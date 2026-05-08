Univar Solutions oznamuje zmeny vo vedení
May 08, 2026, 10:44 ET
S účinnosťou od 1. júla 2026 prejde prezident a generálny riaditeľ David Jukes na pozíciu výkonného predsedu
DOWNERS GROVE, Illinois, 8. mája 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Univar Solutions LLC (ďalej len „Univar Solutions" alebo „spoločnosť"), popredný globálny poskytovateľ riešení pre používateľov špeciálnych prísad a chemikálií, dnes oznámila zmenu vo vedení, ktorá podporuje pokračujúci rast a strategickú transformáciu spoločnosti. Keďže sa spoločnosť Univar Solutions naďalej zameriava na vytváranie hodnoty vo všetkých segmentoch svojho podnikania, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti David Jukes prejde na pozíciu výkonného predsedu.
Od 1. júla bude výkonný predseda úzko spolupracovať s vedúcim tímom a predstavenstvom s cieľom zabezpečiť strategický dohľad, kontinuitu, realizáciu a podporu dlhodobých priorít podniku. Tento prechod odráža dôveru spoločnosti vo vedenie a jej pripravenosť na ďalšiu fázu tvorby hodnoty.
Organizačný vývoj zjednocuje spoločnosť Univar Solutions do jasne definovaných segmentov zameraných na zákazníka:
- Distribúcia chemikálií a súvisiace služby: pod vedením generálneho riaditeľa Roberta (Boba) Craycrafta sa spoločnosť zameriava na spojenie kompletného portfólia chemických produktov s robustnou globálnou logistickou sieťou s cieľom poskytovať prvotriedne lokálne služby.
- Prísady + špeciálne chemikálie: pod vedením generálneho riaditeľa Nicholasa (Nicka) Powella sa spoločnosť venuje poskytovaniu služieb cieľovým odvetviam s prvotriednym portfóliom špeciálnych chemikálií a prísad, ktoré podporuje globálna sieť formulačných laboratórií a testovacích pracovísk s cieľom riešiť technické výzvy a pomôcť rýchlejšie uviesť na trh lepšie produkty.
- ChemPoint: bude naďalej pomáhať dodávateľom a zákazníkom objavovať nové príležitosti pre rast prostredníctvom výroby na požiadanie a viackanálových digitálnych marketingových kampaní pre širokú škálu chemikálií a prísad.
Každý generálny riaditeľ bude podávať správy predstavenstvu, čím sa posilní zodpovednosť a strategická jasnosť.
„Tento vývoj predstavuje dôležitý míľnik pre spoločnosť Univar Solutions," povedal prezident a generálny riaditeľ David Jukes. „Ďalší krok je vyvrcholením premysleného plánu nástupníctva, ktorý bol vypracovaný v úzkej spolupráci s našou správnou radou, a teším sa na to, že sa budem naďalej zameriavať na dlhodobú stratégiu, riadenie a rozvoj externých vzťahov, ako aj partnerstiev pre spoločnosť," povedal Jukes.
Každý segment bude fungovať so zvýšenou autonómiou, zodpovednosťou a agilitou, čo umožní presnejšie zameranie sa na potreby zákazníkov, dynamiku trhu a inovácie a zároveň zachovanie spoločných podnikových schopností, kultúry a hodnôt spoločnosti. V dôsledku tejto transformácie prejde Nicholas (Nick) Alexos z pozície výkonného viceprezidenta a finančného riaditeľa na člena predstavenstva spoločnosti Univar Solutions.
„Nick prišiel s mnohými významnými príspevkami – najmä počas nášho prechodu z verejnej na súkromnú spoločnosť. Som mu hlboko vďačný za partnerstvo a teším sa na spoluprácu s ním ako členom našej správnej rady," dodal Jukes. „Naša cielenejšia štruktúra stavia na silných stránkach našich platforiem, umožňuje našim tímom užšie spolupracovať so zákazníkmi a stavia spoločnosť do pozície, v ktorej môže konkurovať a efektívnejšie rásť na rôznych koncových trhoch. Teším sa na podporu nášho vedenia pri realizácii tejto ďalšej kapitoly."
Akékoľvek ďalšie oznámenia vedenia v súlade s divíznou štruktúrou budú oznámené podľa potreby.
O spoločnosti Univar Solutions
Univar Solutions je popredným svetovým distribútorom špeciálnych chemikálií a prísad, ktorý zastupuje špičkové portfólio popredných svetových výrobcov. Vďaka jednému z najväčších súkromných dopravných vozových parkov v odvetví a technickému obchodnému tímu, bezkonkurenčnému know-how v oblasti logistiky, hlbokým znalostiam trhu a regulácie, vývoju prípravkov a receptúr a popredným digitálnym nástrojom je spoločnosť vo výbornej pozícii na to, aby ponúkala riešenia na mieru a služby s pridanou hodnotou širokej škále trhov, odvetví a aplikácií. Pri plnení svojej misie pomáhať udržiavať komunity zdravé, nasýtené, čisté a v bezpečí, je spoločnosť Univar Solutions odhodlaná pomáhať zákazníkom a dodávateľom inovovať a zamerať sa na spoločný rast. Viac informácií nájdete na stránke univarsolutions.com.
Výhľadové vyhlásenia a informácie
Toto oznámenie obsahuje „výhľadové vyhlásenia" v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa finančných a prevádzkových položiek súvisiacich s podnikaním spoločnosti. Výhľadové vyhlásenia sa vo všeobecnosti dajú rozpoznať podľa slov ako „verí", „očakáva", „môže", „bude", „mal by", „mohol by", „hľadá", „má v úmysle", „plánuje", „odhaduje", „predvída" alebo iných porovnateľných výrazov. Na všetky výhľadové vyhlásenia uvedené v tejto správe sa vzťahuje toto varovanie.
Výhľadové vyhlásenia podliehajú známym a neznámym rizikám a neistotám, z ktorých mnohé nemusí mať spoločnosť pod kontrolou, čo by mohlo viesť k tomu, že očakávania sa nesplnia alebo by inak mohli významne a nepriaznivo ovplyvniť obchodnú, finančnú situáciu, výsledky operácií alebo peňažné toky spoločnosti. Hoci sú výhľadové vyhlásenia založené na rozumných predpokladoch vedenia, upozorňujeme, že výhľadové informácie uvedené v tejto správe nie sú zárukou budúcich udalostí alebo výsledkov a že skutočné udalosti alebo výsledky sa môžu podstatne líšiť od udalostí alebo výsledkov uvedených alebo naznačených vo výhľadových informáciách obsiahnutých v tejto správe. Ďalšie informácie týkajúce sa faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť spoločnosť, nájdete v najnovšej výročnej správe spoločnosti a ďalších finančných správach vrátane informácií uvedených pod nadpisom „Rizikové faktory". Akékoľvek výhľadové vyhlásenia predstavujú názory spoločnosti aktuálne k dátumu tohto oznámenia a nemali by sa považovať za vyjadrenie názorov spoločnosti k akémukoľvek nasledujúcemu dátumu, pričom spoločnosť sa nezaväzuje aktualizovať žiadne výhľadové vyhlásenie nad rámec zákonnej povinnosti.
