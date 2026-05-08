Univar Solutions oznamuje zmeny vo vedení

News provided by

Univar Solutions LLC

May 08, 2026, 10:44 ET

S účinnosťou od 1. júla 2026 prejde prezident a generálny riaditeľ David Jukes na pozíciu výkonného predsedu

DOWNERS GROVE, Illinois, 8. mája 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Univar Solutions LLC (ďalej len „Univar Solutions" alebo „spoločnosť"), popredný globálny poskytovateľ riešení pre používateľov špeciálnych prísad a chemikálií, dnes oznámila zmenu vo vedení, ktorá podporuje pokračujúci rast a strategickú transformáciu spoločnosti. Keďže sa spoločnosť Univar Solutions naďalej zameriava na vytváranie hodnoty vo všetkých segmentoch svojho podnikania, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti David Jukes prejde na pozíciu výkonného predsedu.

President and Chief Executive Officer, David Jukes, will transition into the role of Executive Chair effective July 1, 2026.
Od 1. júla bude výkonný predseda úzko spolupracovať s vedúcim tímom a predstavenstvom s cieľom zabezpečiť strategický dohľad, kontinuitu, realizáciu a podporu dlhodobých priorít podniku. Tento prechod odráža dôveru spoločnosti vo vedenie a jej pripravenosť na ďalšiu fázu tvorby hodnoty.

Organizačný vývoj zjednocuje spoločnosť Univar Solutions do jasne definovaných segmentov zameraných na zákazníka:

  • Distribúcia chemikálií a súvisiace služby: pod vedením generálneho riaditeľa Roberta (Boba) Craycrafta sa spoločnosť zameriava na spojenie kompletného portfólia chemických produktov s robustnou globálnou logistickou sieťou s cieľom poskytovať prvotriedne lokálne služby.
  • Prísady + špeciálne chemikálie: pod vedením generálneho riaditeľa Nicholasa (Nicka) Powella sa spoločnosť venuje poskytovaniu služieb cieľovým odvetviam s prvotriednym portfóliom špeciálnych chemikálií a prísad, ktoré podporuje globálna sieť formulačných laboratórií a testovacích pracovísk s cieľom riešiť technické výzvy a pomôcť rýchlejšie uviesť na trh lepšie produkty.
  • ChemPoint: bude naďalej pomáhať dodávateľom a zákazníkom objavovať nové príležitosti pre rast prostredníctvom výroby na požiadanie a viackanálových digitálnych marketingových kampaní pre širokú škálu chemikálií a prísad.

Každý generálny riaditeľ bude podávať správy predstavenstvu, čím sa posilní zodpovednosť a strategická jasnosť.

„Tento vývoj predstavuje dôležitý míľnik pre spoločnosť Univar Solutions," povedal prezident a generálny riaditeľ David Jukes. „Ďalší krok je vyvrcholením premysleného plánu nástupníctva, ktorý bol vypracovaný v úzkej spolupráci s našou správnou radou, a teším sa na to, že sa budem naďalej zameriavať na dlhodobú stratégiu, riadenie a rozvoj externých vzťahov, ako aj partnerstiev pre spoločnosť," povedal Jukes.

Každý segment bude fungovať so zvýšenou autonómiou, zodpovednosťou a agilitou, čo umožní presnejšie zameranie sa na potreby zákazníkov, dynamiku trhu a inovácie a zároveň zachovanie spoločných podnikových schopností, kultúry a hodnôt spoločnosti. V dôsledku tejto transformácie prejde Nicholas (Nick) Alexos z pozície výkonného viceprezidenta a finančného riaditeľa na člena predstavenstva spoločnosti Univar Solutions.

