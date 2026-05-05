평생의 청사진: 힐스 '월드 오브 더 키튼(World of the Kitten)' 보고서, 수의사와 반려인에게 중요한 첫 1년의 길잡이

획기적인 보고서, 새끼 고양이 시기를 1년이라는 핵심 발달 발달기로 규정하고 장 건강, 선제적 수의학 관리, 보호소 지원에 관한 새 연구 결과 소개

오버랜드파크, 캔자스, 2026년 5월 5일 /PRNewswire/ -- 글로벌 과학 영양 분야를 선도하는 기업 힐스 펫 뉴트리션(Hill's Pet Nutrition, 이하 힐스)이 '월드 오브 더 키튼 보고서(World of the Kitten Report)'를 발표하며 고양이 건강의 새 기준을 지속적으로 제시하고 있다. 이번 보고서는 기존의 '월드 오브 더 캣(World of the Cat) 보고서'를 발전시킨 안내서로 새끼 고양이의 최적 성장, 영양, 사회화, 수의학적 관리에 관한 전문가의 식견이 종합적으로 또 근거 중심으로 담겨 있으며 전 세계 고양이의 건강과 행복 증진을 목표로 하고 있다.

2026 Hill's Pet Nutrition World of the Kitten Report

이 보고서는 힐스의 고양이 전문 수의사 리사 레스틴(Lisa Restine, DVM, DABVP(Feline))씨가 집필했으며, 국제 고양이 보호 단체 인터내셔널 캣 케어(International Cat Care, iCatCare)와 힐스 고양이 자문팀(Hill's Cat Advisory Team, C.A.T.)의 지원을 받아 제작됐다. C.A.T.는 전 세계 고양이 전문 수의사, 행동학자, 영양학자로 구성된 협력체다. 이번 보고서에는 새끼 고양이 돌봄의 모범 사례가 명확히 제시돼 있고 반려인, 수의사, 보호자, 동물복지단체 등 어린 고양이가 평생 건강하도록 지원하는 이해관계자 모두에게 중요한 정보가 담겨 있다.

레스틴씨는 "이번 보고서는 사후 대응 중심의 치료에서 벗어나, 선제적이고 근거 기반의 건강 관리로 전환해야 한다는 내용을 담고 있다"며 "생후 첫 1년 동안 특히 필요한 영양과 생물학적 요구사항을 이해하면 고양이 건강 결과를 근본적으로 개선할 수 있다"고 말했다.

힐스는 이 12개월 전체를 핵심 소아기 기간으로 규정하고 초기 백신 접종을 넘어 새끼 고양이의 신체적•정서적 발달 요구를 충족하는 데 초점을 둘 것을 권고하고 있다. 이는 인터내셔널 캣 케어(iCatCare), 미국동물병원협회(American Animal Hospital Association, AAHA), 고양이 수의학협회(Feline Veterinary Medical Association, FelineVMA)의 지침에도 부합하는 것이다.

그 외 보고서의 주요 내용은 다음과 같다.

주요 영양 기준: 고양이 소아기 영양은 정교한 과학으로, 단백질과 지방의 균형, DHA와 같은 필수 지방산, 최적화된 미네랄 비율이 새끼 고양이의 빠른 성장 발달을 위한 핵심 기반이다.

고양이 소아기 영양은 정교한 과학으로, 단백질과 지방의 균형, DHA와 같은 필수 지방산, 최적화된 미네랄 비율이 새끼 고양이의 빠른 성장 발달을 위한 핵심 기반이다. 마이크로바이옴 혁신 : 힐스의 ActivBiome+ 기술은 장내 환경을 건강하게 유지해 발달 중인 면역 체계를 지원하는 데 영향을 준다.

: 힐스의 ActivBiome+ 기술은 장내 환경을 건강하게 유지해 발달 중인 면역 체계를 지원하는 데 영향을 준다. 업데이트된 관리 기준 : 글로벌 전문가의 의견과 같이 평생 면역력 향상을 위해 기존 1년 부스터 접종 대신 생후 26주(6개월) 시점에서 추가 접종이 권장된다.

: 글로벌 전문가의 의견과 같이 평생 면역력 향상을 위해 기존 1년 부스터 접종 대신 생후 26주(6개월) 시점에서 추가 접종이 권장된다. '픽스 바이 파이브(Fix by Five)' 운동 : 생후 5개월 이전 중성화 수술 시 유선암 위험이 91% 낮아지며 보호소 과밀 문제도 어느 정도 해결할 수 있다.

: 생후 5개월 이전 중성화 수술 시 유선암 위험이 91% 낮아지며 보호소 과밀 문제도 어느 정도 해결할 수 있다. 보호소 영향: '키튼 시즌(Kitten Season)' 문제가 심각하다. 체계적인 위탁 보호 프로그램을 통해 신생 고양이 생존율을 최대 95%까지 높일 수 있다.

'월드 오브 더 키튼 보고서 2026' 전문은 hillsvet.com/felinehealth에서 확인할 수 있다. 수의 전문가는 힐스 베터리너리 아카데미(Hill's Veterinary Academy)를 통해 RACE 인증 고양이 교육 프로그램에도 접근할 수 있다.

힐스 펫 뉴트리션 소개

힐스 펫 뉴트리션은 75년이 넘는 역사를 바탕으로 방대한 연구와 과학적 이해를 통해 반려동물에게 최적의 영양을 제공하는 기업이다. 수의사, 박사급 영양학자, 식품 과학자 220여명으로 구성된 팀이 반려동물 건강을 위한 혁신적인 솔루션 개발에 힘쓰고 있다. 힐스는 처방식 치료 영양 제품과 과학식 웰니스 제품을 포함해 다양한 제품을 공급하며 해당 제품은 전 세계 동물병원 및 반려동물 전문 매장에서 만나볼 수 있다. 자세한 정보는 HillsPet.com에서 확인할 수 있다.

멜리사 체스넛(Melissa Chesnut)

글로벌 기업 커뮤니케이션 디렉터

[email protected]

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2970990/Hill_s_Pet_Nutrition__2026_Hill_s_Pet_Nutrition_World_of_the_Kitten_Report.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2248384/Hills_Transforming_Lives_Logo.jpg

SOURCE Hill's Pet Nutrition