UnionPay v Davose: transformácia cezhraničných platieb s konektivitou a umelou inteligenciou
News provided byUnionPay International
Jan 22, 2026, 01:57 ET
DAVOS, Švajčiarsko, 22. januára 2026 /PRNewswire/ -- Keď sa politickí a obchodní lídri stretávajú na výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra 2026 v Davose s témou „Duch dialógu", vynára sa praktická otázka: ako môže pohyb osôb, obchodu a kapitálu zostať efektívny a odolný uprostred rastúcej geopolitickej neistoty a tlaku na svetový obchod a investície?
Podľa Medzinárodného menového fondu sa očakáva, že celosvetový hospodársky rast sa v roku 2026 spomalí. Keďže rozvinuté ekonomiky čelia štrukturálnym problémom a rozvíjajúce sa trhy zápasia s vyššími nákladmi na financovanie a problémami pri cezhraničných transakciách, základné spôsobilosti, ktoré umožňujú medzinárodnú hospodársku činnosť – najmä platby – sa stávajú kľúčovými.
V kontexte globálnej ekonomickej reorganizácie sa UnionPay, jedna z najväčších svetových organizácií pre platby kartami, zameriava na cezhraničnú sieťovú konektivitu ako praktický vstupný bod. Namiesto toho, aby sa spoločnosť UnionPay prezentovala ako globálny poskytovateľ platobných služieb, inovuje s cieľom podporiť otvorený a inkluzívny ekosystém medzinárodných platieb – postavený na multilaterálnej spolupráci, interoperabilite a zdieľaných hodnotách. Zároveň skúma zodpovedné využívanie digitálnych technológií vrátane umelej inteligencie pri platbách a hľadá riešenia, ktoré ponúkajú efektívnosť, bezpečnosť a finančnú inklúziu.
Karty UnionPay sa v súčasnosti vydávajú v 84 krajinách a regiónoch po celom svete. Jej sieť prijímateľov pokrýva 183 krajín a regiónov. Prostredníctvom partnerstiev s viac ako 2 600 finančnými inštitúciami a zainteresovanými stranami v oblasti platobných služieb na celom svete zaviedla spoločnosť UnionPay digitálne platobné produkty a služby prispôsobené lokálnym trhom, ktoré podporujú obchod a spotrebu v rôznych kontextoch.
Dong Junfeng, predseda predstavenstva spoločností China UnionPay a UnionPay International, predniesol prejav na diskusii za okrúhlym stolom Svetového ekonomického fóra. Viac ako dve desaťročia vývoja spoločnosti UnionPay odrážajú širšiu trajektóriu hospodárskej odolnosti Číny a jej pokračujúceho otvárania sa svetu. Aj v zložitejšom globálnom prostredí zostala spoločnosť UnionPay oddaná svojej medzinárodnej stratégii – podpore vysokokvalitného rozvoja v platobnom sektore a presadzovaniu rámcov spolupráce založených na rovnosti, vzájomnom prospechu a spoločnom raste.
Konektivita v praxi: presadzovanie nového štvorstranného modelu na rozvíjajúcich sa trhoch
Zvyšovanie rozsahu cezhraničných platieb si vyžaduje viac než len technickú integráciu a závisí od udržateľných a replikovateľných modelov spolupráce. V posledných rokoch spoločnosť UnionPay vyvinula pre éru digitálnych platieb „nový štvorstranný model" prostredníctvom spolupráce medzi sieťami (N2N) a medzi vládami (G2G).
Tento model, ktorý stavia na tradičnom rámci platieb so štyrmi stranami, rozširuje účasť na oboch stranách ekosystému. Na strane účtov zahŕňa digitálne peňaženky a výrobcov mobilných zariadení. Na strane príjemcov zahŕňa poskytovateľov platobných služieb, agregátory platieb a platformy typu softvér ako služba. Prostredníctvom bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce sa model zameriava na integráciu vysokokvalitných zdrojov, zníženie nákladov na cezhraničnú spoluprácu a urýchlenie rozširovania siete.
