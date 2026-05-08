Univar Solutions annonce une évolution au sein de sa direction

Le président et CEO, David Jukes, assumera la fonction de président exécutif du conseil à compter du 1er juillet 2026

DOWNERS GROVE, Illinois, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- Univar Solutions LLC (« Univar Solutions » ou la « société »), un fournisseur mondial de solutions pour les utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques de spécialité, annonce aujourd'hui une évolution au sein de sa direction qui soutient la croissance continue et la transformation stratégique de la société. Alors qu'Univar Solutions continue à se concentrer sur la création de valeur dans tous les segments de son activité, le président et CEO, David Jukes, passera au rôle de président exécutif du conseil.

President and Chief Executive Officer, David Jukes, will transition into the role of Executive Chair effective July 1, 2026.

À compter du 1er juillet, le président exécutif travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction et le conseil d'administration afin d'assurer la supervision stratégique, la continuité, l'exécution et le soutien des priorités à long terme de l'entreprise. Cette transition reflète la confiance de l'entreprise dans son équipe de direction et sa préparation à la prochaine phase de création de valeur.

L'évolution organisationnelle aligne Univar Solutions sur des segments distincts, axés sur le client :

Distribution et services chimiques : dirigée par Robert (Bob) Craycraft, CEO, cette division s'attache à réunir un portefeuille complet de produits chimiques et un solide réseau logistique mondial afin d'offrir un service local de premier ordre.

Ingrédients et spécialités : dirigée par Nicholas (Nick) Powell, CEO, cette division a pour mission de servir des industries ciblées avec un portefeuille de produits chimiques et d'ingrédients de spécialité de premier ordre, soutenu par un réseau mondial de laboratoires de formulation et de cuisines laboratoires, afin de résoudre les défis techniques et d'aider à mettre de meilleurs produits sur le marché, plus rapidement.

ChemPoint : la division continuera à aider les fournisseurs et les clients à découvrir de nouvelles opportunités de croissance grâce à la création de demandes et à des campagnes de marketing numérique multicanal pour une large gamme de produits chimiques et d'ingrédients.

Chaque CEO rendra compte au conseil d'administration, ce qui renforcera la responsabilité et la clarté stratégique.

« Cette évolution marque une étape importante pour Univar Solutions », déclare David Jukes, président et CEO. « Ce nouveau chapitre est l'aboutissement d'un plan de succession réfléchi, élaboré en étroite collaboration avec notre conseil d'administration, et je me réjouis de continuer à me concentrer sur la stratégie à long terme, la gouvernance et le développement de relations externes et de partenariats pour l'entreprise », déclare Jukes.

Chaque segment fonctionnera avec une autonomie, une responsabilité et une agilité accrues, ce qui permettra de se concentrer davantage sur les besoins des clients, la dynamique du marché et l'innovation, tout en conservant les capacités, la culture et les valeurs communes de l'entreprise. Dans le cadre de cette évolution, Nicholas (Nick) Alexos passera du poste de vice-président exécutif et directeur financier à celui de membre du conseil d'administration d'Univar Solutions.

« Les nombreuses contributions de Nick - en particulier lors de notre transition d'une société cotée à une société privée, ont été significatives. Je lui suis profondément reconnaissant de son partenariat et je me réjouis de travailler avec lui en tant que membre de notre conseil d'administration », ajoute Jukes. « Notre structure plus ciblée s'appuie sur la force de nos plateformes, permet à nos équipes de travailler plus étroitement avec les clients et positionne l'entreprise de manière à ce qu'elle soit plus compétitive et se développe plus efficacement sur les différents marchés finaux. Je me réjouis de soutenir notre équipe de direction dans la mise en œuvre de ce nouveau chapitre ».

Toute annonce de leadership supplémentaire alignée sur la structure de la division sera communiquée au fur et à mesure des besoins.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d'ingrédients de spécialité, représentant un portefeuille de premier ordre provenant des plus grands producteurs mondiaux. Dotée de l'une des plus grandes flottes de transport privé et de la plus grande force de vente technique du secteur, d'un savoir-faire logistique inégalé, d'une connaissance approfondie du marché, de la réglementation, de la mise au point de formulations et de recettes, et équipée d'outils numériques de pointe, la société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir des niveaux satisfaisants de santé, de nutrition, d'hygiène et de sécurité dans toutes les communautés, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com.

Déclarations et informations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation applicable concernant des éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la société. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par des termes tels que « croit », « s'attend à », « peut », « va », « devrait », « pourrait », « cherche », « a l'intention », « prévoit », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont qualifiées par ce langage prudent.

Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup peuvent échapper au contrôle de la société, ce qui pourrait entraîner la non-réalisation d'attentes ou pourrait autrement affecter de manière significative et défavorable l'activité, la situation financière, les résultats d'exploitation ou les flux de trésorerie de la société. Bien que les déclarations prospectives soient basées sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous avertissons que les informations prospectives présentées dans ce communiqué ne constituent pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer substantiellement de ceux présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans ce communiqué. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs susceptibles de toucher la société, veuillez consulter son dernier rapport annuel et ses autres rapports financiers, y compris les informations figurant à la rubrique « Facteurs de risque ». Toute déclaration prospective représente le point de vue de la société uniquement à la date de publication du présent communiqué et ne doit pas être interprétée comme le point de vue fiable de la société à une date ultérieure, et la société ne s'engage pas, sauf si la loi l'exige, à mettre à jour les déclarations prospectives.

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