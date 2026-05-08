Univar Solutions anuncia mudanças na liderança

O presidente e diretor executivo, David Jukes, assumirá o cargo de presidente executivo a partir de 1 de julho de 2026

DOWNERS GROVE, Illinois, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" ou "a Empresa"), importante fornecedora global de soluções para usuários de ingredientes e produtos químicos especializados, anunciou hoje uma mudança na liderança destinada a apoiar o crescimento contínuo e a transformação estratégica da Empresa. Com a Univar Solutions focada na geração de valor em todos os segmentos de seus negócios, o presidente e diretor executivo da empresa, David Jukes, assumirá o cargo de presidente executivo.

O presidente e diretor executivo, David Jukes, assumirá o cargo de presidente executivo a partir de 1º de julho de 2026.

A partir de 1º de julho, o presidente executivo trabalhará junto com a equipe de liderança e o Conselho de Administração para exercer supervisão estratégica, garantir a continuidade e a execução das atividades, bem como apoiar as prioridades da empresa no longo prazo. Essa transição reflete a confiança da empresa em sua equipe de liderança e sua preparação para a próxima fase de criação de valor.

A mudança organizacional realinha a Univar Solutions em torno de segmentos distintos e centrados no cliente:

Distribuição e Serviços Químicos: Liderada pelo Diretor Executivo, Robert (Bob) Craycraft, e focada em reunir um portfólio completo de produtos químicos com uma rede logística global robusta para oferecer o melhor serviço local do setor.

Ingredientes + Produtos especiais: Liderada pelo diretor executivo, Nicholas (Nick) Powell, e dedicada a atender setores específicos com um portfólio de primeira linha de produtos químicos especiais e ingredientes, apoiada por uma rede global de laboratórios de formulação e cozinhas experimentais para resolver desafios técnicos e ajudar a levar produtos melhores ao mercado, com maior rapidez.

ChemPoint: Continuará a ajudar fornecedores e clientes a descobrir novas oportunidades de crescimento por meio da criação sob demanda e de campanhas de marketing digital multicanal para uma ampla gama de produtos químicos e ingredientes.

Cada diretor executivo prestará contas ao Conselho, reforçando a responsabilidade e a clareza estratégica.

"Esta mudança é uma grande conquista para a Univar Solutions", afirmou o presidente e diretor executivo, David Jukes. "Este próximo passo é o resultado de um plano de sucessão cuidadosamente elaborado com a colaboração do Conselho de Administração, e estou ansioso por continuar a trabalhar na estratégia de longo prazo, na governança e no fortalecimento das relações externas e das parcerias da empresa", afirmou Jukes.

Cada segmento atuará com maior autonomia, responsabilidade e agilidade, permitindo um foco mais preciso nas necessidades dos clientes, na dinâmica do mercado e na inovação, sem deixar de preservar o conjunto de competências, a cultura e os valores comuns da empresa. Como resultado dessa transformação, Nicholas (Nick) Alexos deixará o cargo de vice-presidente executivo e diretor financeiro para integrar o Conselho de Administração da Univar Solutions.

"As inúmeras contribuições de Nick — especialmente durante nossa transição de uma empresa de capital aberto para uma de capital fechado — foram significativas." Agradeço imensamente a sua parceria e estou ansioso por trabalhar com ele como membro do nosso Conselho", acrescentou Jukes. "Nossa estrutura mais focada aproveita os pontos fortes de nossas plataformas, capacita nossas equipes a trabalharem mais próximas dos clientes e posiciona a empresa para competir e crescer de forma mais eficaz em diversos mercados finais. Estou ansioso para apoiar nossa equipe de liderança na execução deste próximo capítulo."

Quaisquer outros comunicados sobre a liderança, em consonância com a estrutura divisional, serão divulgados conforme necessário.

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions é um dos principais distribuidores globais de ingredientes e produtos químicos especiais, representando um portfólio de primeira linha dos principais produtores do mundo. Com uma das maiores frotas de transporte privado e força de vendas técnica do setor, um know-how logístico incomparável, profundo conhecimento de mercado e regulamentação, desenvolvimento de formulações e receitas, e ferramentas digitais líderes, a Empresa está bem posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado a uma ampla gama de mercados, indústrias e aplicações. Enquanto cumpre seu propósito de ajudar a manter comunidades saudáveis, alimentadas, limpas e seguras, a Univar Solutions se compromete a ajudar clientes e fornecedores a inovar e focar no Crescimento Conjunto. Saiba mais em univarsolutions.com.

Declarações e informações prospectivas

Esta comunicação contém "declarações prospectivas" sob a legislação aplicável sobre itens financeiros e operacionais relacionados ao negócio da Empresa. Declarações prospectivas geralmente podem ser identificadas por palavras como "acredita", "espera", "pode", "irá", "deveria", "poderia", "busca", "pretende", "planeja", "estima", "prevê" ou outros termos comparáveis. Todas as declarações prospectivas feitas nesta comunicação são qualificadas por esta linguagem de advertência.

As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais podem estar além do controle da Empresa, o que pode resultar na não realização de expectativas ou pode afetar material e adversamente os negócios, a condição financeira, os resultados das operações ou os fluxos de caixa da Empresa. Embora as declarações prospectivas sejam baseadas em suposições que a administração acredita serem razoáveis, advertimos que as informações prospectivas apresentadas nesta comunicação não são garantia de eventos ou resultados futuros, e que os eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles feitos ou sugeridos pelas informações prospectivas contidas nesta comunicação. Para obter mais informações sobre os fatores que podem afetar a Empresa, consulte o relatório anual mais recente da Empresa e outros relatórios financeiros, incluindo as informações apresentadas na seção "Fatores de Risco". Qualquer declaração prospectiva representa apenas as opiniões da Empresa na data desta comunicação e não deve ser considerada uma representação das opiniões da Empresa em qualquer data subsequente, e a Empresa não assume nenhuma obrigação, exceto conforme exigido por lei, de atualizar qualquer declaração prospectiva.

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FONTE Univar Solutions LLC