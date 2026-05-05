Le plan d'une vie : le rapport Hill's « World of the Kitten » aide les équipes vétérinaires et les parents d'animaux de compagnie à passer le cap critique de la première année.

Un rapport révolutionnaire met en évidence le fait que la première année de vie des chatons est une période critique pour leur développement, et présente de nouvelles recherches sur la santé intestinale, les soins vétérinaires proactifs et le soutien aux refuges.

OVERLAND PARK, Kansas, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- En tant que leader mondial de la nutrition scientifique, Hill's Pet Nutrition (Hill's), continue d'établir une nouvelle norme en matière de santé féline avec la publication de son premier rapport « World of the Kitten ». Dans le prolongement du rapport « World of the Cat » de Hill, ce rapport est un guide complet, fondé sur des données probantes, qui fournit des informations d'experts sur la croissance optimale des chatons, leur nutrition, leur socialisation et leurs soins vétérinaires, garantissant ainsi des compagnons félins plus sains et plus heureux dans le monde entier.

2026 Hill's Pet Nutrition World of the Kitten Report

Rédigé par Lisa Restine, docteure en médecine vétérinaire, DABVP (Félins), spécialiste des félins chez Hill's, et étayé par des contenus de International Cat Care (iCatCare) et de Hill's Cat Advisory Team (C.A.T.), un collectif mondial de spécialistes des félins, de comportementalistes et de nutritionnistes, ce rapport essentiel met clairement en évidence les meilleures pratiques en matière de soins aux chatons, offrant des informations inestimables aux parents d'animaux de compagnie, aux professionnels vétérinaires, aux soignants et aux organisations de protection des animaux qui s'efforcent de jeter les bases d'une santé à vie pour les jeunes félins du monde entier.

« Ce rapport met l'accent non plus sur un traitement réactif, mais sur un traitement proactif, fondé sur des données probantes », a déclaré Mme Restine. « En comprenant les besoins nutritionnels et biologiques uniques de la première année, nous pouvons transformer radicalement les résultats en matière de santé féline. »

En qualifiant ces douze mois de période pédiatrique critique, Hill's encourage à aller au-delà des vaccinations initiales pour s'assurer que les besoins physiques et émotionnels uniques des chatons sont satisfaits, en accord avec les directives d'iCatCare, de l'American Animal Hospital Association (AAHA) et de la Feline Veterinary Medical Association (FelineVMA).

Autres points forts du rapport :

Normes nutritionnelles essentielles : le rapport souligne que la nutrition pédiatrique féline est une science sophistiquée, qui nécessite un équilibre précis entre les protéines et les graisses, les acides gras essentiels tels que le DHA, et des ratios de minéraux optimisés pour servir de base au développement rapide du chaton au cours de sa première année de vie.

le rapport souligne que la nutrition pédiatrique féline est une science sophistiquée, qui nécessite un équilibre précis entre les protéines et les graisses, les acides gras essentiels tels que le DHA, et des ratios de minéraux optimisés pour servir de base au développement rapide du chaton au cours de sa première année de vie. Innovation en matière de microbiome : le rapport montre l'impact de la technologie ActivBiome+ de Hill, un mélange de prébiotiques qui favorise un environnement intestinal sain, essentiel au développement du système immunitaire du chaton.

le rapport montre l'impact de la technologie ActivBiome+ de Hill, un mélange de prébiotiques qui favorise un environnement intestinal sain, essentiel au développement du système immunitaire du chaton. Normes de soins actualisées : pour améliorer l'immunité tout au long de la vie, le rapport s'aligne sur les experts mondiaux en recommandant un rappel de vaccination à 26 semaines (six mois) pour remplacer le rappel traditionnel à un an.

pour améliorer l'immunité tout au long de la vie, le rapport s'aligne sur les experts mondiaux en recommandant un rappel de vaccination à 26 semaines (six mois) pour remplacer le rappel traditionnel à un an. L'initiative « Stérilisation avant 5 mois » : le rapport indique que la stérilisation des chatons avant l'âge de cinq mois réduit le risque de cancer mammaire de 91 % et contribue à lutter contre la surpopulation des refuges.

le rapport indique que la stérilisation des chatons avant l'âge de cinq mois réduit le risque de cancer mammaire de 91 % et contribue à lutter contre la surpopulation des refuges. Impact des refuges : concernant les défis de la « saison des chatons », le rapport indique que des programmes d'accueil solides peuvent permettre d'atteindre des taux de survie néonatale de 95 %.

L'intégralité du rapport « World of the Kitten » 2026 est disponible à l'adresse suivante : hillsvet.com/felinehealth. Les professionnels vétérinaires peuvent accéder à une formation sur les félins approuvée par RACE sur le site Hill's Veterinary Academy.

À propos de Hill's Pet Nutrition

Fondée il y a plus de 75 ans, Hill's Pet Nutrition s'emploie à fournir aux animaux de compagnie la meilleure nutrition grâce à des recherches approfondies et à une compréhension scientifique de leurs besoins particuliers. Son équipe de plus de 220 vétérinaires, nutritionnistes doctorants et scientifiques de l'alimentation s'efforce constamment de développer des solutions innovantes pour la santé des animaux de compagnie. Hill's offre une gamme complète de produits, y compris ses produits de nutrition thérapeutique Prescription Diet et ses produits de bien-être Science Diet, qui sont disponibles dans les cliniques vétérinaires et chez les détaillants spécialisés pour animaux de compagnie partout dans le monde. Pour en savoir plus sur ses produits et sa philosophie nutritionnelle, rendez-vous sur HillsPet.com.

Melissa Chesnut

Directrice de la communication mondiale

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