V praxi spoločnosť UnionPay uplatnila tento prístup v juhovýchodnej Ázii, Strednej Ázii, na Blízkom východe, v Afrike a Latinskej Amerike – kľúčových rozvíjajúcich sa trhoch – kde pomáha presadzovať interoperabilitu medzi cezhraničnými platobnými sieťami s QR kódmi. Dôležité je, že tento model nie je navrhnutý tak, aby nahrádzal miestne platobné systémy. Namiesto toho funguje v rámci existujúcich regulačných rámcov, podporuje vzájomné uznávanie štandardov a koordinovaný rozvoj siete a zároveň podporuje miestne úsilie o zlepšenie platobnej infraštruktúry.
Vďaka tomu sú desiatky miliónov mikropodnikov, malých a stredných obchodníkov na celom svete pripojené k inkluzívnej globálnej sieti UnionPay, čím získavajú lepší prístup k medzinárodným spotrebiteľom a cezhraničným obchodným príležitostiam.
Zodpovedná umelá inteligencia v platbách: premena inovácií na prax
Umelá inteligencia bola ústredným bodom diskusií v Davose vzhľadom na jej potenciál pretvoriť ekonomické štruktúry a modely rastu. V platobnom sektore – sektore s vysokými požiadavkami na bezpečnosť a dodržiavanie predpisov – je však výzvou využívanie inovácií a zároveň efektívne riadenie rizík.
Spoločnosť UnionPay sa prezentuje ako popredný poskytovateľ umelej inteligencie vo finančnom sektore, ktorý ju vníma ako nový faktor produktivity na podporu inteligentnej modernizácie platieb. Namiesto sledovania izolovaných prípadov použitia prijala kolaboratívny prístup, v rámci ktorého spolupracuje s technologickými spoločnosťami, výskumnými inštitúciami a univerzitami na vybudovaní spoločného ekosystému aplikácií umelej inteligencie, ktorý podporuje vysokokvalitné a udržateľné nasadenie vo finančných scenároch.
Pre zabezpečenie platieb spoločnosť UnionPay vybudovala inteligentný systém kontroly rizík, ktorý výrazne zlepšuje včasnosť a účinnosť ochrany transakcií. Pravidlá pre expertné riadenie rizík generované umelou inteligenciou teraz dosahujú mieru presnosti 85 %.
Pokiaľ ide o platobné riešenia založené na agentoch, UnionPay je jedným z priekopníkov v tomto odvetví. Jej platobná služba MCP Agent umožňuje používateľom dokončiť celý proces od žiadosti až po platbu prostredníctvom konverzačnej interakcie.
Keďže Čína naďalej rozširuje bezvízový cestovný režim, spoločnosť UnionPay zaviedla aj služby s umelou inteligenciou pre prichádzajúcich návštevníkov. Prostredníctvom svojej komplexnej digitálnej platformy – aplikácie „Nihao China", ktorá bola spustená v decembri 2025 – sa umelá inteligencia používa na poskytovanie platobných služieb, viacjazyčný preklad, plánovanie trás a odporúčania pre každodenný život, čím ponúka medzinárodným cestujúcim bezproblémovejší zážitok.
Od dialógu k spolupráci: uplatňovanie dlhodobej hodnoty v cezhraničných platbách
Vo svojej podstate odráža spoločnosť UnionPay ducha dialógu, ktorý presadzuje Davos. Spoluprácou s lokálnymi platobnými systémami na rôznych trhoch sa UnionPay nesnaží zaviesť jediný model alebo štandard, ale nájsť spoločnú reč uprostred rozmanitosti – kreatívne budovať otvorenejší a inkluzívnejší globálny platobný ekosystém.
Zlepšením efektívnosti cezhraničných platieb a znížením transakčných nákladov UnionPay podporuje regionálnu hospodársku cirkuláciu a umožňuje širšiu účasť malých a stredných hráčov, najmä na rozvíjajúcich sa trhoch. Tento prístup, v ktorom je spolupráca na prvom mieste a ktorý je výhodný pre všetkých, je v úzkom súlade s hodnotami, ktoré opakovane zdôrazňuje Svetové ekonomické fórum v dobe neistoty.
Spoločnosť UnionPay bude aj v budúcnosti naďalej využívať konektivitu ako nástroj na prehĺbenie multilaterálnej spolupráce a prispievať k otvorenejšiemu, inkluzívnejšiemu a udržateľnejšiemu ekosystému medzinárodných platieb – v súlade so svojou víziou „Dôveryhodné väzby, spoločný úspech".
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2866344/image.jpg
Share this article