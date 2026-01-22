UnionPay en Davos: transformar los pagos transfronterizos con conectividad e IA

DAVOS, Suiza, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras los líderes políticos y empresariales se reúnen en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2026 en Davos bajo el lema "Un espíritu de diálogo", surge una pregunta práctica: en medio de la creciente incertidumbre geopolítica y la presión sobre el comercio y la inversión mundiales, ¿cómo pueden el movimiento de personas, el comercio y el capital seguir siendo eficientes y resilientes?

Según el Fondo Monetario Internacional, se espera que el crecimiento económico mundial se modere en 2026. Con las economías avanzadas enfrentándose a dificultades estructurales y los mercados emergentes lidiando con mayores costos de financiamiento y fricciones en las transacciones transfronterizas, las capacidades fundamentales que permiten la actividad económica internacional, en particular los pagos, se están volviendo críticas.

En este contexto de reajuste económico mundial, UnionPay, una de las organizaciones de pago con tarjeta más grandes del mundo, se está enfocando en la conectividad de redes transfronterizas como punto de entrada práctico. En lugar de posicionarse como un proveedor mundial de servicios de pago, UnionPay está innovando para fomentar un ecosistema de pagos internacionales abierto e inclusivo, basado en la colaboración multilateral, la interoperabilidad y el valor compartido. Al mismo tiempo, está explorando la aplicación responsable de las tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial en los pagos, en busca de soluciones que ofrezcan eficiencia, seguridad e inclusión financiera.

Hasta la fecha, las tarjetas UnionPay se emiten en 84 países y regiones de todo el mundo. Su red de aceptación abarca 183 países y regiones. A través de alianzas con más de 2.600 instituciones financieras y partes interesadas en el sector de los pagos en todo el mundo, UnionPay ha introducido productos y servicios de pago digital adaptados a los mercados locales, lo que ha favorecido el comercio y el consumo en diversos contextos.

Dong Junfeng, presidente de China UnionPay y UnionPay International, pronunció un discurso en una mesa redonda del Foro Económico Mundial. Las más de dos décadas de desarrollo de UnionPay reflejan la trayectoria general de resiliencia económica y apertura continua de China. Incluso en un entorno mundial más complejo, UnionPay ha mantenido su compromiso con su estrategia internacional: promover un desarrollo de alta calidad en el sector de los pagos y fomentar marcos de cooperación basados en la igualdad, el beneficio mutuo y el crecimiento compartido.

Conectividad en la práctica: avance del nuevo modelo cuatripartito en los mercados emergentes

La ampliación de los pagos transfronterizos requiere algo más que la integración técnica, ya que depende de modelos de cooperación que sean sostenibles y replicables. En los últimos años, UnionPay ha desarrollado un "nuevo modelo cuatripartito" para la era de los pagos digitales mediante la cooperación entre redes (N2N) y entre gobiernos (G2G).

Basándose en el marco tradicional de pagos entre cuatro partes, este modelo amplía la participación en ambos lados del ecosistema. En lo que respecta a las cuentas, incluye billeteras digitales y fabricantes de dispositivos móviles; en cuanto a la aceptación, incorpora proveedores de servicios de pago, agregadores de pagos y plataformas SaaS. A través de la colaboración bilateral y multilateral, el modelo tiene como objetivo integrar recursos de alta calidad, reducir el costo de la cooperación transfronteriza y acelerar la expansión de la red.

En la práctica, UnionPay ha aplicado este enfoque en el Sudeste Asiático, Asia Central, Medio Oriente, África y América Latina, mercados emergentes clave, donde está contribuyendo a promover la interoperabilidad entre las redes transfronterizas de pago mediante códigos QR. Es importante destacar que este modelo no está diseñado para reemplazar los sistemas de pago locales. En cambio, opera dentro de los marcos normativos existentes, al promover el reconocimiento mutuo de las normas y el desarrollo coordinado de redes, a la vez que apoya los esfuerzos locales para mejorar la infraestructura de pagos.

Como resultado, decenas de millones de microempresas y pequeñas y medianas empresas de todo el mundo están conectadas a la red mundial inclusiva de UnionPay, lo que les permite acceder mejor a los consumidores internacionales y a las oportunidades comerciales transfronterizas.

IA responsable en los pagos: convertir la innovación en práctica

La inteligencia artificial ha sido un tema central en los debates de Davos, dado su potencial para remodelar las estructuras económicas y los modelos de crecimiento. Sin embargo, en el sector de los pagos, que exige altos niveles de seguridad y cumplimiento normativo, el desafío consiste en aprovechar la innovación y gestionar eficazmente los riesgos.

UnionPay se posiciona como una empresa líder en la aplicación de la IA en el sector financiero, que considera la IA como un nuevo motor de productividad para apoyar la modernización inteligente de los pagos. En lugar de buscar casos de uso aislados, ha adoptado un enfoque colaborativo, en el que trabaja con empresas tecnológicas, instituciones de investigación y universidades para crear un ecosistema compartido de aplicaciones de IA que permita una implementación sostenible y de alta calidad en escenarios financieros.

Para garantizar la seguridad de los pagos, UnionPay ha creado un sistema inteligente de control de riesgos que mejora significativamente la rapidez y la eficacia de la protección de las transacciones. Las reglas de riesgo de expertos generadas por IA alcanzan ahora una tasa de precisión del 85 %.

En lo que respecta a las soluciones de pago basadas en agentes, UnionPay es uno de los pioneros del sector. Su servicio de pago MCP Agent permite a los usuarios completar todo el proceso, desde la solicitud hasta el pago, a través de una interacción conversacional.

A medida que China continúa ampliando sus políticas de exención de visado, UnionPay también ha presentado servicios basados en IA para los visitantes internacionales. A través de su plataforma digital integral, la aplicación "Nihao China", lanzada en diciembre de 2025, la IA se aplica a la orientación sobre pagos, la traducción multilingüe, la planificación de itinerarios y las recomendaciones para la vida cotidiana, lo que ofrece a los viajeros internacionales una experiencia más fluida.

Del diálogo a la cooperación: lograr valor a largo plazo en los pagos transfronterizos

En esencia, la práctica de UnionPay refleja el espíritu de diálogo defendido por Davos. Al trabajar con sistemas de pago locales en todos los mercados, UnionPay no busca imponer un modelo o estándar único, sino encontrar puntos en común en medio de la diversidad, para construir de forma creativa un ecosistema de pagos mundial más abierto e inclusivo.

Al mejorar la eficiencia de los pagos transfronterizos y reducir los costos de transacción, UnionPay apoya la circulación económica regional y permite una mayor participación de los pequeños y medianos actores, en particular en los mercados emergentes. Este enfoque basado en la cooperación y en el beneficio mutuo se ajusta perfectamente a los valores que el Foro Económico Mundial ha destacado en repetidas ocasiones en una época de incertidumbre.

De cara al futuro, UnionPay seguirá utilizando la conectividad como palanca para profundizar la cooperación multilateral y contribuir a un ecosistema de pagos internacionales más abierto, inclusivo y sostenible, fiel a su visión de "Lazos de confianza, éxito compartido".

