生涯の青写真：Hill's「子猫の世界（World of the Kitten）」レポート、獣医療チームとペットオーナーによる重要な最初の1年への対応を支援

画期的なレポートが、子猫期を重要な1年間の発達期間として位置づけ、腸の健康、予防的な獣医療、保護施設支援に関する新たな研究を紹介

カンザス州オーバーランドパーク, 2026年5月5日 /PRNewswire/ -- 科学に基づく栄養の世界的リーダーであるHill's Pet Nutrition（Hill's）は、初の「子猫の世界レポート（World of the Kitten Report）」を発表し、猫の健康に関する新たな基準を打ち立て続けています。Hill'sの「猫の世界レポート（World of the Cat Report）」を基にした本レポートは、子猫の最適な成長、栄養、社会化、獣医療に関する専門家の知見を提供する包括的かつエビデンスに基づくガイドであり、世界中の猫がより健康で幸せに暮らせるよう支援します。

Hill'sの猫専門の獣医師であるLisa Restine氏（DVM、DABVP（Feline））が執筆し、International Cat Care（iCatCare）および猫の専門家、行動学者、栄養士からなる世界的な専門家集団であるHill's Cat Advisory Team（C.A.T.）が内容面で協力したこの重要なレポートは、子猫のケアにおけるベストプラクティスを明確に示し、世界中の若齢猫の生涯にわたる健康の基盤づくりに取り組むペットオーナー、獣医療従事者、ケア提供者、動物福祉団体に貴重な情報を提供します。

2026 Hill's Pet Nutrition World of the Kitten Report

Restine氏は、次のように述べています。「本レポートは、症状が出てから対応する治療から、予防的かつエビデンスに基づく基盤づくりへと焦点を移すものです。最初の1年に特有の栄養学的・生物学的ニーズを理解することで、猫の健康アウトカムを根本から変えることができます。」

Hill'sは、この12か月間全体を重要な幼若期と位置づけることで、iCatCare、American Animal Hospital Association（AAHA）、Feline Veterinary Medical Association（FelineVMA）のガイドラインに沿い、子猫特有の身体的・情緒的発達ニーズを満たせるよう、初回ワクチン接種にとどまらない焦点の転換を促しています。

本レポートのその他の主なハイライト：

主な栄養基準： 本レポートは、猫の幼若期の栄養管理が高度な科学であり、子猫の急速な1年目の発達を支える基礎要素として、タンパク質と脂肪の正確なバランス、DHAなどの必須脂肪酸、最適化されたミネラル比率が必要であることを強調しています。

本レポートは、猫の幼若期の栄養管理が高度な科学であり、子猫の急速な1年目の発達を支える基礎要素として、タンパク質と脂肪の正確なバランス、DHAなどの必須脂肪酸、最適化されたミネラル比率が必要であることを強調しています。 マイクロバイオームのイノベーション： 本レポートでは、子猫の発達中の免疫システムに不可欠な健康な腸内環境を支えるプレバイオティクスブレンドであるHill's ActivBiome+テクノロジーの効果を紹介しています。

本レポートでは、子猫の発達中の免疫システムに不可欠な健康な腸内環境を支えるプレバイオティクスブレンドであるHill's ActivBiome+テクノロジーの効果を紹介しています。 ケア基準の更新： 生涯にわたる免疫力を高めるため、本レポートは、従来の1年後の追加接種に代えて、26週齢（6か月齢）での追加ワクチン接種を推奨する世界の専門家の見解に沿っています。

生涯にわたる免疫力を高めるため、本レポートは、従来の1年後の追加接種に代えて、26週齢（6か月齢）での追加ワクチン接種を推奨する世界の専門家の見解に沿っています。 「5か月までに避妊・去勢を（Fix by Five）」イニシアチブ： 本レポートでは、生後5か月までに子猫の避妊・去勢手術を行うことで、乳腺がんのリスクが91%低下し、保護施設の過密化への対策にも役立つことを紹介しています。

本レポートでは、生後5か月までに子猫の避妊・去勢手術を行うことで、乳腺がんのリスクが91%低下し、保護施設の過密化への対策にも役立つことを紹介しています。 保護施設への影響： 「子猫シーズン（Kitten Season）」の課題に対処する中で、本レポートは、充実したフォスタープログラムにより新生子猫の救命率を最大95%まで高められると指摘しています。

「子猫の世界レポート2026（World of the Kitten Report 2026）」の全文は、hillsvet.com/felinehealthでご覧いただけます。獣医療従事者の方は、 Hill's Veterinary Academyで、RACE認定の関連する猫向けトレーニングを受講できます。

Hill's Pet Nutritionについて

Hill's Pet Nutritionは、75年以上前に設立されて以来、広範な研究とペット特有のニーズに対する科学的理解を通じて、ペットに最適な栄養を提供することに尽力してきました。同社の220人超の獣医師、博士号を持つ栄養専門家、食品科学者からなるチームは、ペットの健康のための革新的なソリューションの開発に常に取り組んでいます。Hill'sは、療法食である「ヒルズ プリスクリプション・ダイエット」とウェルネス製品「サイエンス・ダイエット」を含む幅広い製品ラインを提供しており、これらは世界各地の動物病院やペット専門店で購入できます。同社の製品と栄養理念の詳細については、HillsPet.comをご覧ください。

Melissa Chesnut

グローバル・コーポレート・コミュニケーションズ・ディレクター

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写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2970990/Hill_s_Pet_Nutrition__2026_Hill_s_Pet_Nutrition_World_of_the_Kitten_Report.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2248384/Hills_Transforming_Lives_Logo.jpg

SOURCE Hill's Pet Nutrition