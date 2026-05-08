Univar Solutions ogłasza zmiany zarządcze

Prezes i dyrektor generalny, David Jukes, obejmie stanowisko prezesa wykonawczego od 1 lipca 2026 r.

DOWNERS GROVE, Illinois , 8 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Univar Solutions LLC („Univar Solutions" lub „spółka"), czołowy globalny dostawca rozwiązań dla użytkowników specjalistycznych składników i środków chemicznych, ogłosił dzisiaj zmiany w obszarze zarządzania, które wspomogą nieustanny rozwój i strategiczną transformację spółki. Podczas gdy firma Univar Solutions przez cały czas koncentruje się na generowaniu wartości we wszystkich segmentach swoich działań, prezes i dyrektor generalny spółki, David Jukes, obejmie stanowisko prezesa wykonawczego.

President and Chief Executive Officer, David Jukes, will transition into the role of Executive Chair effective July 1, 2026.

Począwszy od 1 lipca, prezes wykonawczy będzie ściśle współpracować z kadrą kierowniczą i Radą Dyrektorów, aby zapewnić strategiczny nadzór, ciągłość działalności, wykonanie i wsparcie realizacji długoterminowych priorytetów przedsiębiorstwa. Zmiana ta odzwierciedla zaufanie spółki do kadry kierowniczej i jej gotowość do rozpoczęcia kolejnego etapu tworzenia wartości.

Zmiana organizacyjna harmonizuje strukturę Univar Solutions w poszczególnych skoncentrowanych na kliencie segmentach:

Dystrybucja chemikaliów i usługi: pod kierownictwem Roberta (Boba) Craycrafta, dyrektora wykonawczego, segment ten koncentruje się na połączeniu pełnej oferty środków chemicznych z solidną siecią logistyczną w celu świadczenia najlepszych w swojej klasie usług na szczeblu lokalnym.

Składniki + środki specjalistyczne: pod wodzą Nicholasa (Nicka) Powella, dyrektora wykonawczego, działania w tym segmencie poświęcone są wsparciu konkretnych branż dzięki najwyższej jakości ofercie specjalistycznych środków chemicznych i składników w oparciu o globalną sieć laboratoriów do tworzenia receptur i obiektów badawczych, których celem jest rozwiązywanie wyzwań technicznych i pomoc we wprowadzaniu lepszych produktów na rynek w krótszym czasie.

ChemPoint: będzie w dalszym ciągu pomagać dostawcom i klientom w odkrywaniu nowych możliwości rozwoju poprzez tworzenie zapotrzebowania i wielokanałowe cyfrowe kampanie marketingowe obejmujące szeroką gamę środków chemicznych i składników.

Każdy dyrektor wykonawczy będzie odpowiadał przez Radą Dyrektorów, co wzmacnia odpowiedzialność i przejrzystość strategiczną.

„Zmiana ta jest ważnym krokiem dla Univar Solutions" - powiedział prezes i dyrektor generalny, David Jukes. „Kolejnym krokiem jest zakończenie przemyślanego planu sukcesji, opracowanego przy ścisłej współpracy z naszą Radą, a ja z niecierpliwością czekam na kontynuowanie mojej pracy skoncentrowanej na realizacji długoterminowej strategii, zarządzaniu i rozwoju relacji z podmiotami zewnętrznymi i partnerstw, z myślą o spółce" - powiedział Jukes.

Każdy segment będzie prowadzić swoje działania, ciesząc się większym stopniem autonomii, odpowiedzialności i elastyczności, co pozwala na lepsze ukierunkowanie na potrzeby klientów, dynamikę rynkową i innowacje, przy równoczesnym zachowaniu możliwości, kultury i wartości, które są wspólne dla całego przedsiębiorstwa. W wyniku zmian Nicolas (Nick) Alexos, obecnie wiceprezes wykonawczy i dyrektor finansowy, obejmie funkcję członka Rady Dyrektorów Univar Solutions.

