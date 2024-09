UTime inicia devida diligência financeira e legal na Bowen Therapeutics

SHENZHEN, China, 30 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A UTime Limited (NASDAQ: WTO) ("UTime" ou "Company"), que continua a crescer no setor global de saúde, anunciou hoje que começou uma diligência financeira e legal abrangente na Bowen Therapeutics Inc ("Bowen Therapeutics"), com a intenção de adquiri-la. A ação sinaliza um passo importante na expansão da UTime da sua presença no campo de produtos médicos inovadores, com o objetivo de fortalecer sua posição de mercado e avançar o futuro da tecnologia médica.

A Bowen Therapeutics deve se tornar uma parte integrante da estratégia de expansão da UTime. A Bowen Therapeutics tem aproveitado de uma boa reputação no setor de tecnologia médica desde sua concepção. Seus recursos únicos de pesquisa e desenvolvimento e tecnologias inovadoras são amplamente reconhecidas no setor. Em especial, seu progresso no desenvolvimento da vacina da mokeypox tem contribuído com várias tecnologias inovadoras para a saúde global. A UTime pretende alavancar a aquisição proposta para integrar as tecnologias avançadas e recursos de pesquisa e desenvolvimento da Bowen Therapeutics para facilitar a inovação tecnológica da empresa e sua expansão de mercado no setor de saúde.

A diligência financeira e legal na Bowen Therapeutics é um passo importante necessário para a UTime garantir seu investimento e construir uma base sólida de informação para apoiar a sua decisão de aquisição. O processo de diligência cobrirá uma ampla gama de aspectos dos negócios e operações da Bowen Therapeutics e implicará em investigações e análises profundas. Especificamente, em termos de diligência financeira, a UTime focará nas declarações financeiras, ativos e passivos e posições de fluxo de caixa da Bowen Therapeutics. Além disso, a UTime examinará os registros fiscais e os sistemas contábeis da Bowen Therapeutics para garantir conformidade com normas internacionais de relatórios financeiros. A diligência legal, por outro lado, concentra-se em revisar os assuntos legais da Bowen Therapeutics, incluindo, mas não se limitando a, estrutura de governança corporativa, legalidade de contratos, direitos de propriedade intelectual e a existência de qualquer litígio pendente ou violações regulatórias. Esse processo é crucial para evitar potenciais riscos legais.

A devida diligência é um processo complexo e exaustivo que envolve vários aspectos. À medida que o processo de diligência avança, a UTime poderá ganhar um entendimento abrangente dos negócios e operações da Bowen Therapeutics's, avaliar riscos e oportunidades em potencial e tomar decisões que sejam consistentes com a estratégia de crescimento de longo prazo da empresa.

Sobre a UTime Limited

A UTime Limited, fundada em 2008, fornece dispositivos móveis econômicos a consumidores em todo o mundo e ajuda pessoas de baixa renda de mercados consolidados, incluindo os Estados Unidos, e de mercados emergentes, como a Índia e outros países do sul da Ásia e da África, a ter mais acesso à tecnologia móvel atualizada. Desde 2024, a UTime tem o compromisso de transformar a saúde e o bem-estar com tecnologias médicas vestíveis inovadoras. Aproveitando-se de pesquisas de ponta e parcerias estratégicas, a UTime se propõe a fornecer soluções eficazes para a prevenção de doenças e o gerenciamento da saúde em escala global. Para obter mais informações, acesse o site da empresa em http://www.utimeworld.com/.

