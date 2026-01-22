UnionPay em Davos: transformando pagamentos internacionais com conectividade e IA

DAVOS, Suíça, 22 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Enquanto as lideranças políticas e empresariais se encontram na Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial de 2026 em Davos sob o tema "Um espírito de diálogo", surge uma grande questão prática: em meio à crescente incerteza geopolítica e pressão sobre o comércio e os investimentos globais, como a circulação de pessoas, comércio e capital pode permanecer eficiente e resiliente?

De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a previsão é de que o crescimento econômico global desacelere em 2026. Com as economias avançadas enfrentando dificuldades estruturais e os mercados emergentes lutando contra custos de financiamento mais altos e tensões nas transações internacionais, a infraestrutura que permite a atividade econômica internacional — especialmente os pagamentos — está se tornando fundamental.

Neste contexto de realinhamento econômico global, a UnionPay, uma das maiores organizações de pagamentos com cartão do mundo, está se concentrando na conectividade de rede internacional como um ponto de entrada prático. Em vez de se posicionar como prestadora global de serviços de pagamento, a UnionPay está promovendo inovações para fomentar um ecossistema de pagamentos internacionais aberto e inclusivo, construído com base na colaboração multilateral, na interoperabilidade e no compartilhamento de valores. Ao mesmo tempo, está explorando a aplicação responsável de tecnologias digitais, incluindo inteligência artificial aplicada aos pagamentos, buscando soluções que ofereçam eficiência, segurança e inclusão financeira.

Até o momento, os cartões UnionPay são emitidos em 84 países e regiões ao redor do mundo. Sua rede de aceitação abrange 183 países e regiões. Atuando em parceria com mais de 2.600 instituições financeiras e prestadores de serviços de pagamento em todo o mundo, a UnionPay introduziu produtos e serviços de pagamento digital adaptados aos mercados locais, facilitando o comércio e o consumo em diversos contextos.

Dong Junfeng, presidente da China UnionPay e da UnionPay International, fez um discurso em uma mesa-redonda do Fórum Econômico Mundial. As mais de duas décadas de desenvolvimento da UnionPay refletem a trajetória geral de resiliência econômica e abertura contínua da China. Mesmo em meio a um ambiente global mais complexo, a UnionPay continuou comprometida com sua estratégia internacional — promovendo o desenvolvimento de alta qualidade no setor de pagamentos, além de estruturas de cooperação baseadas em igualdade, benefício mútuo e crescimento compartilhado.

Conectividade na prática: promovendo o novo modelo quadripartido nos mercados emergentes

A expansão dos pagamentos internacionais requer mais do que integração técnica e depende de modelos de cooperação sustentáveis e replicáveis. Nos últimos anos, a UnionPay desenvolveu um "Novo Modelo Quadripartido" para a era dos pagamentos digitais por meio da cooperação entre redes (N2N) e entre governos (G2G).

Com base na estrutura clássica de pagamentos entre quatro partes, este modelo amplia a participação em ambos os lados do ecossistema. No lado da conta, traz carteiras digitais e fabricantes de dispositivos móveis; no lado da aceitação, incorpora prestadores de serviços de pagamento, agregadores de pagamentos e plataformas SaaS. Por meio da colaboração bilateral e multilateral, o modelo visa integrar recursos de alta qualidade, reduzir o custo da cooperação internacional e acelerar a expansão da rede.

Na prática, a UnionPay aplicou essa abordagem no Sudeste Asiático, Ásia Central, Oriente Médio, África e América Latina (principais mercados emergentes), onde está ajudando a promover a interoperabilidade entre as redes internacionais de pagamento por código QR. É importante ressaltar que esse modelo não foi projetado para substituir os sistemas de pagamento locais. Em vez disso, opera dentro dos marcos regulatórios existentes, promovendo o reconhecimento mútuo de padrões e o desenvolvimento coordenado da rede, ao mesmo tempo em que apoia os esforços locais para melhorar a infraestrutura de pagamentos.

Como resultado, dezenas de milhões de micro, pequenos e médios comerciantes em todo o mundo estão conectados à rede global inclusiva da UnionPay, obtendo melhor acesso a consumidores internacionais e oportunidades comerciais fora de suas fronteiras.

IA responsiva no setor de pagamentos: transformando inovação em prática

A inteligência artificial tem sido um ponto focal das discussões de Davos, dado o seu potencial para reformular as estruturas econômicas e os modelos de crescimento. No entanto, no setor de pagamentos (um setor com altos requisitos de segurança e conformidade), o desafio está em aproveitar a inovação enquanto os riscos são efetivamente gerenciados.

A UnionPay posiciona-se como uma empresa líder na aplicação da inteligência artificial no setor financeiro, tratando a IA como um novo motor de produtividade para apoiar a modernização inteligente dos pagamentos. Em vez de buscar casos de uso isolados, adotou uma abordagem colaborativa, trabalhando com empresas de tecnologia, instituições de pesquisa e universidades para criar um ecossistema de aplicativos de IA compartilhado que ofereça suporte à implantação de alta qualidade e sustentável em cenários financeiros.

Para a segurança dos pagamentos, a UnionPay construiu um sistema inteligente de controle de riscos que melhora significativamente a pontualidade e a eficácia da proteção das transações. As regras de risco de especialistas geradas por IA agora alcançam uma taxa de precisão de 85%.

Em relação às soluções de pagamento baseadas em IA agêntica, a UnionPay é uma das primeiras a promover o avanço do setor. Seu Serviço de Pagamento de Agente MCP permite que os usuários concluam toda a jornada, desde a solicitação até o pagamento, por meio de interação conversacional.

À medida que a China continua a expandir as políticas de isenção de visto, a UnionPay também introduziu serviços baseados em IA para visitantes estrangeiros. Por meio de sua plataforma digital completa, o aplicativo "Nihao China", lançado em dezembro de 2025, a IA é aplicada às orientações de pagamento, tradução multilíngue, planejamento de itinerários e recomendações diárias, oferecendo aos viajantes internacionais uma experiência mais tranquila.

Do diálogo à cooperação: percebendo o valor de longo prazo nos pagamentos internacionais

Em sua essência, a prática da UnionPay reflete o espírito de diálogo defendido por Davos. Ao trabalhar com sistemas de pagamento locais em todos os mercados, a UnionPay não procura impor um único modelo ou padrão, mas encontrar um terreno comum em meio à diversidade, construindo de forma criativa um ecossistema de pagamentos globais mais aberto e inclusivo.

Ao melhorar a eficiência dos pagamentos internacionais e reduzir os custos das transações, a UnionPay apoia a circulação econômica regional e permite uma participação mais ampla de pequenos e médios agentes, especialmente nos mercados emergentes. Essa abordagem que prioriza a cooperação e beneficia todas as partes está em estreita sintonia com os valores repetidamente enfatizados pelo Fórum Econômico Mundial em uma era de incertezas.

No futuro, a UnionPay continuará a usar a conectividade como uma alavanca para intensificar a cooperação multilateral e contribuir para um ecossistema de pagamentos internacionais mais aberto, inclusivo e sustentável - fiel à sua visão de "laços de confiança, sucesso conjunto".

