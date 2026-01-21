UnionPay w Davos: nowe oblicze płatności transgranicznych dzięki łączności i AI

DAVOS, Szwajcaria, 21 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- W czasie, gdy przywódcy polityczni i czołowi przedsiębiorcy gromadzą się na tegorocznym Światowym Forum Ekonomicznym w Davos pod hasłem „Duch dialogu", wyłania się kluczowe pytanie praktyczne - w jaki sposób, w obliczu rosnącej niepewności geopolitycznej i presji na handel globalny i inwestycje, można utrzymać efektywność i odporność przepływu ludzi, towarów i kapitału?

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, globalny rozwój gospodarczy spowolni w 2026 r. W obliczu strukturalnych przeszkód, z jakimi borykają się rozwinięte gospodarki, oraz wyzwań dla rynków wschodzących związanych z wyższymi kosztami finansowania i trudnościami w transakcjach transgranicznych, kluczowe stają się podstawowe możliwości umożliwiające międzynarodową działalność gospodarczą - w szczególności płatności.

W tym kontekście globalnych przemian gospodarczych, UnionPay, jedna z największych na świecie organizacji zapewniających płatności kartą, koncentruje się na łączności sieci transgranicznych jako praktycznym punkcie wejścia. Zamiast skupiać się na byciu globalnym dostawcą usług płatniczych, UnionPay wprowadza innowacje mające na celu wspieranie otwartego i inkluzywnego międzynarodowego ekosystemu płatności - opartego na współpracy wielostronnej, interoperacyjności i wspólnej wartości. Jednocześnie spółka sprawdza odpowiedzialne zastosowanie technologii cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji w płatnościach, poszukując rozwiązań zapewniających efektywność, bezpieczeństwo oraz włączenie finansowe.

Obecnie karty UnionPay wydawane są w 84 krajach i regionach na całym świecie, a sieć akceptacji obejmuje 183 kraje i regiony. Dzięki współpracy z ponad 2 600 instytucjami finansowymi i podmiotami płatniczymi na całym świecie UnionPay wprowadził produkty i usługi płatności cyfrowych dostosowane do lokalnych rynków, wspierając handel i konsumpcję w różnych obszarach.

Dong Junfeng, przewodniczący China UnionPay i UnionPay International, wygłosił przemówienie podczas dyskusji przy okrągłym stole w ramach Światowego Forum Ekonomicznego. Ponad dwie dekady rozwoju UnionPay odzwierciedlają szerszy kierunek chińskiej gospodarki, charakteryzujący się odpornością oraz dalszym otwieraniem się na świat. Nawet w coraz bardziej skomplikowanym globalnym otoczeniu, spółka UnionPay pozostaje wierna swojej strategii międzynarodowej - promując wysokiej jakości rozwój sektora płatności oraz rozwijając ramy współpracy oparte na równości, obopólnych korzyściach i wspólnym postępie.

Łączność w praktyce: realizowanie nowego modelu czterostronnego na wschodzących rynkach

Skalowanie płatności transgranicznych wymaga czegoś więcej, niż tylko integracji technicznej - zależy od modeli współpracy, które cechują się trwałością i mogą być powtarzane. W ostatnich latach spółka UnionPay opracowała „Nowy model czterostronny" dla ery płatności cyfrowych poprzez współpracę typu sieć-sieć (N2N) i rząd-rząd (G2G).

Wychodząc od tradycyjnego czterostronnego modelu płatności, model ten rozszerza udział podmiotów po obu stronach ekosystemu. Po stronie rachunków włącza on portfele cyfrowe oraz producentów urządzeń mobilnych; po stronie akceptacji obejmuje dostawców usług płatniczych, agregatorów płatności oraz platformy SaaS. Dzięki dwu- i wielostronnej współpracy, model dąży do integracji wysokiej jakości zasobów, redukcji kosztów współpracy transgranicznej oraz przyspieszenia rozbudowy sieci.

