UnionPay в Давосе: трансформация трансграничных платежей за счет сетевой связанности и искусственного интеллекта

ДАВОС, Швейцария, 22 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Перед политическими и деловыми лидерами, которые собираются на ежегодное заседание Всемирного экономического форума 2026 года в Давосе под девизом «Дух диалога» (A Spirit of Dialogue), в полный рост встает практический вопрос: как в условиях растущей геополитической неопределенности и давления на мировую торговлю и инвестиции обеспечить эффективность и устойчивость перемещения людей, товаров и капитала?

image

По прогнозам Международного валютного фонда, в 2026 году ожидается замедление темпов глобального экономического роста. В условиях, когда страны с развитой экономикой сталкиваются со структурными препятствиями, а развивающиеся рынки испытывают трудности, связанные с более высокими затратами на финансирование и трениями в трансграничных транзакциях, ключевые возможности, обеспечивающие международную экономическую деятельность, — прежде всего платежные системы — приобретают критическое значение.

На фоне глобальной перестройки экономики UnionPay как одна из крупнейших в мире организаций по обработке платежей по картам, уделяет особое внимание трансграничной сетевой связанности в качестве практической отправной точки. Не позиционируя себя глобальным поставщиком платежных услуг, UnionPay внедряет инновации для создания открытой и инклюзивной экосистеме международных платежей, основанной на многостороннем сотрудничестве, функциональной совместимости и общих ценностях. Одновременно компания изучает возможности ответственного применения цифровых технологий, включая искусственный интеллект в сфере платежей, в поисках решений, обеспечивающих эффективность, безопасность и финансовую доступность.

На сегодняшний день карты UnionPay выпускаются в 84 странах и регионах мира. Сеть приема платежей охватывает 183 страны и региона. Благодаря партнерским отношениям с более чем 2600 финансовыми учреждениями и участниками платежных систем во всем мире, UnionPay внедрила цифровые платежные продукты и услуги, адаптированные к местным рынкам, поддерживая торговлю и потребление в различных контекстах.

Глава China UnionPay и UnionPay International Дун Цзюньфэн (Dong Junfeng) выступил с речью на одном из круглых столов Всемирного экономического форума. Более чем двухдесятилетний путь развития UnionPay отражает более широкий курс Китая на экономическую устойчивость и дальнейшее открытие рынков. Даже в условиях усложнения глобальной обстановки UnionPay остается верной своей международной стратегии, содействуя высококачественному развитию платежного сектора и укреплению механизмов сотрудничества, основанных на равенстве, взаимной выгоде и совместном росте.

Сетевая связанность на практике: продвижение новой четырехсторонней модели на развивающихся рынках

Масштабирование трансграничных платежей требует не только технической интеграции, но и устойчивых и воспроизводимых моделей сотрудничества. В последние годы UnionPay разработала «Новую четырехстороннюю модель» (New Four-Party Model) для эпохи цифровых платежей на основе взаимодействия «сеть-сеть» (N2N) и «государство-государство» (G2G).

Эта модель, основанная на традиционной четырехсторонней платежной архитектуре, расширяет круг участников экосистемы с обеих сторон. Со стороны счетов в нее входят производители цифровых кошельков и мобильных устройств, а со стороны приема платежей — поставщики платежных услуг, платежные агрегаторы и SaaS-платформы. Посредством двустороннего и многостороннего сотрудничества модель нацелена на интеграцию высококачественных ресурсов, на снижение затрат на трансграничное взаимодействие и на ускорение расширения сетей.

На практике UnionPay применяет этот подход в Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке — на ключевых развивающихся рынках, где компания способствует улучшению функциональной совместимости между трансграничными платежными сетями на базе QR-кодов. Важно понимать, что данная модель не предназначена для замещения локальных платежных систем. Вместо этого она функционирует в существующих нормативных рамках, способствуя взаимному признанию стандартов и скоординированному развитию сетей, одновременно поддерживая локальрные инициативы по совершенствованию платежной инфраструктуры.

В результате десятки миллионов микро-, малых и средних торгово-сервисных предприятий во всем мире подключаются к инклюзивной глобальной сети UnionPay, получая расширенный доступ к международным потребителям и возможностям трансграничной коммерческой деятельности.

Ответственное применение искусственного интеллекта в платежной сфере: претворение инноваций в жизнь

Искусственный интеллект стал одной из центральных тем дискуссий в Давосе, учитывая его потенциал для трансформации экономических структур и моделей роста. Однако в сфере платежей — с ее высокими требованиями к безопасности и соответствию нормативам — ключевая задача заключается в использовании инноваций при эффективном управлении рисками.

UnionPay позиционирует себя как одного из ведущих практиков прикладного использования ИИ в финансовом секторе, рассматривая искусственный интеллект в качестве нового фактора роста производительности и инструмента интеллектуальной модернизации платежных систем. Вместо фокусирования на изолированных сценариях применения компания придерживается подхода, опирающегося на кооперацию, сотрудничая с технологическими компаниями, научно-исследовательскими институтами и университетами для создания общей экосистемы ИИ-приложений, обеспечивающей качественное и устойчивое внедрение ИИ в финансовых сценариях.

В области безопасности платежей UnionPay разработала интеллектуальную систему управления рисками, которая значительно повышает оперативность и эффективность защиты транзакций. Экспертные правила оценки рисков, созданные с помощью искусственного интеллекта, теперь достигают уровня точности 85%.

Что касается агентно-ориентированных платежных решений, UnionPay входит в число пионеров отрасли. Ее инструмент MCP Agent Payment Service позволяет пользователям пройти весь путь — от запроса до завершения платежа — посредством диалогового взаимодействия.

На фоне расширения Китаем политики безвизового въезда UnionPay также внедрила ИИ-ориентированные сервисы для въезжающих иностранных посетителей. Через универсальную цифровую платформу — приложение «Nihao China», запущенное в декабре 2025 года, — ИИ используется для навигации по платежным услугам, многоязычного перевода, планирования маршрутов и рекомендаций для повседневной жизни, обеспечивая более бесшовный пользовательский опыт для международных путешественников.

От диалога к сотрудничеству: реализация долгосрочной ценности в трансграничных платежах

По своей сути практический подход UnionPay отражает дух диалога, продвигаемый в Давосе. Сотрудничая с локальными платежными системами на различных рынках, UnionPay не стремится навязать единую модель или стандарт, а ищет точки соприкосновения в условиях многообразия, творчески формируя более открытую и инклюзивную глобальную платежную экосистему.

Повышая эффективность трансграничных платежей и снижая транзакционные издержки, UnionPay поддерживает региональный экономический оборот и обеспечивает более широкое участие малых и средних игроков, особенно на развивающихся рынках. Этот беспроигрышный подход, основанный на сотрудничестве, полностью соответствует ценностям, неоднократно подчеркиваемым Всемирным экономическим форумом в эпоху неопределенности.

В перспективе UnionPay продолжит использовать связанность как ключевой инструмент углубления многостороннего сотрудничества и внесения вклада в создание более открытой, инклюзивной и устойчивой международной платежной экосистемы — в соответствии со своим видением «Надежные связи, общий успех» (Trusted Ties, Shared Success).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2866344/image.jpg