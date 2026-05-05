El informe "El mundo de los gatitos" de Hill's ayuda a afrontar el crucial primer año de vida

-Plan de acción para toda la vida: El informe "El mundo de los gatitos" de Hill's ayuda a los equipos veterinarios y a los dueños de mascotas a afrontar el crucial primer año de vida

Este innovador informe destaca la etapa de gatito como un período crítico de desarrollo de un año, y presenta nuevas investigaciones sobre la salud intestinal, la atención veterinaria proactiva y el apoyo de los refugios.

OVERLAND PARK, Kan., 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Como líder mundial en nutrición basada en la ciencia, Hill's Pet Nutrition (Hill's) sigue marcando la pauta en la salud felina con la publicación de su primer 'Informe sobre el mundo de los gatitos'. Este informe, que se basa en el "Informe sobre el mundo de los gatos" de Hill's, es una guía completa y basada en la evidencia que ofrece información experta sobre el crecimiento óptimo de los gatitos, su nutrición, socialización y atención veterinaria, garantizando así gatos más sanos y felices en todo el mundo.

2026 Hill's Pet Nutrition World of the Kitten Report

Este informe fundamental, elaborado por Lisa Restine, DVM, DABVP (Feline), especialista en felinos de Hill's, y con el apoyo de International Cat Care (iCatCare) y el Hill's Cat Advisory Team (C.A.T.), un colectivo global de especialistas, etólogos y nutricionistas felinos, identifica claramente las mejores prácticas en el cuidado de gatitos y ofrece información muy valiosa para dueños de mascotas, veterinarios, cuidadores y organizaciones de bienestar animal dedicadas a sentar las bases para una salud óptima a lo largo de la vida de los felinos jóvenes en todo el mundo.

"Este informe cambia el enfoque del tratamiento reactivo a un enfoque proactivo basado en la evidencia", afirmó Restine. "Al comprender las necesidades nutricionales y biológicas únicas del primer año, podemos transformar radicalmente la salud de los felinos".

Al designar estos doce meses completos como un período pediátrico crítico, Hill's fomenta un cambio de enfoque más allá de las vacunaciones iniciales para garantizar que se satisfagan las necesidades únicas de desarrollo físico y emocional de los gatitos, en consonancia con las directrices de iCatCare, la Asociación Americana de Hospitales Veterinarios (AAHA) y la Asociación Veterinaria Felina (FelineVMA).

Otros puntos destacados del informe:

Estándares nutricionales clave: El informe destaca que la nutrición pediátrica felina es una ciencia compleja que requiere un equilibrio preciso de proteínas y grasas, ácidos grasos esenciales como DHA y proporciones minerales optimizadas para sentar las bases del rápido desarrollo de un gatito durante su primer año de vida.

Innovación en el microbioma: El informe muestra el impacto de la tecnología ActivBiome+ de Hill's, una mezcla prebiótica que favorece un entorno intestinal saludable, esencial para el desarrollo del sistema inmunitario del gatito.

Estándares de atención actualizados: Para mejorar la inmunidad a lo largo de la vida, el informe coincide con expertos internacionales al recomendar una dosis de refuerzo de vacunación a las 26 semanas (seis meses) en lugar de la tradicional dosis anual.

La iniciativa "Esterilización a los cinco meses": El informe indica que esterilizar o castrar a los gatitos antes de los cinco meses reduce el riesgo de cáncer de mama en un 91 % y ayuda a combatir la sobrepoblación en los refugios.

Impacto en los refugios: Para abordar los desafíos de la "temporada de gatitos", el informe señala que los programas de acogida eficaces pueden lograr tasas de rescate neonatal de hasta el 95 %.

El informe completo "El mundo de los gatitos 2026" está disponible en hillsvet.com/felinehealth. Los profesionales veterinarios pueden acceder a la formación felina relacionada aprobada por RACE en la Hill's Veterinary Academy.

Acerca de Hill's Pet Nutrition

Fundada hace más de 75 años, Hill's Pet Nutrition se ha comprometido a brindar a las mascotas la mejor nutrición a través de una extensa investigación y una comprensión científica de sus necesidades específicas. Su equipo de más de 220 veterinarios, nutricionistas con doctorado y científicos de alimentos se esfuerza constantemente por desarrollar soluciones innovadoras para la salud de las mascotas. Hill's ofrece una línea completa de productos, incluyendo su nutrición terapéutica Prescription Diet y los productos de bienestar Science Diet, disponibles en clínicas veterinarias y tiendas especializadas para mascotas en todo el mundo. Para obtener más información sobre sus productos y filosofía nutricional, visite HillsPet.com.

Melissa Chesnut

Directora global de comunicaciones corporativas

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2970990/Hill_s_Pet_Nutrition__2026_Hill_s_Pet_Nutrition_World_of_the_Kitten_Report.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2248384/Hills_Transforming_Lives_Logo.jpg