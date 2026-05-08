Univar Solutions объявляет об эволюции руководства

ДАУНЕРС-ГРОУВ, шт. Иллинойс, 8 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Univar Solutions LLC («Univar Solutions» или «Компания»), один из ведущих мировых поставщиков решений для пользователей специальных ингредиентов и химикатов, сегодня объявила об эволюции руководства в рамках поддержания непрерывного роста и стратегической трансформации Компании. Поскольку Univar Solutions продолжает уделять основное внимание созданию ценности во всех сегментах своего бизнеса, президент и главный исполнительный директор компании Дэвид Джукс (David Jukes) перейдет на должность исполнительного председателя.

President and Chief Executive Officer, David Jukes, will transition into the role of Executive Chair effective July 1, 2026.

С 1 июля исполнительный председатель будет тесно работать с руководством компании и советом директоров для обеспечения стратегического контроля, преемственности, реализации и поддержки долгосрочных приоритетов компании. Этот переход отражает уверенность Компании в своем руководстве и готовности к следующему этапу создания ценности.

Эволюция организации в Univar Solutions затрагивает отдельные, ориентированные на клиентов сегменты:

Дистрибуция химической продукции и связанные с этим услуги — под руководством главного исполнительного директора Роберта (Боба) Крейкрафта (Robert (Bob) Craycraft) компания сосредоточилась на объединении полного портфеля химических продуктов с надежной глобальной логистической сетью для обеспечения лучшего в своем классе местного сервиса.

Ингредиенты + Особые продукты — под руководством исполнительного директора Николаса (Ника) Пауэлла (Nicholas (Nick) Powell) компания специализируется на обслуживании целевых отраслей, предлагая высококлассный портфель специальных химикатов и ингредиентов, поддерживаемых глобальной сетью рецептурных лабораторий и испытательных центров для решения технических проблем и более быстрого вывода на рынок лучших продуктов.

ChemPoint — продолжит помогать поставщикам и клиентам открывать новые возможности для роста за счет создания спроса и многоканальных цифровых маркетинговых кампаний по широкому спектру химикатов и ингредиентов.

Каждый из главных исполнительных директоров будет отчитываться совету директоров, усиливая подотчетность и стратегическую ясность.

«Эта эволюция знаменует собой важную веху для Univar Solutions», — сказал президент и главный исполнительный директор Дэвид Джукс. «Этот следующий шаг является кульминацией продуманного плана преемственности, разработанного в тесном сотрудничестве с нашим советом, и я с нетерпением жду продолжения работы над долгосрочной стратегией компании, управлением и развитием внешних связей, а также партнерских отношений», — сказал Джукс.

Каждый сегмент будет работать с повышенной автономностью, подотчетностью и гибкостью, что позволит более четко ориентироваться на потребностях клиентов, динамике рынка и инновациях, сохраняя при этом общие корпоративные возможности, культуру и ценности Компании. В результате этой эволюции Николас (Ник) Алексос (Nicholas (Nick) Alexos) перейдет с поста исполнительного вице-президента и финансового директора в совет директоров Univar Solutions, став его полноправным членом.

«Многочисленные достижения Ника, особенно во время нашего перехода от публичной к частной компании, имели большое значение. Я глубоко благодарен ему за партнерство и с нетерпением жду нашей работы с ним уже в качестве члена совета директоров», — добавил Джукс. «Наша более сфокусированная структура опирается на сильные стороны наших платформ, позволяет командам более тесно работать с клиентами, а Компании в целом эффективнее конкурировать и расти на различных конечных рынках. Я с нетерпением жду возможности поддержать наше руководство в реализации этой следующей главы нашего развития».

Любые дополнительные объявления руководства в отношении структуры организации будут сообщаться по мере необходимости.

О компании Univar Solutions

Компания Univar Solutions является одним из ведущих мировых дистрибьюторов специализированных химикатов и ингредиентов, который предлагает высококлассный ассортимент продукции от ведущих мировых производителей. Обладая одним из крупнейших в отрасли частных транспортных парков и технических специалистов по продажам, непревзойденным логистическим ноу-хау, глубокими знаниями рынка и нормативно-правовой базы, разработкой формул и рецептур, а также ведущими цифровыми инструментами, Компания занимает хорошее положение, чтобы предлагать индивидуальные решения и дополнительные услуги для широкого спектра рынков, отраслей и сфер применения. В соответствии со своим предназначением, заключающемся в помощи населению в поддержании здоровья, надлежащем питании, личной гигиене и безопасности, компания Univar Solutions стремится помогать клиентам и поставщикам создавать инновации и ориентирована на совместный рост. Узнайте больше на univarsolutions.com.

Прогнозные заявления и информация

Настоящий материал содержит «прогнозные заявления» в соответствии с применимым законодательством в отношении финансовых и операционных показателей, относящихся к деятельности Компании. Прогнозные заявления обычно можно определить по таким словам, как «полагает», «ожидает», «может», «будет», «должен», «мог бы», «стремится», «намеревается», «планирует», «оценивает», «ожидает» или другим сопоставимым терминам. Все прогнозные заявления, приведенные в этом материале, отмечаются такими предостерегающими формулировками.

Прогнозные заявления подвержены известным и неизвестным рискам и неопределенностям, многие из которых могут не контролироваться Компанией, что может привести к тому, что ожидания не будут реализованы, или может иным образом существенно и негативно повлиять на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности или денежные потоки Компании. Хотя прогнозные заявления основаны на том, что руководство считает разумными предположениями, мы предупреждаем вас, что прогнозная информация, представленная в этом материале, не является гарантией будущих событий или результатов и что фактические события или результаты могут существенно отличаться от тех, которые указаны или предложены в прогнозной информации, содержащейся в этом материале. Дополнительную информацию о факторах, которые могут повлиять на Компанию, см. в последнем годовом отчете Компании и в других финансовых отчетах, включая информацию, изложенную под заголовком «Факторы риска». Любые прогнозные заявления отражают взгляды Компании только на дату публикации настоящего материала и не должны рассматриваться как отражающие взгляды Компании на любую последующую дату, и Компания не берет на себя никаких обязательств, кроме тех, которые могут требоваться по закону, в отношении обновления любых прогнозных заявлений.

