Univar Solutions anuncia la evolución de su liderazgo

El presidente y consejero delegado, David Jukes, pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo a partir del 1 de julio de 2026

DOWNERS GROVE, Ill., 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Univar Solutions LLC («Univar Solutions» o «la compañía»), proveedor líder mundial de soluciones para usuarios de ingredientes y productos químicos especializados, anunció hoy una reestructuración de su equipo directivo que respalda el crecimiento continuo y la transformación estratégica de la compañía. Mientras Univar Solutions continúa enfocada en generar valor en todos los segmentos de su negocio, el presidente y consejero delegado de la compañía, David Jukes, pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo.

President and Chief Executive Officer, David Jukes, will transition into the role of Executive Chair effective July 1, 2026.

A partir del 1 de julio, el presidente ejecutivo trabajará en estrecha colaboración con el equipo directivo y el Consejo de Administración para supervisar la estrategia, garantizar la continuidad y la ejecución, y respaldar las prioridades estratégicas a largo plazo de la empresa. Esta transición refleja la confianza de la compañía en su equipo directivo y su preparación para la siguiente fase de creación de valor.

La evolución organizativa alinea a Univar Solutions en torno a segmentos diferenciados y centrados en el cliente:

Distribución y Servicios Químicos: Dirigida por el consejero delegado, Robert (Bob) Craycraft, se centra en ofrecer una cartera completa de productos químicos con una sólida red logística global para brindar un servicio local de primera clase.

Ingredientes y Especialidades: Dirigida por el consejero delegado, Nicholas (Nick) Powell, se dedica a atender a industrias específicas con una cartera de productos químicos e ingredientes especializados de primer nivel, respaldada por una red global de laboratorios de formulación y cocinas de prueba para resolver desafíos técnicos y ayudar a lanzar mejores productos al mercado con mayor rapidez.

ChemPoint: Continuará ayudando a proveedores y clientes a descubrir nuevas oportunidades de crecimiento mediante la creación bajo demanda y campañas de marketing digital multicanal para una amplia gama de productos químicos e ingredientes.

Cada consejero delegado rendirá cuentas al Consejo de Administración, reforzando así la rendición de cuentas y la claridad estratégica.

«Esta evolución marca un hito importante para Univar Solutions», indicó David Jukes, presidente y consejero delegado. «Este próximo paso es la culminación de un plan de sucesión cuidadosamente elaborado en estrecha colaboración con nuestro Consejo de Administración, y espero seguir centrándome en la estrategia a largo plazo, la gobernanza y el fomento de las relaciones externas y las alianzas para la empresa», añadió Jukes.

Cada segmento operará con mayor autonomía, responsabilidad y agilidad, lo que permitirá centrarse más en las necesidades del cliente, la dinámica del mercado y la innovación, manteniendo al mismo tiempo las capacidades, la cultura y los valores compartidos de la empresa. Como resultado de esta evolución, Nicholas (Nick) Alexos pasará de ser vicepresidente ejecutivo y director financiero a formar parte del Consejo de Administración de Univar Solutions.

«Las numerosas contribuciones de Nick, especialmente durante nuestra transición de empresa pública a privada, han sido fundamentales. Le agradezco profundamente su colaboración y espero con interés trabajar con él como miembro de nuestro Consejo de Administración», añadió Jukes. «Nuestra estructura más centrada se basa en la solidez de nuestras plataformas, permite a nuestros equipos trabajar más de cerca con los clientes y posiciona a la empresa para competir y crecer con mayor eficacia en diversos mercados finales. Espero poder apoyar a nuestro equipo directivo en esta nueva etapa».

Cualquier otro anuncio sobre la dirección, en consonancia con la estructura divisional, se comunicará según sea necesario.

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions es un distribuidor líder mundial de productos químicos e ingredientes especializados, que representa una cartera de primer nivel de los principales productores del mundo. Con una de las flotas de transporte privado y la fuerza de ventas técnicas más grandes de la industria, un conocimiento logístico sin igual, un profundo conocimiento del mercado y la normativa, desarrollo de formulaciones y recetas, y herramientas digitales de vanguardia, la empresa está bien posicionada para ofrecer soluciones a medida y servicios de valor añadido a una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. Además de cumplir con su propósito de contribuir a que las comunidades se mantengan sanas, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions se compromete a ayudar a clientes y proveedores a innovar y centrarse en el crecimiento conjunto. Obtenga más información en univarsolutions.com.

Declaraciones e información prospectivas

Esta comunicación contiene declaraciones prospectivas, de conformidad con la legislación aplicable, relativas a aspectos financieros y operativos de la actividad de la compañía. Las declaraciones prospectivas suelen identificarse mediante términos como «cree», «espera», «puede», «podrá», «debería», «podría», «busca», «pretende», «planea», «estima», «anticipa» u otros términos similares. Todas las declaraciones prospectivas incluidas en esta comunicación están sujetas a esta advertencia.

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