UnionPay zastosował to podejście w praktyce w Azji Południowo-Wschodniej, Azji Centralnej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz w Ameryce Łacińskiej - kluczowych rynkach wschodzących - gdzie wspiera rozwój interoperacyjności w ramach transgranicznych sieci płatności QR. Co istotne, model nie ma na celu zastąpienia lokalnych systemów płatniczych. Zamiast tego działa w dotychczasowych ramach regulacyjnych, promując wzajemne uznawanie standardów oraz skoordynowany rozwój sieci, jednocześnie wspierając lokalne działania na rzecz wzmocnienia infrastruktury płatniczej.

W rezultacie dziesiątki milionów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na całym świecie ma dostęp do inkluzywnej, globalnej sieci UnionPay, zyskując lepszy dostęp do międzynarodowych konsumentów oraz transgranicznych możliwości handlowych.

Odpowiedzialne AI w płatnościach: praktyczne zastosowanie innowacji

Sztuczna inteligencja była jednym z kluczowych tematów omawianych w Davos, ze względu na jej potencjał do przekształcenia struktur gospodarczych oraz modeli wzrostu. Tymczasem w sektorze płatności - obszarze o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami - wyzwaniem jest wykorzystanie innowacji przy jednoczesnym skutecznym zarządzaniu ryzykiem.

UnionPay chce być czołowym podmiotem wdrażającym AI w praktyce ukierunkowanym na zastosowania w sektorze finansowym, traktującym sztuczną inteligencję jako nowy czynnik zwiększający produktywność i wspierający inteligentną modernizację płatności. Zamiast skupiać się na odizolowanych zastosowaniach, przyjęto podejście oparte na współpracy z firmami technologicznymi, instytucjami badawczymi oraz uniwersytetami w celu budowy wspólnego ekosystemu zastosowań AI, który wspiera wysokiej jakości i zrównoważone wdrażanie w scenariuszach finansowych.

W obszarze bezpieczeństwa płatności UnionPay zbudował inteligentny system kontroli ryzyka, który znacząco poprawia tempo i skuteczność ochrony transakcji. Reguły ryzyka generowane przez AI osiągają obecnie dokładność na poziomie 85%.

W zakresie rozwiązań płatniczych opartych na agentach (agentic-based payment solutions) UnionPay jest jednym z pierwszych graczy w branży. Usługa MCP Agent Payment Service umożliwia użytkownikom przejście całej ścieżki - od zgłoszenia żądania poprzez dokonanie płatności, aż po konwersację.

W miarę jak Chiny kontynuują rozszerzanie polityki podróży bezwizowych, UnionPay wprowadził również usługi oparte na AI dla odwiedzających kraj. W kompleksowej platformie cyfrowej spółki - aplikacji „Nihao China", uruchomionej w grudniu 2025 r. - AI jest wykorzystywana do wskazywania sposobów płatności, tłumaczeń wielojęzycznych, planowania tras oraz rekomendacji dotyczących codziennego życia, oferując międzynarodowym podróżnym bardziej płynne doświadczenie.

Od dialogu do współpracy: uzyskiwanie długoterminowej wartości w transgranicznych płatnościach

U podstaw praktyki UnionPay leży duch dialogu, który jest tak ważny w Davos. Współpracując z lokalnymi systemami płatności na różnych rynkach, UnionPay nie próbuje narzucać jednego modelu ani standardu. Zamiast tego poszukuje wspólnej płaszczyzny pośród różnorodności, kreatywnie budując bardziej otwarty i włączający globalny ekosystem płatności.

Zwiększając efektywność płatności transgranicznych i obniżając koszty transakcji, UnionPay wspiera regionalny obieg gospodarczy i umożliwia szerszy udział małych i średnich podmiotów, szczególnie na wschodzących rynkach. To podejście oparte przede wszystkim na współpracy i obopólnych korzyściach doskonale pasuje do wartości, których znaczenie w obecnych niepewnych czasach jest wielokrotnie podkreślane podczas Światowego Forum Ekonomicznego.

W przyszłości UnionPay będzie nadal wykorzystywał łączność jako dźwignię do pogłębiania wielostronnej współpracy i tworzenia bardziej otwartego, włączającego i zrównoważonego międzynarodowego ekosystemu płatności - w zgodzie ze swoją wizją „Zaufanych relacji, wspólnego sukcesu".

