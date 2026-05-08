Univar Solutions gibt personelle Veränderungen in der Führungsspitze bekannt

Der Präsident und Chief Executive Officer, David Jukes, wird mit Wirkung zum 1. Juli 2026 die Funktion des Vorstandsvorsitzenden übernehmen

DOWNERS GROVE, Illinois, 8. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Univar Solutions LLC („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Anwender von Spezialzutaten und Chemikalien, gab heute eine Umstrukturierung der Führungsspitze bekannt, die das weitere Wachstum und die strategische Neuausrichtung des Unternehmens unterstützen soll. Da sich Univar Solutions weiterhin darauf konzentriert, in allen Geschäftsbereichen Mehrwert zu schaffen, wird der Präsident und Chief Executive Officer des Unternehmens, David Jukes, die Rolle des Vorstandsvorsitzenden übernehmen.

President and Chief Executive Officer, David Jukes, will transition into the role of Executive Chair effective July 1, 2026.

Ab dem 1. Juli wird der Vorstandsvorsitzende eng mit dem Führungsteam und dem Verwaltungsrat zusammenarbeiten, um die strategische Aufsicht zu gewährleisten, Kontinuität und Umsetzung sicherzustellen und die langfristigen Unternehmensprioritäten zu unterstützen. Dieser Übergang spiegelt das Vertrauen des Unternehmens in seine Führungskräfte und seine Bereitschaft für die nächste Phase der Wertschöpfung wider.

Die organisatorische Weiterentwicklung richtet Univar Solutions auf klar abgegrenzte, kundenorientierte Segmente aus:

Chemical Distribution & Services: Unter der Leitung von Chief Executive Officer Robert (Bob) Craycraft konzentriert sich dieser Bereich darauf, ein umfassendes Portfolio an chemischen Produkten mit einem robusten globalen Logistiknetzwerk zu verbinden, um erstklassigen lokalen Service zu bieten.

Ingredients + Specialties: Unter der Leitung von Chief Executive Officer Nicholas (Nick) Powell widmet sich dieser Bereich der Betreuung ausgewählter Branchen mit einem erstklassigen Portfolio an Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen, unterstützt durch ein globales Netzwerk von Formulierungslabors und Testküchen, um technische Herausforderungen zu lösen und dabei zu helfen, bessere Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

ChemPoint: Wird Lieferanten und Kunden weiterhin dabei unterstützen, neue Wachstumschancen durch die Schaffung von Nachfrage und digitale Multi-Channel-Marketingkampagnen für eine breite Palette von Chemikalien und Inhaltsstoffen zu erschließen.

Jeder Chief Executive Officer wird dem Vorstand unterstellt sein, was die Verantwortlichkeit und strategische Klarheit stärkt.

„Diese Entwicklung markiert einen wichtigen Meilenstein für Univar Solutions", sagte Präsident und Chief Executive Officer David Jukes. „Dieser nächste Schritt ist der Höhepunkt eines sorgfältig ausgearbeiteten Nachfolgeplans, der in enger Zusammenarbeit mit unserem Vorstand entwickelt wurde, und ich freue mich darauf, mich weiterhin auf die langfristige Strategie, die Unternehmensführung sowie den Ausbau externer Beziehungen und Partnerschaften für das Unternehmen zu konzentrieren", sagte Jukes.

Jedes Segment wird mit erhöhter Autonomie, Verantwortlichkeit und Agilität agieren, was eine stärkere Fokussierung auf Kundenbedürfnisse, Marktdynamik und Innovation ermöglicht, während die gemeinsamen Unternehmenskompetenzen, die Kultur und die Werte des Unternehmens gewahrt bleiben. Infolge dieser Weiterentwicklung wird Nicholas (Nick) Alexos von seiner Position als Executive Vice President und Chief Financial Officer in den Vorstand von Univar Solutions wechseln.

„Nicks zahlreiche Beiträge – insbesondere während unseres Übergangs von einem börsennotierten zu einem privaten Unternehmen – waren von großer Bedeutung. Ich bin zutiefst dankbar für seine Zusammenarbeit und freue mich darauf, mit ihm als Mitglied unseres Vorstands zusammenzuarbeiten", fügte Jukes hinzu. „Unsere stärker fokussierte Struktur baut auf der Stärke unserer Plattformen auf, ermöglicht unseren Teams eine engere Zusammenarbeit mit den Kunden und versetzt das Unternehmen in die Lage, in verschiedenen Endmärkten effektiver zu konkurrieren und zu wachsen. Ich freue mich darauf, unser Führungsteam bei der Umsetzung dieses nächsten Kapitels zu unterstützen."

Weitere Ankündigungen zur Führungsstruktur im Zusammenhang mit der neuen Aufteilung werden bei Bedarf bekannt gegeben.

Informationen zu Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führendes Vertriebsunternehmen für Spezialchemikalien und Ingredienzien, das ein erstklassiges Portfolio von weltweit führenden Herstellern vertritt. Mit einer der größten privaten Transportflotten der Branche sowie einem technischen Vertriebsteam, unübertroffenem Logistik-Know-how, fundierten Markt- und Regulierungskenntnissen, Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie führenden digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen sowie Mehrwertdienste für eine große Bandbreite an Märkten, Branchen und Anwendungen anzubieten. Während Univar Solutions seinem Ziel nachkommt, Gemeinschaften gesund, versorgt, sauber und sicher zu halten, setzt sich das Unternehmen zugleich dafür ein, Kunden und Lieferanten bei Innovationen zu unterstützen und den Fokus auf Growing Together zu richten. Weitere Informationen finden Sie unter univarsolutions.com.

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