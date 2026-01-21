UnionPay en Davos: Transformando los pagos transfronterizos con conectividad e inteligencia artificial

DAVOS, Suiza, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras los líderes políticos y empresariales se reúnen en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial de 2026 en Davos bajo el tema "Un espíritu de diálogo", una pregunta práctica cobra gran importancia: en medio de la creciente incertidumbre geopolítica y la presión sobre el comercio y la inversión globales, ¿cómo pueden el movimiento de personas, el comercio y el capital seguir siendo eficientes y resilientes?

Según el Fondo Monetario Internacional, se espera que el crecimiento económico mundial se modere en 2026. Mientras las economías avanzadas se enfrentan a obstáculos estructurales y los mercados emergentes hacen frente a mayores costes de financiamiento y fricciones en las transacciones transfronterizas, las capacidades fundamentales que permiten la actividad económica internacional (en particular los pagos) se están volviendo críticas.

En este contexto de realineamiento económico global, UnionPay, una de las organizaciones de pagos con tarjeta más grandes del mundo, se está centrando en la conectividad de red transfronteriza como un punto de entrada práctico. En lugar de posicionarse como un proveedor global de servicios de pago, UnionPay está innovando para fomentar un ecosistema de pagos internacionales abierto e inclusivo, basado en la colaboración multilateral, la interoperabilidad y el valor compartido. Al mismo tiempo, explora la aplicación responsable de las tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial en los pagos, buscando soluciones que ofrezcan eficiencia, seguridad e inclusión financiera.

Hasta la fecha, las tarjetas UnionPay se emiten en 84 países y regiones de todo el mundo. Su red de aceptación abarca 183 países y regiones. A través de asociaciones con más de 2.600 instituciones financieras y partes interesadas en pagos en todo el mundo, UnionPay ha introducido productos y servicios de pagos digitales adaptados a los mercados locales, apoyando el comercio y el consumo en todos los contextos.

Dong Junfeng, presidente de China UnionPay y UnionPay International, pronunció un discurso en una mesa redonda del Foro Económico Mundial. Las más de dos décadas de desarrollo de UnionPay reflejan la trayectoria más amplia de resiliencia económica y apertura continua de China. Incluso en medio de un entorno global más complejo, UnionPay ha seguido comprometida con su estrategia internacional: promover el desarrollo de alta calidad en el sector de pagos y promover marcos de cooperación basados en la igualdad, el beneficio mutuo y el crecimiento compartido.

Conectividad en la práctica: Avanzando en el nuevo modelo cuatripartito en los mercados emergentes

Ampliar los pagos transfronterizos requiere más que una integración técnica, dependiendo de modelos de cooperación que sean sostenibles y replicables. En los últimos años, UnionPay ha desarrollado un "nuevo modelo cuatripartito" para la era de los pagos digitales a través de la cooperación de red a red (N2N) y de gobierno a gobierno (G2G).

Basado en el marco tradicional de pagos cuatripartitos, este modelo amplía la participación en ambos lados del ecosistema. Por el lado de las cuentas, incorpora billeteras digitales y fabricantes de dispositivos móviles; en el lado de la aceptación, incorpora proveedores de servicios de pago, agregadores de pagos y plataformas SaaS. A través de la colaboración bilateral y multilateral, el modelo apunta a integrar recursos de alta calidad, reducir el coste de la cooperación transfronteriza y acelerar la expansión de la red.

En la práctica, UnionPay ha aplicado este enfoque en el sudeste asiático, Asia central, Oriente Medio, África y América Latina (mercados emergentes clave), donde está ayudando a promover la interoperabilidad entre las redes de pago transfronterizas con códigos QR. Es importante destacar que este modelo no está diseñado para reemplazar los sistemas de pago locales. En cambio, opera dentro de los marcos regulatorios existentes, promoviendo el reconocimiento mutuo de estándares y el desarrollo coordinado de redes, al tiempo que apoya los esfuerzos locales para mejorar la infraestructura de pagos.

Como resultado, decenas de millones de micro, pequeños y medianos comerciantes en todo el mundo están conectados a la red global inclusiva de UnionPay, obteniendo un mejor acceso a los consumidores internacionales y oportunidades comerciales transfronterizas.

IA responsable en pagos: convertir la innovación en práctica

La inteligencia artificial ha sido un punto central de los debates de Davos, dado su potencial para remodelar las estructuras económicas y los modelos de crecimiento. Sin embargo, en los pagos, un sector con altos requisitos de seguridad y cumplimiento, el desafío radica en aprovechar la innovación y al mismo tiempo gestionar eficazmente el riesgo.

UnionPay se posiciona como un profesional líder en inteligencia artificial impulsado por aplicaciones en el sector financiero, y trata la inteligencia artificial como un nuevo motor de productividad para respaldar la actualización inteligente de los pagos. En lugar de perseguir casos de uso aislados, ha adoptado un enfoque colaborativo, trabajando con empresas de tecnología, instituciones de investigación y universidades para construir un ecosistema de aplicaciones de IA compartido que respalde una implementación sostenible y de alta calidad en escenarios financieros.

Para la seguridad de los pagos, UnionPay ha creado un sistema inteligente de control de riesgos que mejora significativamente la puntualidad y eficacia de la protección de las transacciones. Las reglas de riesgo expertas generadas por IA ahora alcanzan una tasa de precisión del 85%.

En lo que respecta a las soluciones de pago basadas en agentes, UnionPay es uno de los pioneros en la industria. Su servicio de pago de agente MCP permite a los usuarios completar todo el recorrido desde la solicitud hasta el pago a través de la interacción conversacional.

A medida que China continúa ampliando sus políticas de viajes sin visa, UnionPay también ha introducido servicios habilitados por inteligencia artificial para los visitantes entrantes. A través de su plataforma digital integral, la aplicación "Nihao China", lanzada en diciembre de 2025, la IA se aplica a la orientación de pagos, la traducción multilingüe, la planificación de itinerarios y las recomendaciones de la vida diaria, ofreciendo a los viajeros internacionales una experiencia más fluida.

Del diálogo a la cooperación: lograr valor a largo plazo en los pagos transfronterizos

En esencia, la práctica de UnionPay refleja el espíritu de diálogo defendido por Davos. Al trabajar con sistemas de pago locales en todos los mercados, UnionPay no busca imponer un modelo o estándar único, sino encontrar puntos en común en medio de la diversidad, construyendo de manera creativa un ecosistema de pagos global más abierto e inclusivo.

Al mejorar la eficiencia de los pagos transfronterizos y reducir los costes de transacción, UnionPay respalda la circulación económica regional y permite una participación más amplia de los actores pequeños y medianos, particularmente en los mercados emergentes. Este enfoque de cooperación primero y beneficio mutuo se alinea estrechamente con los valores enfatizados repetidamente por el Foro Económico Mundial en una era de incertidumbre.

De cara al futuro, UnionPay seguirá utilizando la conectividad como palanca para profundizar la cooperación multilateral y contribuir a un ecosistema de pagos internacionales más abierto, inclusivo y sostenible, fiel a su visión de "Lazos de confianza, éxito compartido".