„Nick prišiel s mnohými významnými príspevkami – najmä počas nášho prechodu z verejnej na súkromnú spoločnosť. Som mu hlboko vďačný za partnerstvo a teším sa na spoluprácu s ním ako členom našej správnej rady," dodal Jukes. „Naša cielenejšia štruktúra stavia na silných stránkach našich platforiem, umožňuje našim tímom užšie spolupracovať so zákazníkmi a stavia spoločnosť do pozície, v ktorej môže konkurovať a efektívnejšie rásť na rôznych koncových trhoch. Teším sa na podporu nášho vedenia pri realizácii tejto ďalšej kapitoly."

Akékoľvek ďalšie oznámenia vedenia v súlade s divíznou štruktúrou budú oznámené podľa potreby.

O spoločnosti Univar Solutions
Univar Solutions je popredným svetovým distribútorom špeciálnych chemikálií a prísad, ktorý zastupuje špičkové portfólio popredných svetových výrobcov. Vďaka jednému z najväčších súkromných dopravných vozových parkov v odvetví a technickému obchodnému tímu, bezkonkurenčnému know-how v oblasti logistiky, hlbokým znalostiam trhu a regulácie, vývoju prípravkov a receptúr a popredným digitálnym nástrojom je spoločnosť vo výbornej pozícii na to, aby ponúkala riešenia na mieru a služby s pridanou hodnotou širokej škále trhov, odvetví a aplikácií. Pri plnení svojej misie pomáhať udržiavať komunity zdravé, nasýtené, čisté a v bezpečí, je spoločnosť Univar Solutions odhodlaná pomáhať zákazníkom a dodávateľom inovovať a zamerať sa na spoločný rast. Viac informácií nájdete na stránke univarsolutions.com.

Výhľadové vyhlásenia a informácie
Toto oznámenie obsahuje „výhľadové vyhlásenia" v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa finančných a prevádzkových položiek súvisiacich s podnikaním spoločnosti. Výhľadové vyhlásenia sa vo všeobecnosti dajú rozpoznať podľa slov ako „verí", „očakáva", „môže", „bude", „mal by", „mohol by", „hľadá", „má v úmysle", „plánuje", „odhaduje", „predvída" alebo iných porovnateľných výrazov. Na všetky výhľadové vyhlásenia uvedené v tejto správe sa vzťahuje toto varovanie.

Výhľadové vyhlásenia podliehajú známym a neznámym rizikám a neistotám, z ktorých mnohé nemusí mať spoločnosť pod kontrolou, čo by mohlo viesť k tomu, že očakávania sa nesplnia alebo by inak mohli významne a nepriaznivo ovplyvniť obchodnú, finančnú situáciu, výsledky operácií alebo peňažné toky spoločnosti. Hoci sú výhľadové vyhlásenia založené na rozumných predpokladoch vedenia, upozorňujeme, že výhľadové informácie uvedené v tejto správe nie sú zárukou budúcich udalostí alebo výsledkov a že skutočné udalosti alebo výsledky sa môžu podstatne líšiť od udalostí alebo výsledkov uvedených alebo naznačených vo výhľadových informáciách obsiahnutých v tejto správe. Ďalšie informácie týkajúce sa faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť spoločnosť, nájdete v najnovšej výročnej správe spoločnosti a ďalších finančných správach vrátane informácií uvedených pod nadpisom „Rizikové faktory". Akékoľvek výhľadové vyhlásenia predstavujú názory spoločnosti aktuálne k dátumu tohto oznámenia a nemali by sa považovať za vyjadrenie názorov spoločnosti k akémukoľvek nasledujúcemu dátumu, pričom spoločnosť sa nezaväzuje aktualizovať žiadne výhľadové vyhlásenie nad rámec zákonnej povinnosti.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2975195/Univar_solutions_david_jukes.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

Univar Solutions anuncia la evolución de su liderazgo

Univar Solutions LLC («Univar Solutions» o «la compañía»), proveedor líder mundial de soluciones para usuarios de ingredientes y productos químicos...
Univar Solutions ogłasza zmiany zarządcze

Univar Solutions LLC („Univar Solutions" lub „spółka"), czołowy globalny dostawca rozwiązań dla użytkowników specjalistycznych składników i środków...