„Liczne zasługi Nicka, w szczególności w okresie transformacji ze spółki giełdowej na spółkę prywatną, mają ogromne znaczenie. Jestem niezmiernie wdzięczny za jego partnerską postawę i nie mogę doczekać się naszej współpracy w ramach Rady Dyrektorów - dodał Jukes. - Nasza bardziej skoncentrowana struktura opiera się na mocnych stronach naszej platformy, umacnia nasze zespoły do bliższej współpracy z klientami i pozwala spółce na zajęcie pozycji do skuteczniejszego konkurowania i rozwoju w ramach różnorodnych rynków docelowych. Cieszę się na możliwość wsparcia naszej kadry kierowniczej w realizacji kolejnego rozdziału naszej działalności".

Dodatkowe ogłoszenia dotyczące kadry kierowniczej w związku z podziałem struktury organizacyjnej będą publikowane w miarę potrzeb.

Univar Solutions

Univar Solutions jest czołowym globalnym dystrybutorem substancji chemicznych i składników specjalnego przeznaczenia, którego oferta obejmuje najwyższej klasy produkty od najlepszych światowych producentów. Dzięki największej w branży prywatnej flocie transportowej i technicznym zespołom sprzedażowym, niezrównanej wiedzy fachowej z zakresu logistyki, dogłębnej znajomości rynku i regulacji oraz wiedzy na temat opracowywania formuł i receptur, a także najlepszym narzędziom cyfrowym, spółka jest dobrze przygotowana do oferowania dostosowanych do potrzeb klientów rozwiązań i usług rozszerzonych na potrzeby wielu zróżnicowanych rynków, branż i zastosowań. Realizując cel zapewniania społecznościom zdrowia, żywności, czystości i bezpieczeństwa, Univar Solutions angażuje się w pomaganie klientom i dostawcom we wprowadzaniu innowacji i skupieniu na wspólnym wzroście. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie univarsolutions.com.

Wypowiedzi prognozujące i informacje

Niniejszy komunikat zawiera „wypowiedzi prognozujące" podlegające stosownym przepisom prawa w odniesieniu do danych finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki. Wypowiedzi prognozujące na ogół mogą być zidentyfikowane dzięki takim określeniom jak „uważa", „oczekuje", „może", „będzie", „powinien", „mógłby", „zabiega (o coś)", „zamierza", „planuje", „szacuje", „przewiduje" lub określeniom o porównywalnym znaczeniu. Wszystkie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie prasowym charakteryzują się tym zachowującym ostrożność językiem.

Wypowiedzi prognozujące podlegają znanym i nieznanym czynnikom ryzyka i niepewności, z których wiele może być poza kontrolą spółki i które mogą skutkować brakiem realizacji oczekiwań lub w inny sposób negatywnie wpłynąć na działalność spółki, jej kondycję finansową, wyniki działalności operacyjnej lub przepływy pieniężne. Chociaż wypowiedzi prognozujące opierają się na założeniach, które kierownictwo uważa za zasadne, firma przestrzega, że wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji prasowej nie są gwarancją przyszłych wydarzeń lub wyników, oraz że rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych podanych lub sugerowanych w wypowiedziach prognozujących zawartych w niniejszej informacji prasowej. Szczegółowe informacje dotyczące czynników, które mogą wpłynąć na spółkę znajdują się w najnowszym sprawozdaniu rocznym i w innych sprawozdaniach finansowych, z uwzględnieniem informacji wyszczególnionych pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka". Wszelkie wypowiedzi prognozujące odzwierciedlają stanowisko spółki aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej i nie powinny być traktowane jako stanowisko spółki w terminie późniejszym, przy czym spółka nie zobowiązuje się do ich aktualizacji, chyba że prawo stanowi inaczej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2975195/Univar_solutions_david_jukes.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

Źródło: Univar Solutions LLC