätzchenpflege und bietet wertvolle Informationen für Tierhalter, Tierärzte, Pflegekräfte und Tierschutzorganisationen, die sich dafür einsetzen, weltweit eine Grundlage für die lebenslange Gesundheit junger Katzen zu schaffen.

„Dieser Bericht verlagert den Fokus von reaktiver Behandlung hin zu einer proaktiven, evidenzbasierten Grundlage", sagte Restine. „Indem wir die einzigartigen ernährungsphysiologischen und biologischen Bedürfnisse des ersten Lebensjahres verstehen, können wir die Gesundheitsergebnisse von Katzen grundlegend verbessern."

Indem Hill's diese gesamten zwölf Monate als kritische pädiatrische Phase definiert, regt das Unternehmen eine Verlagerung des Fokus über die Erstimpfungen hinaus an, um sicherzustellen, dass die besonderen körperlichen und emotionalen Entwicklungsbedürfnisse von Kätzchen erfüllt werden, in Übereinstimmung mit den Richtlinien von iCatCare, der American Animal Hospital Association (AAHA) und der Feline Veterinary Medical Association (FelineVMA).

Weitere wichtige Highlights des Berichts:

Wichtige Ernährungsnormen: Der Bericht unterstreicht, dass die Ernährung von Katzen im ersten Lebensjahr eine komplexe Wissenschaft ist, die ein präzises Gleichgewicht aus Proteinen und Fetten, essentiellen Fettsäuren wie DHA sowie optimierten Mineralstoffverhältnissen erfordert, um als grundlegende Bausteine für die rasante Entwicklung eines Kätzchens im ersten Lebensjahr zu dienen.

Der Bericht unterstreicht, dass die Ernährung von Katzen im ersten Lebensjahr eine komplexe Wissenschaft ist, die ein präzises Gleichgewicht aus Proteinen und Fetten, essentiellen Fettsäuren wie DHA sowie optimierten Mineralstoffverhältnissen erfordert, um als grundlegende Bausteine für die rasante Entwicklung eines Kätzchens im ersten Lebensjahr zu dienen. Innovation im Bereich Mikrobiom: Der Bericht beleuchtet die Wirkung der Hill's ActivBiome+-Technologie, einer präbiotischen Mischung, die eine gesunde Darmflora unterstützt, die für das sich entwickelnde Immunsystem eines Kätzchens unerlässlich ist.

Der Bericht beleuchtet die Wirkung der Hill's ActivBiome+-Technologie, einer präbiotischen Mischung, die eine gesunde Darmflora unterstützt, die für das sich entwickelnde Immunsystem eines Kätzchens unerlässlich ist. Aktualisierte Pflegestandards: Zur Verbesserung der lebenslangen Immunität schließt sich der Bericht der Empfehlung globaler Experten an, eine 26-wöchige (sechsmonatige) Auffrischungsimpfung anstelle der traditionellen jährlichen Auffrischungsimpfung durchzuführen.

Zur Verbesserung der lebenslangen Immunität schließt sich der Bericht der Empfehlung globaler Experten an, eine 26-wöchige (sechsmonatige) Auffrischungsimpfung anstelle der traditionellen jährlichen Auffrischungsimpfung durchzuführen. Die Initiative „Fix by Five": Der Bericht weist darauf hin, dass die Kastration von Kätzchen im Alter von fünf Monaten das Brustkrebsrisiko um 91 % senkt und dazu beiträgt, die Überbelegung von Tierheimen zu bekämpfen.

Der Bericht weist darauf hin, dass die Kastration von Kätzchen im Alter von fünf Monaten das Brustkrebsrisiko um 91 % senkt und dazu beiträgt, die Überbelegung von Tierheimen zu bekämpfen. Auswirkungen auf Tierheime: Im Hinblick auf die Herausforderungen der „Kitten Season" stellt der Bericht fest, dass solide Pflegefamilienprogramme eine Überlebensrate von Neugeborenen von bis zu 95 % erreichen können.

Der vollständige Bericht „World of the Kitten 2026" ist verfügbar unter hillsvet.com/felinehealth. Tierärzte können an der Hill's Veterinary Academy an entsprechenden, von RACE anerkannten Fortbildungen zum Thema Katzen teilnehmen.

Informationen zu Hill's Pet Nutrition

Das vor mehr als 75 Jahren gegründete Unternehmen Hill's Pet Nutrition hat es sich zur Aufgabe gemacht, Haustieren durch umfangreiche Forschung und ein wissenschaftliches Verständnis ihrer spezifischen Bedürfnisse die bestmögliche Ernährung zu bieten. Das Team aus über 220 Tierärzten, promovierten Ernährungswissenschaftlern und Lebensmittelwissenschaftlern arbeitet kontinuierlich daran, innovative Lösungen für die Gesundheit von Haustieren zu entwickeln. Hill's bietet ein umfassendes Produktsortiment an, darunter die therapeutische Ernährung „Prescription Diet" und die Wellness-Produkte „Science Diet", die weltweit in Tierkliniken und im Fachhandel für Haustiere erhältlich sind. Weitere Informationen über ihre Produkte und ihre Ernährungsphilosophie finden Sie unter HillsPet.com.

Melissa Chesnut

Direktorin für globale Unternehmenskommunikation

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